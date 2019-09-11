Происшествия
РИА НовостиСК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
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Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельИзвестия вчера в 11:51
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Омбудсмен Кузнецова призвала прекратить уголовное преследование томского подростка
vtomske.ruвчера в 22:00
Кузнецова просит прекратить дело на подростка, ударившего сбивший его щенка джип
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«Яндекс» инвестирует 5 млрд рублей в образовательные проекты
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Российская газета вчера в 22:00
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Объем прочих нарушений аудиторы оценили в 16,4 млн руб.
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Финансы
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Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
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