Происшествия

ИзвестияИзвестияСК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края

СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
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с чего всё началось

Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

Басманный суд Москвы заключил во вторник под стражу на два месяца бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.
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Суд арестовал экс-депутата из Хабаровского края Мистрюкова по делу об убийстве

ТАСС13:04
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