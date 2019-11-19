Происшествия
ИзвестияСК потребовал арестовать экс-депутата из Хабаровского края
СК РФ потребовал арестовать бизнесмена и бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова по подозрению в причастности к убийству. Об этом во вторник, 19 ноября, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.
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Басманный суд Москвы заключил во вторник под стражу на два месяца бывшего депутата Хабаровской краевой думы Николая Мистрюкова, подозреваемого в убийстве предпринимателя в 2004 году и покушении на убийство.ТАСС13:04
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Общество
Россиян предложили штрафовать за шумное поведение ночью
Совет Федерации выступил с инициативой привлекать к ответственности россиян, нарушающих тишину и покой в ночное время.
Культура
Более 200 работ Марка Шагала выставили в Подмосковье
Выставка Марка Шагала «Между небом и землей», на которой представлено около 240 работ художника, открылась в подмосковном музее «Новый Иерусалим».
Политика
Зеленский обсудил с главой МИД ФРГ газовую директиву ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД ФРГ Хайко Маас обсудили в ходе встречи газовую директиву ЕС, сообщила пресс-служба украинского лидера.
Космос
NASA объявит точное количество мест на российских ракетах «Союз»
Точное количество необходимых американской корпорации дополнительных мест на российских «Союзах» обсудят Роскосмос и NASA после официального назначения на должность нового заместителя администратора по пилотируемым программам, отметил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Армия и оружие
«Ростех» назвал срок поступления в ВС первой партии танков «Армата»
Первая опытно-промышленная партия танков нового поколения Т-14 «Армата» поступит в российские Вооруженные силы России в конце 2019 – начале 2020 года.
Футбол
Сборная России победила Сан-Марино в отборочном матче Евро-2020
Сборная России по футболу победила команду Сан-Марино в отборочном матче чемпионата Европы 2020 г. Встреча завершилась со счетом 5:0 в пользу российских футболистов.
Происшествия
В Дагестане задержали троих начальников учреждений УФСИН
Следственные органы в Дагестане задержали троих высокопоставленных сотрудников управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России по республике.
Здоровье
Врач посоветовала, как пережить аномальное атмосферное давление
Изменение артериального давления не всегда зависит от атмосферного.
Армия и оружие
США намерены в десять раз увеличить численность войск в Польше
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену на пачку сигарет
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий установить минимальные цены на табачные изделия.
Политика
Суд ООН потребовал от России ответить на иск Украины
Международный суд ООН постановил, что Россия должна подготовить документы в ответ на иск Украины до 8 декабря 2020 года.
Общество
«Газпром»: обе нитки «Турецкого потока» заполнили газом
Суммарная мощность обеих ниток составит 31,5 млрд куб. м. Специалисты заполнили газом обе нитки экспортного газопровода "Турецкий поток", по которому энергоноситель будет доставляться из Анапы через Черное море в Турцию, и далее - в страны Южной и Юго-Восточной Европы.
Политика
Украина отказалась от договора о транзите газа на условиях «Газпрома»
Накануне «Газпром» направил «Нафтогазу Украины» свое предложение, которое предусматривает транзит газа на прежних условиях, либо заключение нового договора сроком на один год при условии учета прогнозируемого спроса со стороны европейских покупателей на 2020 год.
Политика
В МИДе сообщили о сохранении разногласий с Японией по мирному договору
В подходах России и Японии к заключению мирного договора сохраняются принципиальные расхождения, сообщил заместитель министра иностранных дел России Игорь Моргулов.
Происшествия
Капитана спецназа ФСБ избили в центре столицы
Капитан спецназа ФСБ был жестоко избит неизвестными в центре Москвы. Офицера госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой.
Футбол
Определились 20 из 24 участников финальной стадии Евро-2020
По результатам матчей квалификации чемпионата Европы по футболу 2020 года, которая завершилась 19 ноября, стали известны 20 команд — участниц финальной стадии турнира.
Политика
Москва и Минск не смогли полностью согласовать интеграционные карты
Россия и Белоруссия не смогли снять все спорные вопросы по дальнейшей интеграции.
Кино
Биографический фильм «Ford против Ferrari» возглавил прокат России
Происшествия
В Приморье ищут маму трех тигрят, попавших на видео
Очевидцы в Приморье сняли на видео в лесу трех тигрят, инспекторы охотнадзора выехали на поиски их матери, сообщает Центр "Амурский тигр" в Instagram.
Здоровье
Тверская область присоединилась к Международному дню отказа от курения
В завесе табачного дыма задыхается 30% жителей Тверской области.
Авто
Составлен топ-5 самых ожидаемых в России кроссоверов
Эксперты CarsWeek назвали ТОП-5 самых ожидаемых кроссоверов в России в ближайшие несколько лет.
Здоровье
Названы бесполезные лекарства из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Происшествия
Директор обстрелянного студентом российского колледжа уволился
Виктор Петухов, директор колледжа в Благовещенске, где студент 14 ноября расстрелял своих одногруппников, уволился.
Общество
Приставам предложили дать полный доступ к кредитным историям россиян
Министерство юстиции и Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подготовили законопроект, согласно которому приставы могут получить полный доступ к кредитным историям россиян, пишет «Коммерсантъ».
Экономика
Сбербанк одобрил продажу «Золотой акции» «Яндекса» за €1
Правление Сбербанка одобрило продажу «Золотой акции» компании «Яндекс» по цене приобретения €1. Сообщение об этом опубликовано на сайте кредитной организации во вторник, 19 ноября.
Футбол
«Зенит» проявляет интерес к тренеру сборной Швеции
Главный тренер сборной Швеции по футболу Янне Андерссон, недавно выведший команду в финальную часть Евро-2020, может в скором времени стать главным тренером санкт-петербургского Зенита.
Происшествия
СКР: глава Петропавловска поручил брату получить взятку
По версии следствия, глава Петропавловск-Камчатского городского округа поручил своему родному брату частями от посредника директора муниципального казенного учреждения «Служба автомобильных дорог Петропавловск-Камчатского городского округа» получить частями взятку — 200 тыс. рублей.
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Дуэт Денберела Ооржака и Татьяны Меженцевой выступит третьим по счету.
Авто
Ford представил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Ford Mustang Mach-E становится важной ступенью в стремлении Ford к электрифицированному будущему, сочетанию возможностей, производительности и эффективности в едином блоке с батарейным питанием.