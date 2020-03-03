Общество
Газета.RuСК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
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Политика
Премьер-министр Украины снова подал в отставку
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук направил в Верховную раду заявление об отставке.
Шоу-бизнес
Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ
Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.
Футбол
Сборные узнали своих соперников в группах Лиги Наций
Лига D: Последняя лига состоит двух групп, в которых сыграют сборные Мальты, Андорры, Фарерских островов, а также Сан-Марино, Гибралтара и Лихтенштейна.
Политика
В Госдуме отклонили поправки о закреплении пенсионного возраста
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании во вторник отклонил поправки, подготовленные депутатами фракций "Справедливая Россия" и КПРФ, которыми предлагалось закрепить в Конституции РФ возраст выхода на пенсию и минимальный размер оплаты труда (МРОТ) не менее двух прожиточных минимумов.
Общество
У двух россиян в ОАЭ выявлен коронавирус
Два этапа велогонки «Тур ОАЭ» были отменены после выявления коронавируса у двух итальянских велогонщиков.
Финансы
Рубль укрепился по отношению к доллару и евро после старта торгов
Рубль показал положительную динамику по отношению к доллару и евро на открытии торгов Московской биржи.
Происшествия
В Самаре обрушилась стена жилого дома
Политика
Bloomberg узнал о поручении Мишустина восстановить связи России с ОЭСР
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил правительству подготовить план восстановления сотрудничества страны с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Шоу-бизнес
Данила Козловский опубликовал свое первое фото с новорожденной дочерью
Вначале фото с новорожденной дочерью показала ее мама, а теперь и сам Данила решил поделиться радостью с поклонниками.
Хоккей
СКА обыграл «Витязь» и повел в серии 2-0
Хоккей
«Салават Юлаев» победил «Авангард» в овертайме и сравнял счёт в серии плей-офф КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над омским «Аванардом» во втором матче четвертьфинальной серии Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Общество
AliExpress предупредила о задержках посылок
В компании объяснили ситуацию эпидемией коронавируса Китайская AliExpress впервые предупредила покупателей о возможных задержках посылок из-за эпидемии коронавируса COVID-19.
Экономика
ФРС США экстренно снизила ключевую ставку
Федеральная резервная система США понизила ключевую процентную ставку до 1–1,25% с 1,5–1,75%.
Биатлон
Подтверждена подделка подписей Родченкова в документах МОК
Как ранее сообщало ИА REGNUM, адвокат Алексей Панич заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) представил в суд документы с поддельными подписями информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова.
Авто
Новая Skoda Octavia RS стала гибридом
Компания Skoda представила новое поколение «заряженной» модели Octavia RS, которая впервые в своей истории стала гибридом.
Политика
В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР
Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.
Наука
БАДы с омега-3 не заменят рыбы в рационе
Общество
В Москве 24 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус
В Москве было госпитализировано 24 человека после того, как столичные врачи подтвердили первый случай заболевание москвича китайским коронавирусом Covid-2019.
Политика
Муфтий Татарстана выступил против поправки в Конституцию о народе
Муфтий Татарстана Камиль Самигуллин выступил против внесения в Конституцию России понятия «государствообразующий народ».
Космос
Наша галактика получила «травму позвоночника»
Общество
Прибывших в Москву с симптомами ОРВИ отправят в больницу в Коммунарке
Всех пациентов, у которых проявились признаки ОРВИ после возвращения из стран с «неблагоприятной эпидемиологической ситуацией», отправят в новую больницу в Коммунарке.
Происшествия
"Всех изолировать!" На Украине устроили новый протест из-за коронавируса
Первые протесты из-за китайской инфекции вспыхнули на Украине в конце февраля.
Политика
Лавров сообщил о согласии Трампа на встречу лидеров «пятёрки» СБ ООН
Американский лидер Дональд Трамп согласился на саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, который предложил организовать российский президент Владимир Путин.
Игры
Death Stranding выйдет на ПК в начале июня
Общество
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова
Налоговая служба США требует выдачи Олега Тинькова Российскому предпринимателю Олегу Тинькову грозит экстрадиция в США.
Армия и оружие