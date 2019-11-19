Происшествия

ИзвестияИзвестияСК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
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с чего всё началось

Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

Басманный суд Москвы заключил во вторник под стражу на два месяца бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.
ТАССвчера в 13:04

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Бывшего бизнес-партнера губернатора Хабаровского края арестовали в Москве

Губерниявчера в 20:13

Суд арестовал бизнес-партнера супруги хабаровского губернатора

РБКвчера в 15:12

Стали известны причины задержания экс-депутата Хабаровской краевой думы

Известиявчера в 14:08

Суд в Москве арестовал экс-депутата из Хабаровского края по делу об убийстве

RT на русскомвчера в 14:03

Суд арестовал хабаровского экс-депутата, подозреваемого в убийстве

Московский Комсомолецвчера в 14:03

Суд в Москве арестовал экс-депутата из Хабаровского края по делу об убийстве

Говорит Москвавчера в 13:58

Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

ТАССвчера в 13:04
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Футбол

Черчесов высказался об оскорблениях болельщиков в адрес Дзюбы

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал игру капитана команды Артема Дзюбы в отборочном матче на чемпионат Европы с Сан-Марино.
Известия вчера в 22:17
Здоровье

Шестиэтажное здание под медицинский кластер на улице Леонова в Южно-Сахалинске сдадут в первом квартале 2020-го

Сдать здание строительная компания планирует в первом квартале 2020 года.
Сахалин.Инфо вчера в 23:57
Армия и оружие

Двое военных США погибли при крушении вертолета в Афганистане

В афганской провинции Лонгар разбился вертолет США "Chinook", передает "Интерфакс". В результате крушения погибли двое американских военных.
Газета.Ru 00:05
Политика

Волкер опроверг давление на Украину для расследования против Байдена

Выступая на слушаниях в палате представителей Конгресса США, экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что не оказывал никакого давления на украинские власти с целью инициировать расследование в отношении деятельности кандидата в президенты Джо Байдена.
Московский Комсомолец вчера в 17:27
Армия и оружие

ЛНР сообщила о прибытии в Донбасс американских военных инструкторов

РИА Новости вчера в 05:37
Общество

Жена Боярского рассказала об участии внучки на балу дебютанток Tatler

Жена Боярского Лариса Луппиан рассказала 78.ru о бале дебютанток Tatler, который прошёл 20 ноября.
78.ru вчера в 05:56
Армия и оружие

В Минобороны ответили на угрозы Турции о начале новой операции в Сирии

Официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков заявил, что слова главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу о невыполнении Россией своих обещаний и начале новой операции в Сирии вызывают недоумения.
Газета.Ru вчера в 07:18
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Шоу-бизнес

Внук Аллы Пугачевой спрыгнул с крыши небоскрёба

Газета Кемерова вчера в 21:42
Политика

Маас призвал адаптировать НАТО к современным вызовам

Глава МИД Германии Хайко Маас выразил мнение, что НАТО переживает испытание на прочность и для дальнейшей эффективной деятельности должно адаптироваться к современным вызовам.
RT на русском вчера в 23:19
Политика

В Эстонии потребовали от России вернуть «аннексированные территории»

России якобы следует вернуть Эстонии территории, «аннексированные» с подписанием в 1920 году Тартуского мирного договора, заявил 19 ноября спикер парламента Эстонии, член Консервативной народной партии EKRE Хенн Пыллуаас на своей странице в Facebook.
REGNUM вчера в 22:02
Происшествия

Автомобиль с людьми упал в яму с кипятком в Пензе

Легковушка провалилась в яму с кипятком на стоянке, расположенной возле магазина в Пензе.
Газета.Ru вчера в 03:48
Происшествия

Сына экс-президента Германии убили во время лекции

Сын экс-президента Германии Рихарда фон Вайцзеккера (1984–1994) скончался 19 ноября от ножевых ранений после нападения во время лекции в берлинской клинике.
Известия вчера в 20:21
Армия и оружие

Т-80 и «Абрамсы» отработали совместное наступление

На учениях в Южной Корее совместно действовали танки Т-80У российского производство и американские М1А2 («Абрамс»).
Взгляд.ру вчера в 10:36
Происшествия

На Дону выявили банду браконьеров, действовавших под прикрытием НИИ

Силовики пресекли незаконный вылов рыбы в Волгоградской области, который браконьеры вели под прикрытием научно-исследовательского института, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД Ирина Волк.
РИА Новости вчера в 23:08
Политика

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение по транзиту газа

«Газпром» направил «Нафтогазу» предложение о продлении на год действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа.
RT на русском 18 ноября в 07:22
Происшествия

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка

В Краснодарском крае пропала девятилетняя девочка из хутора Родниковский Новокубанского района, по факту произошедшего проводится проверка.
RT на русском вчера в 14:50
Футбол

Моуринью может стать главным тренером «Тоттенхэма»

ProstoProSport вчера в 15:54
Происшествия

Сестры Хачатурян попросили суда присяжных

Защита сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве своего отца, подала ходатайство о проведении судебного заседания при участии присяжных.
Lenta.ru вчера в 12:32
Космос

На спутнике Юпитера обнаружен водяной пар

Ученые НАСА впервые обнаружили водяного пара над поверхностью Европы - одного из 79 спутников Юпитера.
Южный Федеральный вчера в 09:43
Экономика

В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Известия вчера в 10:25
Происшествия

В Хабаровском крае ликвидировали крупнейшую в России нарколабораторию

Крупнейшую в России лабораторию по производству синтетических наркотиков сумели обнаружить и ликвидировать сотрудники Управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Российская газета вчера в 01:33
Экономика

ЦБ вернулся к идее уравнять комиссии за карточные переводы

Пресс-служба ФАС сообщила РБК, что ведомство вместе с Минфином и ЦБ еще в декабре прошлого года направило в правительство доклад, где говорилось, что «взимаемые банками комиссии за осуществление межбанковских переводов в определенной мере являются барьерами для потребителя в случае принятия им решения о смене банка».
РБК вчера в 22:02
Армия и оружие

СМИ сообщают, что Россия расконсервировала бомбардировщики Ту-22М3

Россия вывела из советского хранилища на крупнейшем военном аэродроме на Дальнем Востоке "Каменный ручей", около поселка Монгохто Хабаровского края, дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3, пишет аналитический портал Military Watch.
Газета.Ru вчера в 14:25
Общество

В Гидрометцентре рассказали о регионах России с теплым декабрем

Средняя температура воздуха выше нормы в декабре ожидается в северной части европейской территории России, на Урале и на севере Красноярского края.
Известия вчера в 23:26
Наука

Пропускную способность дорожных сетей научились прогнозировать

Количество транспортных средств, которые может обслуживать дорожная сеть, отличается в каждом городе, и ранее ученые не знали, какие факторы влияют на пропускную способность.
Индикатор вчера в 12:44
Общество

Госдума приняла закон о расчете военных пенсий

Госдума до 2021 года «заморозила» ежегодное увеличение пенсий на 2% для военных, пишет «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Как сын Ксении Собчак и Максима Виторгана отметил трехлетие

Ксения Собчак и Максим Виторган провели вечер вместе, чтобы устроить идеальный день рождения для сына.
StarHit.ru вчера в 10:00
Общество

«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом

Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Газета.Ru вчера в 13:24
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
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