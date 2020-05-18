Происшествия
РБКСК попросил разрешения на возбуждение уголовных дел против судей
Следственный комитет попросил Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) дать согласие на возбуждение уголовных дел в отношение группы действующих и вышедших в отставку судей или их привлечение в качестве обвиняемых к уже возбужденным делам. Об этом говорится в сообщении ВККС.
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с чего всё началось
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин просит разрешения на возбуждение уголовных дел в отношении пятерых судей в отставке и двух действующих судей, сообщает в понедельник Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации.РИА Новости05:01
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Сын писателя Александра Солженицына Степан возглавил крупнейшую угольную компанию России — СУЭК, подконтрольный бизнесмену Андрею Мельниченко.
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Общество
Мишустин: рост заболеваемости коронавирусом в России остановлен
Рост заболеваемости коронавирусом в России удалось остановить.
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Акционеры ЮКОСа отсудили у России бренд водки «Столичная»
Мажоритарные акционеры бывшей нефтекомпании ЮКОС получили права на использование торговой марки «Столичная» и других принадлежащих России брендов водки на территории стран Бенилюкса (Нидерланды, Бельгия и Люксембург), сообщили акционеры голландскому изданию NRC Handelsblad.
Ведомости 04:24
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Прокуратура проверяет утечку данных нарушителей самоизоляции
Столичная прокуратура начала проверку информации об утечке в интернет персональных данных нарушителей самоизоляции в Москве.
Коммерсантъ 05:18
Общество
СМИ сообщили о финансовых трудностях Евгения Чичваркина
Сам Чичваркин говорит, что «ресторан жив на 10%, потому что только доставка».
Говорит Москва 05:47
Футбол
Мещеряков заявил, что восемь футболистов покинут «Локомотив»
Глава совета директоров московского «Локомотива» Анатолий Мещеряков заявил о предстоящем уходе из команды ряда игроков.
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Куйвашев провел переговоры об открытии торговых центров
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев провел совещание, посвященное возможному открытию торговых центров.
Политсовет 03:51
Космос
Маск считает, что запустить 10 тысяч ракет на Марс не проблема
Изобретатель, инженер, миллиардер Илон Маск не считает проблемой запуск 10 тыс. ракет на Марс для проведения на его полюсах термоядерных взрывов, чтобы создать там условия для земной жизни.
Инфорос 05:53
Происшествия
Жительницу Петербурга насмерть сбили на тротуаре на глазах детей
На кадрах видно, как такси цепляет попутную машину, выезжает по диагонали на встречную полосу, задевает легковушку, после чего на скорости вылетает на тротуар, где в тот момент с двумя детьми шла 45-летняя женщина.
Вести.Ru 06:01
Армия и оружие
Подлодка «Князь Владимир» приступила к испытаниям в Белом море
Ракетный подводный крейсер «Князь Владимир» приступил к подводной части испытаний в Белом море, сообщает пресс-служба Северного флота.
News.ru 16 мая в 08:38
Политика
Постпред США в ОБСЕ перепутал снимок депортации крымских татар
Постпред США при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Джеймс Гилмор перепутал в своем Twitter снимок в польском гетто с фото депортации крымских татар.
РБК 16 мая в 18:48
Происшествия
СК назвал причастных к провокации в ходе «Бессмертного полка»
Российская газета 16 мая в 07:13
Армия и оружие
Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии
Тегеран, 17 мая 2020, 21:49 — REGNUM Великий аятолла Ирана Али Хаменеи пообещал изгнать американцев из Ирака и Сирии, 17 мая сообщает агентство Tasnim.
REGNUM вчера в 14:49
Фигурное катание
Бестемьянова прокомментировала конфликт Тарасовой и Родниной
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова высказалась о конфликте тренера Татьяны Тарасовой и трёхкратной олимпийской чемпионки в парном катании Ирины Родниной.
Аргументы недели вчера в 08:07
Общество
В Москве приостановили работы по благоустройству
В 2020 году на работы по благоустройству планировалось потратить 119 миллиардов рублей, что позволило бы благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парковых территорий.
Вести Подмосковья 00:49
Политика
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали свыше 200 тысяч человек
Запрет на въезд Соловьева в Италию поддержали примерно 200 000 человек.
Evo-rus.com 03:11
Общество
Глава Роспотребнадзора рассказала, когда будут разрешены прогулки
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что прогулки будут возможны на третьем этапе снятия ограничений, введенных из-за коронавируса.
РИА Новости 06:46
Общество
На крупнейшем золотодобывающем ГОКе России заразились 866 сотрудников
На Олимпиадинском горнообогатительном комбинате (принадлежит золотодобывающей компании «Полюс») в Красноярском крае выявили 866 случаев COVID-19.
РБК 06:39
Здоровье
За сутки 87 человек заболели коронавирусом в Ростовской области
На 18 мая в Ростовской области у 2514 человек подтвержден коронавирус, выздоровели 809 человек, в том числе 12 за сутки, скончался 31 пациент.
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В США разбился истребитель пятого поколения F-22
Истребитель пятого поколения ВВС США F-22 Raptor в пятницу упал во время обычного тренировочного полета в американском штате Флорида, сообщает сайт издания USA Today.
Интерфакс 15 мая в 12:40
Происшествия
На Кубани выявлено 94 новых носителя SARS-CoV-2
Краснодар, 18 мая 2020, 10:54 — REGNUM 94 новых случая заражения коронавирусом выявлено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили в региональном оперштабе 18 мая.
REGNUM 03:54
Общество
Попова заявила о нестабильной ситуации с коронавирусом в семи регионах
Москва, 18 мая 2020, 12:47 — REGNUM На сегодняшний день ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи российских регионах.
REGNUM 05:47
Шоу-бизнес
Анна Семенович поделилась архивным снимком в купальнике
Певица и актриса Анна Семенович поделилась с подписчиками архивной фотографией в купальнике.
Вечерняя Москва вчера в 20:23
Общество
Кадыров потребовал уволить медиков, заявивших о нехватке масок
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал уволить «провокаторов», которые заявили о нехватке защитных средств в регионе.
Коммерсантъ вчера в 17:27
Шоу-бизнес
Богомолов снял Собчак в образе старухи в новом сериале
Суть сериала Богомолова заключается в том, что актеры играют роли персонажей, которые общаются между собой посредством видеочата.
RuNews24.ru 04:14
Общество
В Воронеже волонтер продала продуктовые наборы для малоимущих
Православие и Мир 05:16
Общество
Российские банки предупредили об угрозе списания алиментов по долгам
Ибо с 1 июня в закон "Об исполнительном производстве" вступают в силу новые поправки, которые призваны защитить от принудительного списания с клиентских счетов доходы граждан, не подлежащих взысканию - социальные пособия от государства и ряд других выплат.
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Хоккей
Яшкин признан самым ценным игроком сезона КХЛ
Нападающий московского "Динамо" Дмитрий Яшкин завоевал приз "Золотая клюшка" - самый ценный игрок сезона.
Piter.tv 06:17