Происшествия
РИА НовостиСК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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с чего всё началось
Как отмечается, мошенники говорят гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы».RT на русском12:21
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Экономика
Медведев поручил разработать план создания сети научных центров
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и Минэкономразвития разработать дорожную карту по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров, говорится на сайте правительства.
Здоровье
Назван самый опасный возраст для мужчин и женщин
Исследование показало, что самый опасный возраст у сильной половины человечества начинается после 40 лет.
Политика
Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США
Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.
Футбол
Киевское «Динамо» выбило «Шахтёр» из Кубка Украины
В матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» обыграло донецкий «Шахтёр» со счётом 2:1 и вышло в четвертьфинал.
Политика
Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Хоккей
Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ
Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Экономика
Россиянам разъяснили новую пенсионную систему
Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.
Шоу-бизнес
Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике
Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
Футбол
Сергей Семак: Хотим побеждать в каждом матче
Главный тренер петербуржцев подметил, что желание выиграть Кубок России у команды есть.
Экономика
ФРС США снизила ставку третий раз подряд
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.
Общество
Возле посольства США в Багдаде разорвался снаряд
Реактивный снаряд разорвался в "зеленой зоне" рядом с посольством США в столице Ирака - Багдаде.
Экономика
Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования
В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
Политика
Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.
Происшествия
Медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном» ребенке под Кировом
Судмедэксперт Сергей Насонов, который проводил анализ крови сбитого под Кировом мальчика, признал на допросе свою ошибку.
Баскетбол
«Зенит» в овертайме победил «Жальгирис» в Евролиге
Общество
Twitter решил запретить политическую рекламу
Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.
Происшествия
Полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП в Твери
Тверская полиция задержала водителя маршрутки, сбежавшего с места ДТП, в котором пострадали три человека, сообщила РИА Новости представитель УМВД региона.
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Экономика
Минсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания
Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе.
Кино
Компания «Netflix» представила трейлер второго сезона драматического сериала «Конец ***го мира»
Первый сезон шоу вышел еще в 2017 году на канале «Channel 4», и был очень хорошо принят зрителями и критиками, затем проект выкупил потоковый сервис «Netflix», и анонсировал второй сезон, в котором будет всего восемь серий.
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Экономика
МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы
Депутаты Мосгордумы в среду вечером приняли в первом чтении закон о бюджете Москвы на ближайшие три года.
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Общество
Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление
Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Происшествия
Задержан замглавы управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти
Следователи Ленинградской области задержали заместителя начальника второго отдела регионального управления ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Михаила Александрова, сообщает 30 октября ТАСС со ссылкой на источник в следственных органах.