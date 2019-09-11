Происшествия
РИА НовостиСК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
Читать в источнике
Оценить64
Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельИзвестия вчера в 11:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Омбудсмен Кузнецова призвала прекратить уголовное преследование томского подростка
vtomske.ruвчера в 22:00
Кузнецова просит прекратить дело на подростка, ударившего сбивший его щенка джип
Росбалтвчера в 13:14
Подростка, отомстившего за сбитого машиной щенка, могут посадить на два года
Летидор09 сентября в 04:35
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 01:39, Вашингтон
Экономика
Промсвязьбанк до конца 2019 года получит еще 40 млрд рублей долга ОПК
Промсвязьбанк до конца текущего года получит еще 40 млрд рублей кредитного портфеля оборонно-промышленного комплекса (ОПК), сообщил глава правления банка Петр Фрадков журналистам в Кемерово в четверг.
Интерфакс 00:53
Политика
Медведев подписал поручение о прекращении действия советских актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о прекращении действия нормативных актов СССР и РСФСР.
РИА Новости вчера в 05:46
Происшествия
Не менее 15 человек отравились шаурмой в Уфе
Известия 00:53
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Политика
Трамп отправил Болтона в отставку
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего помощника по национальной безопасности Джона Болтона.
ТАСС 10 сентября в 12:18
Гаджеты
На презентации Apple представили игровой сервис Arcade
В Купертино показали новый игровой сервис с возможностью запуска более 100 игр. Американская компания Apple представила новый сервис Arcade.
NewInform 10 сентября в 13:42
Происшествия
В региональных штабах Навального проходят обыски
В штабах оппозиционера Алексея Навального по всей России проходят обыски, сообщил бывший глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков в своем Telegram-канале.
Коммерсантъ 01:05
Транспорт
В России могут ужесточить наказания за нарушения ПДД с детьми в машине
В России будут ужесточены наказания за нарушения ПДД, допущенные в тот момент, когда в салоне автомобиля находились дети.
RT на русском вчера в 10:46
Происшествия
Верховный суд отменил решения о продлении ареста Хорошавина
Президиум Верховного суда России в среду, 11 сентября, отменил все судебные решения о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Сахалинской области Александра Хорошавина.
RT на русском вчера в 20:07
Происшествия
Экс-чиновница требует 100 тыс. руб. с родителей сбитого ею мальчика
Экс-сотрудница регионального министерства образования потребовала сто тысяч рублей на ремонт автомобиля от родителей сбитого ею ребёнка.
Аргументы недели вчера в 14:53
Политика
Лимаренко назначил Карасина сенатором от Сахалина
Глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал распоряжение о назначении сенатором от региона бывшего заместителя министра иностранных дел Григория Карасина.
РИА Новости вчера в 23:54
Космос
Возможно, обнаружен второй в истории межзвездный объект
30 августа 2019 года Геннадий Борисов (сотрудник Крымской астрономической станции ГАИШ МГУ имени М.В. Ломоносова) во время наблюдения неба заметил движущийся объект, впоследствии получивший обозначение gb00234, который, судя по наличию у него «хвоста», является кометой.
Ин-спейс.ру вчера в 02:46
Экономика
В России вновь зафиксирована недельная дефляция
С 3 по 9 сентября цены снизились на 0,1%, сообщил Росстат. Это вторая неделя подряд, когда служба фиксирует недельную дефляцию.
Ведомости вчера в 17:15
Армия и оружие
Прощай, оружие. В Донецкой области нацбаты передали вооружение полиции
Первый заместитель председателя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время рабочего визита в Донецкую область поблагодарил добробаты за такой шаг и уточнил, что всего в МВД было передано около 10 тонн различного оружия и боеприпасов.
Украина.ру 01:23
Шоу-бизнес
Пелагея в купальнике поделилась снимком с дочерью от Телегина
Певица Пелагея в Instagram поделилась снимком из Сочи.
Телепрограмма 00:01
Политика
Москалькова прокомментировала идею о четырехдневной рабочей неделе
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова прокомментировала идею о введении четырехдневной рабочей недели.
Вести.Ru 01:20
Общество
Роспотребнадзор проведёт проверку завтраков для детей
Роспотребнадзор проведёт контрольные проверки сухих завтраков для школьников с расширенным лабораторным исследованием.
RT на русском вчера в 22:47
Экономика
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Футбол
Моуринью: не удивлён покером Роналду, он настоящий феномен
Известный португальский тренер Жозе Моуринью прокомментировал покер нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с национальной командой Литвы (5:1).
Чемпионат вчера в 16:09
Политика
Трюдо объявил о роспуске парламента Канады
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о роспуске парламента.
Газета.Ru вчера в 13:01
Происшествия
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Как сообщает французское издание Le Parisien, Шумахер находится в сознании. Эту информацию подтвердил представитель клиники.
Вести.Ru вчера в 05:57
Экономика
Центробанк отозвал лицензию у Гринкомбанка
Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у иркутского Гринкомбанка.
Известия вчера в 21:07
Энергетика
Решение по «Северному потоку» лишило смысла «Северный поток-2»
Предполагалось, что "Газпром" с "Северным потоком-2" получит исключение из этого правила, принятого уже после начала строительства газопровода.
Утро.ru вчера в 03:50
Политика
В центре Улан-Удэ идет стихийная акция протеста
Номер один 09 сентября в 10:54
Политика
Украина приостановила разрыв отношений с Россией
Украина приостановила процесс расторжения двусторонних соглашений с Россией.
Lenta.ru 10 сентября в 23:01
Политика
Медведев назвал наиболее бедные слои населения
К наиболее бедным слоям населения в России можно отнести пенсионеров, многодетные семьи и людей, которые не могут трудиться в силу проблем со здоровьем, заявил в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Rambler News Service вчера в 06:13
Происшествия
Три человека погибли в результате пожара в Волгограде
RT на русском 01:04
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Наука
Ученые узнали причину набора веса с возрастом
МедиаПоток вчера в 13:17
Армия и оружие
Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией
Разведслужбы США установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, однако ни одно из них не было успешным.
Lenta.ru вчера в 20:12