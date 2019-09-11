с чего всё началось

Ребенок мог находиться в состоянии аффекта, он видел, что его щенок оказался под колесами машины, переживал шок. Рассматривая все обстоятельства ситуации, сердце разрывается и у взрослого человека.

Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка, а также привлечь к ответственности водителя, задавившего щенка.

Кино Опубликовано видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту YouTube-канал Disney опубликовал видео превращения Анджелины Джоли в Малефисенту для предстоящего фильма.

Экономика Минтруд установил размер МРОТ на 2020 год Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в 2020 году составит 12130 рублей. Об этом говорится в законопроекте Минтруда.

Футбол Слуцкий и братья Березуцкие построят стадион в Волгограде Деньги в строительство, которое обойдется примерно в 45-50 миллионов рублей, также вложат ассистенты Слуцкого по тренерскому штабу «Витесса», экс-защитники ЦСКА и сборной России Алексей и Василий Березуцкие.

Гаджеты В России снизились цены на старые модели iPhone Компания Apple снизила цены на старые модели iPhone после презентации новых смартфонов.

Политика Глава МВД Эстонии предложил вернуть визы для украинцев Как сообщает МВД Эстонии, за 2018 год краткосрочные разрешения на проживание и работу в стране получили 15,5 тыс. граждан Украины, вид на жительство — 2,6 тыс. "Для Эстонии эти люди — проблема, они отбирают рабочие места у местных жителей и готовы работать за меньшие деньги", — рассказал господин Хельме.

Политика Трамп заявил об ошибках уволенного Болтона Президент США Дональд Трамп заявил, что идея его экс-советника по нацбезопасности Джона Болтона работать с Северной Кореей по ливийской модели была ошибочной.

Политика «Нафтогаз» объяснил позицию по транзитному контракту с Россией Через несколько месяцев "Газпром" обжаловал вердикт, потребовал полной отмены решения по транзиту, а также подал иск в тот же арбитраж по расторжению контрактов с "Нафтогазом", действующих до конца 2019 года.

Гаджеты Honor возглавил рынок смартфонов России Чжао Мин (Zhao Ming), президент Honor, объявил через китайскую платформу микроблогов Weibo, что Honor является ведущим брендом смартфонов в России, если говорить о занимаемой доле рынка.

Общество Назван средний возраст жителя России По данным Росстата, с которыми ознакомился RT, на 1 января 2018 года (последние данные) средний возраст жителя России составил 40,02 года.

Происшествия Михаэль Шумахер пришел в сознание Семикратный чемпион «Формулы-1» Михаэль Шумахер находится в сознании в парижской больнице.

Происшествия Муж застрелил жену на северо-западе Москвы На северо-западе Москвы мужчина убил свою жену с помощью огнестрельного оружия.

Происшествия Появилось видео застрявшего на парашюте бойца ВДВ В Уссурийске боец ВДВ в результате учебного прыжка с парашютом приземлился на крышу жилого дома, но не смог там удержаться и сорвался.

Политика Нетаньяху предупредил об опасности Ирана для России Иран - одна из двух опасностей для будущего России, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Армия и оружие США одобрили продажу Польше трех десятков истребителей F-35 Государственный департамент США одобрил сделку с Польшей по продаже трех десятков многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает управление Министерства обороны США по оборонному сотрудничеству и безопасности DSCA (Defense Security Cooperation Agency).

Политика МИД КНР предложил смягчить санкции против КНДР Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Совету Безопасности ООН необходимо обсудить возможность смягчения действующего в отношении КНДР санкционного режима для поддержания политического процесса по урегулированию проблемы Корейского полуострова.

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Армия и оружие Минобороны раскрыло детали стратегических учений «Центр-2019» Участие в стратегическом командно-штабном учении «Центр-2019», которое будет проводиться с 16 по 21 сентября, планируется привлечь около 128 тыс. военнослужащих, более 20 тыс. единиц вооружения и военной техники, около 600 летательных аппаратов и до 15 кораблей и судов обеспечения.

Шоу-бизнес Алла Пугачева опубликовала фото в кружевном пеньюаре Певица Алла Пугачева (70) недавно заявила, что у нее настала «седьмая молодость», а накануне ночью подтвердила свои слова домашним фото в кружевном пеньюаре.

Космос Российский астроном открыл первую межзвездную комету В отличие от загадочного межзвездного астероида Оумуамуа, который был открыт два года назад только после сближения с Солнцем (перигелием), комета Борисова только приближается к эклиптике и по расчетам специалистов, окажется на минимальном расстоянии от Солнца 10 декабря 2019 года.

Политика Трамп отложил на две недели введение новых пошлин на китайские товары Вашингтон отложил на две недели запланированное на первое октября введение новых пошлин на китайские товары объемом 250 миллиардов долларов.

Космос Китай успешно запустил три спутника Китай при помощи ракеты-носителя Long March 4B успешно вывел на орбиту три спутника, передаёт «Синьхуа».

Происшествия Электричка сбила двух человек в Подмосковье Электричка сбила двух человек в Подмосковье. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.