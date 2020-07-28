Смотрите также

В Петербурге задержали подозреваемого в ограблении банка

На Кубани двух чиновниц подозревают в махинациях с жильем для сирот

В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился

РБК сообщил о скором возобновлении авиасообщения с двумя странами

Правительство Великобритании запустило программу по борьбе с ожирением

НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

В России создали нового робота для работы за бортом МКС

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан

Библиотеки уберут из общего доступа книги с маркировкой "18+"

32-летняя Катя Жужа стала мамой во второй раз

Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа

Кузьмин рассказал о мечте детства, которую исполнила Пугачева

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Минобороны Финляндии заподозрило российские Су-27 в нарушении границы

В Кремле заверили, что Путин от Лукашенко не заразился

Павел Дуров раскритиковал Apple за 30-процентную комиссию в App Store

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

Азербайджан и Турция с 29 июля проводят совместные военные учения

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Два человека пострадали при столкновении поездов в Петербурге