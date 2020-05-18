с чего всё началось

Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. Об этом говорится в сообщении ВККС.

СК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей

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