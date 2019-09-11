Происшествия
РИА НовостиСК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
Читать в источнике
Оценить66
Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельИзвестия вчера в 11:51
Подробнее о событии
Показать все источники
Кузнецова просит прекратить дело на подростка, ударившего сбивший его щенка джип
Росбалтвчера в 13:14
Подростка, отомстившего за сбитого машиной щенка, могут посадить на два года
Летидор09 сентября в 04:35
Автоматически обработаны 6994 источника, обновлено в 03:07, Вашингтон
Общество
СК заинтересовался конфликтом из-за прически красноярского школьника
Известия вчера в 19:55
Политика
Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в интервью РБК оценил состояние отношений России и Ирана.
РИА Новости 01:29
Шоу-бизнес
Пугачева показала ночное селфи в кружевной сорочке
Примадонна хорошеет с каждым днем. Звезда решила порадовать поклонников «ночным» селфи.
Wday.ru вчера в 23:24
Технологии
Mail.Ru Group запустит еще один мессенджер в дополнение к ICQ и «Там-Там»
Mail.Ru Group готовится запустить новый мессенджер для компаний — MyTeam. Об этом РБК рассказал представитель группы.
РБК 03:01
Экономика
Тимченко вышел на второе место в списке богатейших россиян
Миллиардер Геннадий Тимченко вышел на второе место по размеру состояния среди богатейших россиян.
РБК вчера в 14:29
Футбол
«Лос-Анджелес Гэлакси» потерпел второе поражение кряду
Для команды, в составе которой выступает шведский форвард Златан Ибрагимович, это поражение стало вторым кряду.
ProstoProSport вчера в 23:50
Гаджеты
В России появился новый бренд недорогих телевизоров
Dgl.ru вчера в 03:54
Наука
Семенная жидкость ослепила пчелиных цариц
Оказалось, что под действием семенной жидкости царицы начинают хуже реагировать на свет и, как следствие, с трудом попадают домой в улей.
N+1 10 сентября в 12:30
Космос
Скончался академик Энеев, причастный к полету Гагарина в космос
Московский Комсомолец вчера в 02:55
Армия и оружие
В Британии назвали самое опасное оружие России
Зенитно-ракетный комплекс С-400, береговой ракетный комплекс "Бастион-П" и оперативно-тактический комплекс "Искандер" являются наиболее опасными видами российского оружия, наличие которых требует от Великобритании скорейшего ответа.
РИА Новости вчера в 19:47
Экономика
Nike впервые раскрыла долю России в общих продажах своих кроссовок
В 2019 финансовом году, который закончился 31 мая, общая выручка Nike, как указано в ее отчетности, составила $39,1 млрд, из них $24,2 млрд обеспечили продажи в категории «обувь».
РБК 02:01
Общество
Показатели УрФУ в престижном мировом рейтинге вновь выросли
Позиции Уральского федерального университета в Екатеринбурге среди российских вузов, представленных в рейтинге THE World University Rankings-2020 улучшились на два пункта: учебное заведение расположилось на 16 месте в стране при возросшей конкуренции.
Накануне.Ru вчера в 22:16
Общество
В российской треске нашли мышьяк и минтай
Известия 02:01
Финансы
Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян
В ходе обсуждения на закрытой встрече в Ассоциации банков России (АБР) кредиторы предложили предоставлять ПДН или данные для его расчета бесплатно и без разрешения заемщиков, рассказали «Известиям» участники встречи.
Известия вчера в 18:34
Шоу-бизнес
Леонид Якубович передвигается в инвалидном кресле
Газета.Ru вчера в 09:43
Наука
Ученые раскрыли причину ожирения в пожилом возрасте
Замедление липидного обмена с возрастом приводит к увеличению массы тела, выяснила научная группа из Швеции и Франции.
РИА Новости вчера в 08:55
Политика
В Германии призвали сократить мощность «Газпрома» по OPAL
В Германии «Газпром» обязали сократить транспортировку газа по OPAL до половины мощности согласно решению суда ЕС, сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск 02:07
Авто
Новый аналог внедорожника Jeep Wrangler выходит на рынок
Китайский автогигант BAIC выводит на рынок новый пикап Beijing F40. Новинка разработана на платформе популярного внедорожника Beijing BJ40.
Новые автомобили 00:09
Музыка
Максим Фадеев заявил, что его трек появится на всех мировых площадках
Российский продюсер и музыкант Максим Фадеев написал в инстаграме, что о его треке на песню Rock The Silence уже в декабре узнают во всем мире.
РИА Новости вчера в 08:34
Происшествия
Электричка сбила двух человек в Подмосковье
Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 15:27
Общество
Назван средний возраст жителя России
По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя мэра Хабаровска
В Хабаровске возбуждено уголовное дело в отношении заместителя градоначальника Ольги Тен.
REGNUM вчера в 23:50
Шоу-бизнес
Соседка Заворотнюк рассказала, что не узнала артистку при встрече
Соседка актрисы Анастасии Заворотнюк в коттеджном поселке Крекшино в Новой Москве рассказала о последней встрече с артисткой.
iReactor вчера в 16:40
Происшествия
В центре Улан-Удэ Росгвардия разогнала митинг
RuNews24.ru 02:36
Происшествия
Верховный суд России отменил решения о продлении ареста Хорошавина
РИА Новости вчера в 22:12
Политика
Предприниматель Гапонцев и Минфин США подписали мировое соглашение
Учёный и предприниматель Валентин Гапонцев и американские власти подписали мировое соглашение об урегулировании спора, который касается включения россиянина в «кремлёвский список».
RT на русском вчера в 16:53
Политика
Жители Нью-Йорка почтят память погибших 11 сентября 2001 года
Жители Нью-Йорка собрались в месте, где когда-то возвышались башни-близнецы Всемирного торгового центра, чтобы почтить память погибших в терактах 11 сентября 2001 года – в этом году имена жертв трагедии звучат в 18-й раз.
РИА Новости вчера в 09:22