Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка

Ранее в пятницу местное информагентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка.
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Анна Кузнецова
Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека.
— Анна Кузнецова, российский общественный деятельИзвестия вчера в 11:51

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