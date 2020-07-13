Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете. По предварительной версии, Быков с 1993 по 1995 год возглавлял объединенную ОПГ, в которую вошли в том числе группировки Вилора Струганова и Владимира Татаренкова.
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СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

РИА Новости04:58

Анатолию Быкову предъявлено обвинение в руководстве преступным сообществом

ИА Запад2405:13

Анатолия Быкова обвиняют в руководстве криминальным сообществом

ДЕЛА.ru05:03

Защита Анатолия Быкова заявила об истечении срока давности по обвинению в руководстве преступным сообществом

КП - Красноярск06:26

Анатолию Быкову официально предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом

Newslab.ru04:55

Против Анатолия Быкова возбудили уголовное дело об организации преступного сообщества

ТВК04:45

Анатолию Быкову предъявлено новое обвинение

Городские новости. Красноярск04:39
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Россия проложит водовод в Крым по дну Черного моря — Вассерман

В скором времени приступят к реализации проекта по строительству водовода по дну Чёрного моря.
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Служба безопасности Украины (СБУ) заявила, что разоблачила группу сепаратистов в Закарпатской области на западе страны.
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Набиуллина заявила, что ЦБ не рассматривает вопрос деноминации рубля

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Высшая квалификационная коллегия судей России (ВККС) досрочно лишила полномочий судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
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РБК 09:56
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Общество

В ПФР заявили о надбавках к пенсиям за «советский стаж»

Если в расчете ежемесячных пенсионных выплат обозначенный период трудового стажа не принимался во внимание, гражданину необходимо повторно обратиться в ПФР и подать заявление.
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Готовивших теракты боевиков задержали в Ростове-на-Дону

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Вести.Ru 06:28
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Экономика

Кудрин назвал главные риски на российском финансовом рынке

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал низкую стабильность, доминирование крупных государственных институтов и узкий круг финансовых инструментов главными рисками на финансовом рынке РФ.
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Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
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Жена Уилла Смита призналась, что действительно изменяла мужу

На прошлой неделе 27-летний музыкант Аугуст Алсин рассказал, что длительное время состоял в отношениях с женой Уилла Смита.
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Происшествия

Рабочие устроили погром на стройке Амурского ГПЗ

В уголовное дело вылился бунт рабочих на стройке Амурского газоперерабатывающего завода в городе Свободный.
Вести.Ru 06:03
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Происшествия

Генпрокуратура утвердила обвинение против сестёр Хачатурян

RT на русском 08:08
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Происшествия

Защита обжаловала арест губернатора Фургала по делу об убийствах

Защита хабаровского губернатора Сергея Фургала обжаловала его арест по делу об организации убийств.
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Агент: Гайч не перейдет в ЦСКА

Агент Фабиан Бустос, представляющий интересы форварда аргентинского "Сан-Лоренсо" Адольфо Гайча, сообщил о том, что его клиент не перейдет в московский ЦСКА, передает Sport24.
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В Омске 11 больниц перепрофилировали на лечение «ковидных» пациентов

Стало известно, сколько больниц перепрофилировали в Омской области на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.
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Общество

В России создали легкий скоростной броневик «Стрела»

В России создали легкий бронеавтомобиль "Стрела".
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Общество

Более 60% россиян поддерживают повышение НДФЛ

О повышении НДФЛ для доходов физлиц с 13% до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год объявил президент Владимир Путин.
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Происшествия

Стало известно, как было найдено тело убитой Соколовым аспирантки

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Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков

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Экономика

В России предупредили о возможном закрытии четверти торговых центров

Российский совет торговых центров (РСТЦ) повторно обратился к правительству с просьбой о переносе сроков уплаты налогов за 2020 год на следующий, 2021 год, чтобы не допустить закрытия около четверти всех торговых центров на фоне пандемии коронавируса.
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Общество

Вынужденный домашний режим продлили для свердловчан старше 65 лет

В Свердловской области продлили вынужденный домашний режим для жителей старше 65 лет.
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Воробьев назвал размер выплат потерявшим дома после подтопления в Рузе

Вечером 8 июля в Рузском округе из-за обильных дождей оказалась разрушена насыпная дамба, в результате чего были подтоплены несколько домов.
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Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

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ФСБ предъявила обвинение в госизмене журналисту Сафронову

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Иммунолог, эксперт по общественному здоровью и международному здравоохранению, кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о трех возможностях не заболеть COVID-19.
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Общество

Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США

44% жителя Италии, участвующих в опросе, не хотят пускать в страну британцев.
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Политика

Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России

По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
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Анатолий Петрович Быков
Российский общественный деятель
Российский бизнесмен, политический и общественный деятель. Председатель Совета директоров Красноярского алюминиевого завода. Депутат Законодательного собрания Красноярского края.
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