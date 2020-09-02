СК предъявил Фургалу обвинения в убийстве бизнесмена
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Москва, 2 сентября 2020, 22:28 — REGNUM Следственный комитет предъявил официальные обвинения бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу в организации убийства предпринимателя Евгения Зори. Об этом сегодня, 2 сентября, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.В источнике
С учетом собранных на данный момент доказательств следствие обратилось в суд с ходатайством об отмене постановления о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году. Суд первой инстанции удовлетворил это ходатайство.
С чего всё началось
СК предъявил Фургалу обвинение в организации убийства Зори
Следователи предъявили обвинение в организации убийства предпринимателя Евгения Зори бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу.
ТАСС10:45
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