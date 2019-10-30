с чего всё началось

Следственный комитет России предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества. Злоумышленники представляются следователями или сотрудниками других госструктур и просят перечислить деньги для будущего возмещения морального ущерба по делам об обороте фальсифицированных биологических добавок.

Политика В Раде нового созыва произошла потасовка между депутатами На Украине между депутатами Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Николаем Скориком и членом фракции «Слуга народа» Николаем Тищенко произошла потасовка, сообщают УНН и УНИАН.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Происшествия В ДТП в Подмосковье погибли пять человек «Около 17:40 мск на 159-м км трассы М9 «Балтия» столкнулись Kia и грузовой автомобиль, пять человек погибли», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Политика В Германии призвали оставить Украину транзитером газа Официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, комментируя решение Дании утвердить прокладку "Северного потока — 2", заявил что транзит газа через Украину должен быть продолжен после окончания реализации этого проекта.

Гаджеты Apple презентовала наушники AirPods Pro AirPods Pro не являются новым поколением AirPods, так как это полностью новый продукт, который очень сильно отличается от классической модели беспроводных наушников.