с чего всё началось

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.

Футбол Дубль Рэшфорда позволил «МЮ» пройти «Челси» в Кубке английской лиги В матче 1/8 финала «МЮ» одержал выездную победу со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд, у хозяев единственный гол забил Миши Батшуайи.

Экономика Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.

Происшествия Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Экономика Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал Квартальная выручка Apple ("Эппл") возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - 64 млрд долларов.

Хоккей Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ Форвард Вашингтона Александр Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по голам в овертайме.

Политика Болгария отказала в визе военному атташе посольства РФ София приняла решение не выдавать визу военному атташе в посольстве России в Болгарии. Дипломат до сих пор находится в Москве.

Политика Орбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит совместную декларацию послов НАТО по Украине, если туда внесут изменения, касающиеся венгерских меньшинств, проживающих в Закарпатье.

Политика Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.

Наука Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.

Общество Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.

Общество Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2» Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

Политика В Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков Депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, пишет телеграм-канал «Раньше всех» с ссылкой на базу данных Госдумы.

Здоровье Три новых ФАПа начали работу в алтайских сёлах В связи с чем Минздравом Алтайского края организована переподготовка медицинских сестер со стажем работы в ФАПе более 5 лет по специальности «Лечебное дело» для дальнейшего перевода на должность фельдшера.

Шоу-бизнес Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета Отечественная актриса Лидия Вележева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о дебоше на борту самолета в Шереметьево.

Общество Twitter запретит всю политическую рекламу Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.

Происшествия Директора Физического института РАН задержали в Москве В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.

Общество У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.

Экономика ФРС США в третий раз за год понизила ставку Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.

Политика Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает процесс разведения сил в Донбассе, а также приветствует усилия Киева в данном процессе.

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