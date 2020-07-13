Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете. По предварительной версии, Быков с 1993 по 1995 год возглавлял объединенную ОПГ, в которую вошли в том числе группировки Вилора Струганова и Владимира Татаренкова.
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СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

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Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом

ИА Запад2405:13

Адвокат Анатолия Быкова: «Настроение бодрое, но не хватает холодильника»

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Анатолию Быкову официально предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом

Newslab.ru04:55

Анатолию Быкову предъявили обвинение в организации преступного сообщества

ТВК04:45

Анатолию Быкову предъявлено новое обвинение

Городские новости. Красноярск04:39

Анатолия Быкова обвиняют в руководстве криминальным сообществом

ДЕЛА.ru05:03
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В РПЦ оценили степень адекватности опального священника

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В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
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Газета.Ru 05:23
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Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
РБК 04:58
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Три человека погибли и один пострадал при пожаре в доме в Туле

В Туле в результате пожара в пятиэтажном доме погибли три человека и один пострадал.
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Происшествия

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Авто

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Находящийся с рабочим визитом в Хабаровске полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев раскритиковал работу властей региона после ареста губернатора Сергея Фургала.
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Жительница Самары получила квитанцию за тепло на 30 миллиардов рублей

В Сети появилась информация о том, что жительница Самары получила счет за тепло и горячую воду более чем на 30 миллиардов рублей.
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Большую «сверхвспышку» от карликового светила, в два десятка раз превышающую наибольшие вспышки от Солнца, сумели зарегистрировать исследователи из Японии.
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Происшествия

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Новорожденная девочка, которую врачи по ошибке признали умершей, заплакала во время церемонии собственных похорон в индийском штате Раджастан, сообщает газета Times of India.
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Многодетным семьям, в которых растут как минимум два ребенка младше трех лет, предложили предоставлять нянь.
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У московской монахини обнаружили Mercedes почти за 10 миллионов

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Суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь

Апелляционный суд в США запретил переносить первую за 17 лет смертную казнь.
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Футбол

«Кадис» вернулся в испанскую Ла Лигу спустя 14 лет

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По информации Роспотребнадзора на понедельник, 13 июля, за последние сутки еще у 97 человек подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке ниже 8% в 2020 году

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Динамика замедлилась до минимальных 0,8% лишь в весной кризисного 2009 года (с учетом пиковой инфляции того периода реальный зарплатный фонд существенно сократился), но затем рост вновь ускорился, хотя темпы стали более умеренными.
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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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Анатолий Петрович Быков
Российский общественный деятель
Российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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