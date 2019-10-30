Происшествия
РИА НовостиСК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
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с чего всё началось
Как отмечается, мошенники говорят гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы».RT на русском12:21
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Футбол
Дубль Рэшфорда позволил «МЮ» пройти «Челси» в Кубке английской лиги
В матче 1/8 финала «МЮ» одержал выездную победу со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Маркус Рэшфорд, у хозяев единственный гол забил Миши Батшуайи.
Sport24.ru 17:58
Экономика
Минэкономразвития предложило изменить подход к учету бедности
Минэкономразвития подготовило изменения в правила ведения статистики уровня бедности в России, говорится в подготовленном ведомством проекте постановления правительства, сообщает РБК.
Ведомости 28 октября в 20:02
Происшествия
Суд арестовал участника акции 27 июля в Москве Павла Новикова
Басманный районный суд на 2 месяца отправил в СИЗО Павла Новикова, обвиняемого в нападении на сотрудника полиции во время несогласованной акции 27 июля в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 14:05
Шоу-бизнес
Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске
РИА Новости вчера в 12:35
Экономика
Apple заявила о рекордно высокой выручке за квартал
Квартальная выручка Apple ("Эппл") возросла на 2%, достигнув самого высокого показателя в истории этой американской компании - 64 млрд долларов.
ТАСС 18:20
Хоккей
Овечкин забил 23-й гол в овертайме и обновил рекорд НХЛ
Форвард Вашингтона Александр Овечкин обновил свой рекорд НХЛ по голам в овертайме.
Советский спорт 08:54
Политика
Болгария отказала в визе военному атташе посольства РФ
София приняла решение не выдавать визу военному атташе в посольстве России в Болгарии. Дипломат до сих пор находится в Москве.
Московский Комсомолец 12:32
Политика
Орбан назвал условие принятия Венгрией декларации НАТО по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна поддержит совместную декларацию послов НАТО по Украине, если туда внесут изменения, касающиеся венгерских меньшинств, проживающих в Закарпатье.
News.ru 15:40
Политика
Путин призвал обнулить взаимные претензии России и Украины по газу
Президент РФ подчеркнул, что Украина получает российский газ и в настоящее время, пусть и по "ложному" реверсу.
ТАСС 15:33
Наука
Древнеегипетская мумия кошки с 4 хвостами обнаружена специалистами
Французские эксперты обнаружили в саркофаге тело кошки с 4 хвостами. Сенсационное открытие ученых стало достоянием прессы.
Южный Федеральный вчера в 09:59
Общество
Эксперты назвали вузы с самыми качественными абитуриентами
В России в 2019 году выросло количество вузов с высоким (средний балл ЕГЭ — 70+) и очень высоким (80+) качеством приема: более чем на половину бюджетных мест зачислены абитуриенты со средним баллом ЕГЭ выше 70.
РБК 05:25
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
РБК 14:04
Политика
В Госдуму внесли законопроект о пропаганде наркотиков
Депутаты от «Справедливой России» внесли законопроект об уголовной ответственности за пропаганду наркотиков в интернете, пишет телеграм-канал «Раньше всех» с ссылкой на базу данных Госдумы.
SM News 05:48
Здоровье
Три новых ФАПа начали работу в алтайских сёлах
В связи с чем Минздравом Алтайского края организована переподготовка медицинских сестер со стажем работы в ФАПе более 5 лет по специальности «Лечебное дело» для дальнейшего перевода на должность фельдшера.
Катунь 24 10:45
Происшествия
В ярославском детском саду воспитанники избили девочку
Известия вчера в 11:54
Армия и оружие
Пентагон впервые показал видео уничтожения аль-Багдади
РИА Новости 17:32
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро 08:41
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия 16:35
Шоу-бизнес
Лидия Вележева прокомментировала информацию о дебоше на борту самолета
Отечественная актриса Лидия Вележева прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о дебоше на борту самолета в Шереметьево.
Актуальные Новости 11:16
Общество
Twitter запретит всю политическую рекламу
Основатель сети микроблогов Twitter Джек Дорси заявил, что компания решила запретить у себя всю политическую рекламу.
RT на русском 16:37
Происшествия
Один человек погиб и двое пострадали при столкновении трех самосвалов в Углегорском районе
АСТВ 17:56
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
РБК 11:34
Общество
У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой
Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Экономика
ФРС США в третий раз за год понизила ставку
Решение о понижении ставки стало третьим подряд в 2019 году - ранее подобные решения регулятор принимал в сентябре и июле.
ТАСС 14:48
Политика
Генсек НАТО поддержал разведение сил в Донбассе
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс поддерживает процесс разведения сил в Донбассе, а также приветствует усилия Киева в данном процессе.
Pravda.Ru 10:46
Кино
Андрей Кончаловский представил в Риме мировую премьеру фильма «Грех»
Мировая премьера российско-итальянского фильма «Грех» режиссера Андрея Кончаловского состоялась в воскресенье вечером, 27 октября, на XIV Римском кинофестивале.
Театрал 28 октября в 07:37
Гаджеты
Экспертов разочаровали первые тесты APU AMD Ryzen
В интернете появились первые тесты новых процессоров APU AMD Ryzen с кодовым названием Renoir, обозначающим новое поколение.
OAnews 17:00
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли воссоединилась с детьми на Канарах
Анджелина Джоли даже по пути в супермаркет выглядит так же роскошно, как и на красной дорожке.
Sunmag.me 11:45