с чего всё началось

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Экономика Медведев поручил разработать план создания сети научных центров Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минобрнауки и Минэкономразвития разработать дорожную карту по созданию и развитию сети инновационных научно-технологических центров, говорится на сайте правительства.

Политика Израиль экстрадирует россиянина Буркова в США Бурков был задержан в 2015 году по запросу Соединённых Штатов во время прохождения паспортного контроля при выезде из Израиля.

Политика Путин обсудил с Орбаном поставки энергоресурсов через Украину Президент РФ Владимир Путин заявил, что в ходе своего визита в Венгрию обсудил с премьер-министром страны Виктором Орбаном ситуацию на Украине с учетом поставок энергоресурсов через эту страну.

Хоккей Овечкин занял 12-е место по количеству голов в НХЛ Игрок американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин поднялся до 12 места по числу голов забитых в рамках чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Экономика ФРС США снизила ставку третий раз подряд Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, третий раз подряд снизила базовую процентную ставку на 25 б.п. — с 1,75–2 до 1,5–1,75%, следует из опубликованных материалов ведомства.

Политика Трамп наградил участвовавшего в ликвидации аль-Багдади пса Президент США Дональд Трамп в своем Twitter разместил фотоколлаж, на котором он награждает пса, участвовавшего в ликвидации главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади.

Общество Twitter решил запретить политическую рекламу Администрация социальной сети Twitter решила запретить всю политическую рекламу на своей платформе.

Экономика Минсельхоз: Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания Россия полностью обеспечивает себя продуктами питания, введение эмбарго лишь дало импульс развитию сельского хозяйства, и сейчас оно активно развивается, рассказали в Минсельхозе.

Кино Компания «Netflix» представила трейлер второго сезона драматического сериала «Конец ***го мира» Первый сезон шоу вышел еще в 2017 году на канале «Channel 4», и был очень хорошо принят зрителями и критиками, затем проект выкупил потоковый сервис «Netflix», и анонсировал второй сезон, в котором будет всего восемь серий.

Экономика МГД приняла в первом чтении проект бюджета Москвы Депутаты Мосгордумы в среду вечером приняли в первом чтении закон о бюджете Москвы на ближайшие три года.

Общество Поддержавшим аспиранта МГУ Мифтахова студенткам грозит отчисление Студентки 4 курса МГУ Фариза Дударова и Марина Ким, собиравшие поручительства в поддержку обвиненного в хулиганстве аспиранта МГУ Азата Мифтахова, уличены в попытке оформить академический отпуск по фальшивым медицинским справкам.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.