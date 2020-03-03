Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.

Шоу-бизнес Ольга Бузова проведет премию МУЗ-ТВ Певица и звезда реалити-шоу Ольга Бузова стала ведущей Премии "МУЗ-ТВ 2020", сообщает "Вокруг ТВ" со ссылкой на заявление генерального директора канала Арманп Давлетьярова.

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Политика В США сравнили непризнание Крыма и Прибалтики в СССР Соединённые штаты не будут признавать Крым российским, как не признавали вхождение трёх прибалтийских республик в состав Советского Союза, заявил 2 марта журналистам постоянный представитель США при ОБСЕ Джеймс Гилмор.