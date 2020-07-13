Происшествия
РИА НовостиСК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ
Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете. По предварительной версии, Быков с 1993 по 1995 год возглавлял объединенную ОПГ, в которую вошли в том числе группировки Вилора Струганова и Владимира Татаренкова.
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Игры
Ubisoft пообещала исправиться после проблемной конференции
Российская газета 05:39
Здоровье
Радий Хабиров продлил режим самоизоляции в Башкирии
Глава региона отметил, что инфекционная картина в Башкирии все еще остается тяжелой.
Bash.News 01:12
Технологии
Операционная система Windows 11 станет бесплатной
По имеющейся информации, Windows 11 будет распространяться абсолютно бесплатно.
Pravda.Ru вчера в 10:48
Общество
Адвокаты Сафронова рассказали детали позиции ФСБ по делу об госизмене
Основная информация из бесед адвокатов Сафронова с журналистами: Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили сведений, содержащих государственную тайну, а журналистских публикациях Сафронова, передает "РИА Новости" слова адвоката Ивана Павлова; ФСБ утверждает, что Сафронов использовал для шифрования сообщений программу VeraCrypt, сказал Павлов.
Ведомости 11:20
Космос
ОАЭ планируют в этом году отправить зонд на Марс
Discover24 вчера в 05:53
Общество
Россиян освободили от платы за установку электросчетчиков
Граждан России освободили от затрат, связанных с устройствами учета электроэнергии.
ToDay News Ufa 03:35
Наука
Новый роботизированный захват умеет распутывать тонкие кабели и веревки
Инженеры разработали роботизированный захват, который может ловко манипулировать тонкими предметами, такими как веревки и кабели.
BitCryptoNews 11:00
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Гаджеты
Xiaomi запустила акцию на свои устройства на российском рынке
Максимальным размером скидки обладает флагманская модель Xiaomi Mi 10. Сейчас его цена составляет 64 тысячи 990 рублей.
Evo-rus.com 10:39
Здоровье
Восемь сел Оренбуржья закрыли на карантин из-за вспышки коронавируса
Министр здравоохранения региона Татьяна Савинова сообщила, что в Оренбуржье на карантин закрыты восемь сел.
Вестирама.ру 09:33
Общество
Минтруд предварительно одобрил компенсацию работникам на удаленке
Министерство труда и социальной защиты поддержало поправки в Трудовой кодекс, которые регламентируют работу сотрудников в дистанционном формате.
РБК вчера в 21:45
Общество
Минкульт отменил запрет на работу кинотеатров
Кинотеатры в России смогут возобновить работу с понедельника, 13 июля, если это сочтут возможным руководители субъектов Федерации.
РБК 09:56
Здоровье
В Вологодской области отменили самоизоляцию для приезжих и КПП
В Вологодской области в понедельник заявили о снятии ограничений так называемой "второй волны".
Российская газета 10:47
Армия и оружие
Азербайджан допустил полномасштабные боевые действия против Армении
Конфликт на границе Азербайджана и Армении может привести к полномасштабным боевым действиям.
Телеканал 360° 04:42
Энергетика
Программа по переводу авто на газ может быть расширена на всю страну
До 20 июля регионы, которые вошли в программу по льготному переводу автотранспорта с бензина на газ, должны предоставить людям такую возможность.
Российская газета вчера в 17:01
Общество
Судью Хахалеву лишили статуса за 128 прогулов
Высшая квалификационная коллегия судей лишила статуса судью Краснодарского краевого суда Елену Хахалеву.
ТАСС 07:21
Игры
Бета-тестирование Microsoft Flight Simulator начнётся 30 июля
3DNews вчера в 12:18
Общество
Российскому актеру запретили въезд на Украину
Российскому актеру, имя которого не называется, запретили въезд на Украину сроком на три года из-за посещения Крыма, сообщила пресс-служба государственной пограничной службы Украины.
Взгляд.ру 11:34
Политика
Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в России
Владимир Путин заявил, что сейчас у российских властей есть исторический шанс в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос в стране.
RT на русском 09:24
Политика
В Абхазии назвали возможные даты открытия границы с Россией
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил рассмотреть возможность открыть туристический сезон в республике с 15 июля.
REGNUM 12:07
Наука
Натрий поможет улучшить батареи смартфонов
Возможную альтернативу дорогостоящему металлу предложили ученые НИТУ «МИСиС», ИБХФ РАН и Центра имени Гельмгольца Дрезден-Россендорф под руководством профессора Центра Аркадия Крашенинникова.
БМ24 06:40
Политика
Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
Действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает на выборах по итогам второго тура голосования.
Газета.Ru 05:40
Гаджеты
OPPO анонсировала 125-ваттную зарядку для смартфонов
Ещё в прошлом году компания OPPO анонсировала смартфон OPPO Reno Ace, поддерживающий быструю зарядку SuperVOOC 2.0 мощностью 65 Вт.
MobiDevices 04:49
Происшествия
Невеста скончалась во время свадебного банкета в Москве
На свадебном банкете в ресторане на юге Москвы скончалась невеста, сообщает телеканал РЕН ТВ в субботу, 11 июля.
Известия 11 июля в 17:29
Спорт
Yakuza Kiwami 2 доберётся до Xbox One в конце июля
На текущий момент Yakuza Kiwami 2 последний из заявленных для Xbox One портов.
Игромания.ру 11:34
Политика
Трутнев раскритиковал работу руководства Хабаровского края
Вице-премьер и полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев назвал работу руководства Хабаровского края плохо организованной.
РИА Новости 05:57
Гаджеты
Раскрыты неизвестные функции смартфонов
При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании.
Территория новостей вчера в 05:53
Шоу-бизнес
Сестра Фриске надела платье певицы и спела ее песню
Родная сестра певицы Жанны Фриске Наталья выступила на закрытом мероприятии и спела песню «Где-то летом» из репертуара умершей звезды.
Lenta.ru 10:15
Кино
Российский сериал «Сваты» в 7-ом сезоне потерял двух главных героев
Седьмой сезон популярного сериала «Сваты» снимают без двух замечательных актеров, сообщает Ufanotes.ru со ссылкой на ToDay News Ufa.Двое великих артистов, Ольга Аросева и Владимир Зельдин ушли из жизни, и сценаристы решили не искать им замены.
Уфимские Заметки 07:35
Здоровье
В Норильске скорая отказалась выезжать к пациентке с температурой
В Норильске скорой помощи запретили выезжать к пациентам из-за коронавируса.
News.ru 08:16