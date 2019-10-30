Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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с чего всё началось
Как отмечается
, мошенники говорят гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы».
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СК предупредил россиян о выдающих себя за следователей мошенниках

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СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

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Известная актриса Сальма Хайек похвасталась фигурой в купальнике.
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Реактивный снаряд разорвался в "зеленой зоне" рядом с посольством США в столице Ирака - Багдаде.
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В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
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