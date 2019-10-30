с чего всё началось

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Общество Где тарифы ЖКХ в 2020 году вырастут больше и меньше всего В 2019 году, в связи с повышением НДС, в первом полугодии платеж был проиндексирован на 1,7 процента, а во втором - на 2,4 процента, что в совокупности составило чуть больше 4 процентов (такой, по расчетам, может быть годовая инфляция ).

Шоу-бизнес Лолита требует у суда признать брак с мужем фиктивным Лолита не стала перечить и согласилась, но актриса будет требовать у суда признать брак фиктивным из-за лжи супруга.

Происшествия СК возбудил дело по факту смерти ребёнка в самолёте на Дальнем Востоке «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК России (причинение смерти по неосторожности)», — говорится в сообщении ведомства.

Происшествия В Бурятии загорелся торговый центр По данным «Восток Телеинформ», загорелся торговый центр «Николаевский» неподалеку от Улан-Удэ.

Общество Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.

Политика Генсек НАТО не хочет слышать мнение РФ о вступлении Украины в альянс Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что не будет слушать, что думает Россия о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Общество Налоговый режим для самозанятых распространится еще на 19 регионов Министерство финансов России предложило распространить налоговый режим для самозанятых граждан еще на 19 регионов страны начиная с 2020 года.

Политика Министра финансов Забайкалья исключили из состава вице-премьеров правительства Руководитель администрации губернатора Забайкальского края Сергей Нехаев подписал постановление, которое исключает министра финансов региона из списка вице-премьеров краевого правительства, документ опубликован на официальном портале Забайкалья.

Политика Конгресс США принял резолюцию против включения России в G7 Комитет по иностранным делам палаты представителей в американском конгрессе единогласно принял резолюцию против участия России в саммите формата G7.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Происшествия Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.

Баскетбол ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне баскетбольной Евролиги Московский ЦСКА уступил греческому «Олимпиакосу» в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.

Экономика Россиянам разъяснили новую пенсионную систему Новая система будет абсолютно добровольной и позволит россиянам самостоятельно финансировать свою будущую негосударственную пенсию при стимулирующей поддержке государства.

Армия и оружие Появилось видео ликвидации аль-Багдади Пентагон опубликовал видео операции по ликвидации главаря террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) Абу Бакра аль-Багдади.

Наука Науку Урала встраивают в экономику инноваций Ориентация на сотрудничество с крупными госкорпорациями РФ лежит в основе науки Урала, это её сильная сторона, сообщил на президиуме РАН во вторник (28 октября 2019 г.) глава Уральского отделения Академии наук, академик РАН Валерий Чарушин.

Происшествия В Японии загорелся древний замок из списка ЮНЕСКО Замок включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он был построен около 500 лет назад и признан национальным достоянием Японии в 1933 году.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

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Армия и оружие Россия построит не имеющие аналогов корабли В интервью «Красной звезде» адмирал сообщил, что флот получит корабли противоминной обороны (строятся на «Средне-Невском заводе»), фрегаты дальней морской зоны (строятся на «Северной верфи») и большие десантные корабли проекта 11711 (строятся на заводе «Янтарь»).

Общество Кому из знаков Зодиака 31 октября улыбнется удача, а кому придется быть осторожнее Узнайте, что ждет Вас 31 октября 5 лунный день и растущая фаза Луны принесет перемены многим знакам Зодиака.