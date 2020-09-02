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Байкал24
Байкал24

СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

Экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори, — сообщается на сайте СК РФ.В источнике
Светлана Петренко
С учетом собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство.
С чего всё началось
ТАСС

СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори

Следователи предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
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Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

РЕН ТВвчера в 09:00
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Фургалу предъявили обвинения в организации убийства бизнесмена Зори

РБКвчера в 10:25
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Фургалу предъявили обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

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