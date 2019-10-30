Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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с чего всё началось
Как отмечается
, мошенники говорят гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы».
RT на русском12:21

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СК предупредил россиян о выдающих себя за следователей мошенниках

РБК13:24

Россиян предупредили о телефонных мошенниках, выдающих себя за следователей

Интерфакс10:31

Россиян предупредили о телефонных мошенниках, представляющихся следователями

Коммерсантъ11:51

В СК рассказали о новом виде телефонного мошенничества

Известия11:28

СК предупредил о телефонных мошенниках, которые представляются сотрудниками госструктур

ТАСС10:56

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

РИА Новости10:56

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

RT на русском12:21
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RT на русском 15:12
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Путин прокомментировал решение Дании по «Северному потоку — 2»

Президент России Владимир Путин приветствовал решение Дании разрешить строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
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Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Политика

Путин прокомментировал диалог Зеленского с националистами

Президент России Владимир Путин прокомментировал диалог украинского лидера Владимира Зеленского с националистами на линии соприкосновения в Донбассе.
RT на русском 15:05
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК 13:30
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Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде в 1942 году по рассекреченным данным ФСБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 357 УК (геноцид) после появления данных о массовом убийстве 214 воспитанников в детском доме в Ейске (Краснодарский край) в годы Великой Отечественной войны.
РБК 07:38
Космос

Фото: Телескоп «Хаббл» снял чудовищное лицо в космосе

Телескоп "Хаббл" заснял в космосе некий пугающий объект, который похож на чудовищное лицо.
РЕН ТВ вчера в 14:52
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Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»

Юлия Михалкова вышла из состава известного юмористического клуба «Уральские пельмени». Звезда объяснила прессе причины своего ухода.
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Российские военные развернули «Подсолнухи»

Вести.Ru 03:30
Игры

В новом трейлере Marvel Avengers показали, что ждёт геймеров

Издатель Square Enix выложил в сеть новый геймплейный трейлер предстоящей видеоигры Avengers по комикс-вселенной Marvel.
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Армия и оружие

Истребитель Су-57 по классификации НАТО получил название «Уголовник»

В НАТО решили обозначить самолёт словом Felon, что может переводиться как "Уголовник" или "Преступник".
Актуальные Новости 10:55
Армия и оружие

США не поверили в способность России создать новые бомбардировщики

Известное американское издание National Interest заявило, что имеющиеся у России стратегические ракетоносцы-бомбардировщики, созданные ещё в советские времена, до сих представляют серьёзную опасность для противника.
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Миллиардер Умар Джабраилов вспомнил о романе с Собчак

Российский миллиардер, экс-кандидат в президенты Умар Джабраилов вспомнил о романе с телеведущей Ксенией Собчак.
URA.Ru 03:32
Кино

Половину фильмов, профинансированных Минкультом, почти никто не увидел

Россияне не смотрели больше половины фильмов, профинансированных Министерством культуры с 2015 года, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на базу данных господдержки кинематографа.
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Общество

Соловьев рассказал о драке в студии

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Общество

ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян

Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
РБК 04:42
Футбол

ЦСКА вырвал победу у «Уфы» и вышел в четвертьфинал Кубка России

ЦСКА одержал трудную победу над "Уфой" в матче 1/8 финала Кубка России.
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Происшествия

В Москве проходят обыски у директора Физического института РАН

Сотрудники ФСБ и МВД проводят обыски у директора Физического института РАН Николая Колачевского.
Известия 10:54
Происшествия

Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова

Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
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Общество

Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская

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Какие знаки Зодиака живут друг с другом, как кошка с собакой

Люди считают, что не сошлись характерами. Но основной причиной может стать банальное несовпадение гороскопов.
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Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Происшествия

Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом

Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
РЕН ТВ 14:45
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

У Венгрии "не было другого выбора, кроме как наложить вето на заявление", заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, поскольку "интересы венгра - достаточная причина для нас, чтобы защищать его".
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Диетолог Соломатина назвала самые вредные сочетания продуктов

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Авто

Стало известно, каким будет следующий Toyota Land Cruiser

Внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения получит новый турбодизель V6 и гибридную силовую установку.
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Экономика

Экономист РАНХиГС объяснил свои выводы об экспорте продовольствия

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Политика

Украинский депутат признал переписку с проституткой в рабочее время

Депутат Богдан Яременко признал, что заказывал проституток, находясь в Раде в рабочее время, но сказал, что это была провокация с его стороны.
Газета.Ru 06:51
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