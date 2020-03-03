Общество

Газета.RuГазета.RuСК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин выдвинул предложение о закреплении в Конституции конфискации имущества как меры уголовного наказания.
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СК предложил внести конфискацию имущества коррупционеров в Конституцию

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