Происшествия
РИА НовостиСК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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с чего всё началось
Как отмечается, мошенники говорят гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы».RT на русском12:21
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Финансы
ФРС США снизила базовую ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США в третий раз подряд снизила базовую процентную ставку.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Политика
Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»
Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
Политика
Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами
Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Происшествия
СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ
Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) после появления данных о массовом убийстве 214 воспитанников в детском доме в Ейске (Краснодарский край) в годы Великой Отечественной войны.
Космос
Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе
Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
Шоу-бизнес
Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
Армия и оружие
Российские военные развернули «Подсолнухи»
Игры
В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров
Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
Армия и оружие
Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»
В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Армия и оружие
США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики
Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
Шоу-бизнес
Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак
Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
Кино
Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел
Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
Общество
Соловьев рассказал о драке в студии
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Футбол
ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России
ЦСКА одержал трудную победу над "Уфой" в матче 1/8 финала Кубка России.
Происшествия
В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН
Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой
Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
Общество
Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова
Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
Здоровье
Диетолог Соломатина назвала самые вредные сочетания продуктов
В каждом продукте содержатся белки, жиры и углеводы.
Авто
Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser
Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
Экономика
Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия
Россия не планирует сокращать внутреннее потребление продовольствия, чтобы выполнить цели по росту экспорта и импортозамещению, говорится в поступившем РБК комментарии главного научного сотрудника Центра агропродовольственной политики РАНХиГС доктора экономических наук Василия Узуна.
Политика
Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время
Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.