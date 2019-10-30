Происшествия
Газета.RuСК предупредил россиян о телефонном мошенничестве
Следователи пояснили, что подобные звонки являются проявлением мошенничества, о которых следует незамедлительно сообщать в правоохранительные органы. В СК также попросили россиян проявлять особую бдительность.
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с чего всё началось
Как отмечается, мошенники говорят гражданам, что те являются потерпевшими по уголовным делам, якобы возбуждённым по факту оборота фальсифицированных биологически активных добавок и лекарственных средств, в том числе предоставляя некие «правовые документы».RT на русском12:21
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Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова объяснила свой уход из «Уральских пельменей»
Юлия Михалкова была одной из ярких звезд шоу «Уральские пельмени» и когда стало известно о ее уходе, многие поклонники программы очень расстроились.
Футбол
«Динамо» – «Шахтер». 30.10.2019. Где смотреть матч онлайн
В среду, 30 октября, в матче 1/8 финала Кубка Украины киевское «Динамо» примет донецкий «Шахтер».
Футбол
ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Футболисты московского ЦСКА на своем поле обыграли "Уфу" и вышли в четвертьфинал Кубка России.
Общество
«Газпром» не успеет до конца года построить «Северный поток – 2»
Все страны, кроме Дании, давно уже дали согласие на строительство «Северного потока – 2». Но согласие последней не позволит «Газпрому» ввести трубу в эксплуатацию до конца года.
Происшествия
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества
В центре Лондона произошла утечка неизвестного токсичного вещества, сообщается, что один человек госпитализирован, передает Reuters со ссылкой на полицию.
Политика
Драка между депутатами произошла в Раде нового созыва
В среду, 30 октября, после обсуждения очередного вопроса произошла первая драка между депутатами Верховной рады IX созыва.
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Происшествия
Пассажир упал на рельсы на станции метро «Маяковская» в Москве
Пассажир упал на жесткий путь на станции метро "Маяковская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена.
Политика
В Конгрессе США одобрили санкции против Турции
Палата представителей Конгресса США большинством голосов (403 против 16) одобрила законопроект Республиканской и Демократической партий о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии, пишет Bloomberg.
Экономика
ВЭБ.РФ продаст «Евродон» с дисконтом
Наблюдательный совет ВЭБ.РФ принял решение продать ГК «Евродон», некогда крупнейшего в России производителя индейки, с дисконтом стратегическому инвестору, сообщил ТАСС со ссылкой на главу госкорпорации Игоря Шувалова.
Общество
Правительство утвердило рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Правительство России утвердило максимальные индексы повышения тарифов ЖКХ в 2020 году.
Общество
В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек
Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
Авто
Стартовали продажи Toyota RAV4 пятого поколения в России
Компания Toyota объявила старт продаж кроссовера RAV4 новой генерации в России. Товарные машины уже добрались до официальных дилеров в РФ.
Хоккей
Свечников первым в истории НХЛ забросил лакросс-гол
Свечников первым в истории лиги забросил «мичиган», или лакросс-гол. До этого подобным взятием ворот не отличался никто в НХЛ.
Культура
В США отменили премьеру нового «Терминатора» из-за пожаров
В Лос-Анджелесе отменили премьеру нового фильма Тима Миллера «Терминатор: Темные судьбы».
Авто
Названы цены полноприводных минивэнов Peugeot и Citroen
Начался прием заказов на полноприводные минивэны Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer, а также фургоны Peugeot Expert и Citroen Jumpy в версиях длины L2 и L3 — 4959 и 5309 мм соответственно.
Происшествия
СК проверяет видео, на котором в детсаду в Ярославле избивают ребенка
Шоу-бизнес
Муж Лолиты ответил на обвинения в изменах
Напомним, Лолита подала на развод со своим пятым мужем, с которым состояла в браке с 2009 года.
Армия и оружие
РЛС «Подсолнух» развернули на Дальнем Востоке и Балтике
Политика
Венгрия наложила вето на заявление НАТО по Украине
По словам министра, которого цитирует агентство MTI, послы стран НАТО хотели принять совместное заявление по Украине, однако представитель Венгрии наложил вето, потому что Киев не изменил политику.
Происшествия
При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
Игры
Sony PlayStation 4 стала второй самой продаваемой консолью в мире
PlayStation 4 заняла второе место среди самых продаваемых консолей в истории видеоигр.
Общество
ВЦИОМ назвал долю желающих переехать в другой город россиян
Некоторые участники опроса хотели бы переехать, потому что им не нравится свой город или больше импонирует другой (7%), следует из публикации.
Политика
Израиль решил выдать США гражданина России Алексея Буркова
Министр юстиции страны подписал соответствующий ордер, - передает агентство ТАСС. сообщалось, что американские власти подозревают Буркова во взломе платежной системы и краже нескольких миллионов долларов.
Общество
Кузнецова прокомментировала идею об отмене домашних заданий в школе
Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что задача школьного образования — не позволять детям лениться, но не перегибать палку с их нагрузкой.