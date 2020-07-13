Происшествия
РИА НовостиСК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете. По предварительной версии, Быков с 1993 по 1995 год возглавлял объединенную ОПГ, в которую вошли в том числе группировки Вилора Струганова и Владимира Татаренкова.
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Происшествия
Потерпевшие по делу Ефремова подготовили к нему иски на 1 млн рублей
Piter.tv вчера в 04:30
Общество
Судью Хахалеву из Краснодара лишили полномочий
Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
Известия 05:07
Общество
В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
За каждый полный год общего трудового стажа, полученного до 1.01.1991 года, прибавляется по 1%. А при определении размера пенсии расчетный пенсионный капитал, установленный на 1 января 2002 года, увеличивается на 10%.
ToDay News Ufa 10 июля в 15:14
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 06:30
Армия и оружие
Морская авиация ВМФ РФ пополнится тремя самолётами-амфибиями Бе-200
Морская авиация России до конца года пополнится тремя самолетами-амфибиями Бе-200.
Военное обозрение 03:46
Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Президент отметил, что сперва произошел государственный переворот и захват власти, после чего взгляды и пути с украинским правительством стали диаметрально противоположными и только после этого произошло возвращение Крыма в состав России.
Военное дело вчера в 08:38
Происшествия
Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону
По оперативным данным, выходцы из Средней Азии, которые постоянно проживали в Ростове-на-Дону, планировали нападения полицейских и теракты в медицинских и учебных заведениях.
Вести.Ru 06:28
Общество
МВД назвало организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
RuNews24.ru 11 июля в 20:33
Происшествия
В российском регионе перевернулись 22 грузовых вагона
В Тульской области на перегоне Лазарево — Щекино днем 12 июля сошли с рельсов и перевернулись 22 грузовых вагона, груженных окатышем.
Lenta.ru 02:04
Происшествия
В Китае водитель автобуса утопил 21 человека из-за проблем с жильем
Пекин, 13 июля 2020, 07:35 — REGNUM Водитель, утопивший автобус в водохранилище в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, потреблял алкоголь перед тем, как произошел инцидент в связи с неудовлетворенностью своей жизнью, сообщает 12 июля агентство Синьхуа.
REGNUM 00:35
Кино
Российский сериал «Сваты» в седьмом сезоне потерял двух главных героев
Есть и хорошие новости – в новом сезоне появятся новые герои, которые исполнят молодые актеры, одни из них – сын Федора Добронравова.
Evo-rus.com 05:43
Гаджеты
Xiaomi Youpin выпустила ноутбук со сканером отпечатков пальцев
Платформа Xiaomi Youpin недавно выпустила новый ноутбук.
PROkhab.ru 04:51
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания веб-камеры MacBook
Пользователи, которые опасаются слежки за ними при помощи встроенной в ноутбук веб-камеры, часто заклеивают объектив.
Piter.tv 03:45
Общество
Второй компонент вакцины от коронавируса ввели еще 20 россиянам
Еще 20 добровольцам ввели второй компонент вакцины от коронавируса.
ФедералПресс 07:17
Происшествия
У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов
Интерфакс 07:11
Происшествия
Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд
Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК 07:35
Политика
Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
Экономика
Кудрин сообщил о застое в экономике
Глава Счётной палаты Алексей Кудрин сообщил выпускникам Российской экономической школы о застое в российской экономике, который можно преодолеть структурными реформами.
RT на русском 11 июля в 11:19
Теннис
WTA поздравила Стосур и её партнёршу с рождением дочки
Чемпионат 07:06
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Общество
Настоятельница монастыря в Москве купила Mercedes за 10 млн
Настоятельница Покровского женского монастыря в Москве Феофания купила Mercedes-Benz S-класса. Автомобиль якобы обошелся ей в 10 млн рублей.
Общественная служба новостей 07:07
Происшествия
В Самаре произошел пожар на складе с краской
Пожар произошел на складе с краской в Самаре.
ТАСС 07:30
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
Футбол
ЦСКА и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России
Московский ЦСКА на своем поле сыграл вничью с казанским "Рубином" со счетом 1:1 в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).
ТАСС Спорт вчера в 13:27
Шоу-бизнес
Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди
Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
Гаджеты
Смартфон ZTE Blade V2020 с квадрокамерой и чипом Helio P70 оценён в 15 990 рублей
Компания ZTE представила на российском рынке смартфон среднего уровня Blade V2020: продажи аппарата, функционирующего под управлением операционной системы Android 10 с фирменной надстройкой MiFavor 10, начнутся в ближайшие дни.
3DNews 06:41
Политика
Китай ввёл санкции против американских законодателей
Китай вводит санкции в отношении американских законодателей в ответ на меры США против официальных лиц Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР.
RT на русском 04:43