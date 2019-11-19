Происшествия

ИзвестияИзвестияСК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
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с чего всё началось

Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

Басманный суд Москвы заключил во вторник под стражу на два месяца бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.
ТАСС13:04

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Бывшего бизнес-партнера губернатора Хабаровского края арестовали в Москве

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Суд арестовал бизнес-партнера супруги хабаровского губернатора

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Московский Комсомолец14:03

Суд в Москве арестовал экс-депутата из Хабаровского края по делу об убийстве

Говорит Москва13:58

Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

ТАСС13:04
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Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

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Глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что предложение «Газпрома» о продлении существующего контракта на транзит газа или же заключение нового соглашения неприемлемо.
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Число просрочек по кредитам возросло в России

Отмечается, что общее число таких заемщиков составляет около 10 млн. В период с января по сентябрь 2019 года их количество возросло на 4%.
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В России согласована схема продажи красивых госномеров

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Ученые назвали основную причину возникновения рака

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Биатлону грозит возможный запрет на использование свинца

В ближайшие годы может вступить в силу запрет Еврокомиссии на использование свинца в спорте на открытом воздухе.
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Армия и оружие

ВВС Израиля нанесли удары по позициям сирийской армии и КСИР в Сирии

Израильские самолеты поразили десятки расположенных на территории Сирии позиций батальона «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и сирийской армии, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
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Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
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Почеттино покинул пост главного тренера «Тоттенхэма»

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Деви Галлон нокаутировал ветерана UFC Росса Пирсона «раскатом грома»

Французский спортсмен Деви Галлон нокаутировал «раскатом грома» английского бойца Росса Пирсона.
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Благодаря развитию сети 4G, клиенты стали чаще использовать скоростной мобильный интернет.
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ПФР подтвердил льготы более чем для миллиона предпенсионеров

Статус гражданина предпенсионного возраста официально подтвердили более миллиона россиян, пишет "Российская газета" со ссылкой на Пенсионный фонд.
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В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
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Режиссёр Константин Богомолов пожаловался в Instagram на травлю в Интернете.
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В Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей женщины

Полицейские в Красноярске задержали подозреваемого в убийстве пропавшей без вести женщины.
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Общество

Госорганы полностью передадут прием граждан МФЦ к 2024 году

Министерство экономического развития РФ разработало законопроект о госуслугах, согласно которому федеральные и региональные ведомства к 2024 году должны прекратить прием граждан и передать эти полномочия многофункциональным центрам (МФЦ), сообщает газета "Известия".
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В Таллине потребовали от России вернуть «отнятые эстонские территории»

Cпикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия обязана вернуть стране якобы отнятые эстонские территории, передает РИА "Новости".
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НАТО планирует признать космос новой оперативной сферой альянса

НАТО планирует 20 ноября признать космос новой оперативной сферой альянса, однако не собирается размещать там оружие.
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Началось производство обновленной Lada 4x4

В Тольятти стартовало производство обновленных внедорожников Lada 4х4.
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Директор колледжа в Благовещенске уволен после стрельбы

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Зеленский: Тимошенко предлагала своих людей на «сладкие» должности

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Украина показала проект лунного посадочного аппарата

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В Южно-Сахалинске в комнате покончила с собой многодетная мать

Суицидница была матерью троих детей. Когда тело женщины нашли, в этот момент в квартире находились двое из них.
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София Ротару приезжает на гастроли в Россию

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Опубликовано полное видео драки с участием спецназовца ФСБ в Москве

Телеканал РЕН ТВ опубликовал полное видео драки в столичном баре, в которой пострадал сотрудник Центра спецназначения ФСБ.
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