с чего всё началось

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Политика Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2» Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Общество У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.

Политика Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.

Происшествия СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) после появления данных о массовом убийстве 214 воспитанников в детском доме в Ейске (Краснодарский край) в годы Великой Отечественной войны.

Кино Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.

Общество ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.

Происшествия Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Общество Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.

Политика Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".