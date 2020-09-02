Будьте в Плюсе
Главное
Происшествия
США
Происшествия
Интересное
Происшествия
Политика
Происшествия
Общество
Происшествия
Экономика
Происшествия
В мире
Происшествия
Спорт
Происшествия
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Происшествия
REGNUM
REGNUM

СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена

Москва, 2 сентября 2020, 22:28 — REGNUM Следственный комитет предъявил официальные обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.В источнике
Светлана Петренко
С учетом собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство.
С чего всё началось
ТАСС

СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори

Следователи предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
ТАССвчера в 10:45
Подробнее о событии
REGNUM

СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена

REGNUMвчера в 15:28
ИА Красная Весна

Адвокат отказался комментировать предъявленные Фургалу новые обвинения

ИА Красная Веснавчера в 13:01
РИА Новости

Фургалу предъявили обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

РИА Новостивчера в 11:11
RT на русском

Фургалу предъявлено обвинение в организации убийства бизнесмена Зори

RT на русскомвчера в 10:27
РБК

Фургалу предъявили обвинения в организации убийства бизнесмена Зори

РБКвчера в 10:25
Коммерсантъ

Сергея Фургала обвинили в старом убийстве по-новому

Коммерсантъвчера в 11:46
Газета.Ru

СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства бизнесмена

Газета.Ruвчера в 12:01

Россия завершит испытания комплекса «Рубеж» до конца 2021 года

В интервью ТАСС заместитель гендиректора — генерального конструктора по военно-технической политике концерна «Моринформсистема-Агат» Николай Борисов сообщил, что окончание этапа испытаний новейшего берегового ракетного комплекса «Рубеж» с крылатыми ракетами ожидается до конца 2021 года.
Россия завершит испытания комплекса «Рубеж» до конца 2021 года
Военное деловчера в 00:12
9

Задержанных в Минске журналистов перевели в изолятор на Окрестина

Всех шестерых журналистов, задержанных у стадиона "Динамо" 1 сентября на несанкционированной акции, перевели в изолятор на Окрестина, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
РИА Новостивчера в 14:38
11

В Татарстане застрелили бизнесмена Деданина, убившего двух грабителей

В городе Бугульме на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Городовой1 сентября в 11:05
695

Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального

Зарубежные СМИ — о новых подробностях отравления Алексея Навального Сегодня на сайте правительства Германии появилось сообщение о том, что лаборатория Бундесвера нашла в организме Алексея Навального следы яда из группы "Новичок".
Коммерсантъвчера в 13:59

Правительство выделило более 34,3 млрд рублей на детские выплаты

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионы получат дополнительные средства в размере 34,3 млрд руб. на ежемесячные выплаты семьям с детьми в возрасте от 3 до 7 лет.
Ведомостивчера в 00:32
1,5K

Украинские морпехи дали оскорбительный ответ на ультиматум Пушилина

Военнослужащие 503-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ на странице своего подразделения в Facebook 31 августа выступили с угрозами в адрес главы ДНР Дениса Пушилина, который ранее выдвинул украинским силовикам ультиматум Украинские морские пехотинцы, нарушая условия бессрочного перемирия в Донбассе, занялись продвижением траншей в районе населенного пункта Шумы.
Украина.ру31 августа в 11:07
4

Колесникова заявила о попытках связаться с послом России в Белоруссии

Координационный совет оппозиции Белоруссии делал несколько попыток связаться с российским послом в республике Дмитрием Мезенцевым, заявила в эфире радиостанции "Эхо Москвы" член президиума объединения Мария Колесникова.
РИА Новостивчера в 15:31
109

Школьники 65 регионов России начнут обучение на платформе от Сбербанка

Школьная цифровая платформа соответствует ФГОС, содержит информацию по программе с 5 по 9 классы, но включает не только учебники, но и дополнительные материалы, которые дают возможность в рамках программы формировать более расширенные модули.
RuNews24.ru1 сентября в 07:54
139