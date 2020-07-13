Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете. По предварительной версии, Быков с 1993 по 1995 год возглавлял объединенную ОПГ, в которую вошли в том числе группировки Вилора Струганова и Владимира Татаренкова.
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Анатолия Быкова обвиняют в руководстве криминальным сообществом

ДЕЛА.ru05:03

Анатолию Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом

Проспект Мира05:01

Защита Анатолия Быкова заявила об истечении срока давности по обвинению в руководстве преступным сообществом

КП - Красноярск06:26

Анатолию Быкову официально предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом

Newslab.ru04:55

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

ТВК04:45

Анатолию Быкову предъявлено новое обвинение

Городские новости. Красноярск04:39

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости04:58
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Происшествия

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Анатолий Петрович Быков
Российский общественный деятель
Российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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