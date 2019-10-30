с чего всё началось

Следователи пояснили, что подобные звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. В СК также попросили россиян проявлять особую бдительность.

Политика В Конгрессе США одобрили санкции против Турции Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.

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Авто Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.

Хоккей Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.

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Политика Израиль решил выдать США гражданина России Алексея Буркова Министр юстиции страны подписал соответствующий ордер, - передает агентство ТАСС. сообщалось, что американские власти подозревают Буркова во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов.