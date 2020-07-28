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Ведомости
Ведомости

СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому осуждены Гайзер и его соучастники, добавили в СК.В источнике
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Эхо Москвы

Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено новое обвинение в окончательной редакции

Эхо Москвывчера в 12:03
BFM.ru

СКР оценил ущерб по новому делу Гайзера почти в 9 млн рублей

BFM.ruвчера в 10:39
ИА БНК

Вячеслава Гайзера этапируют в Коми по подозрению в еще одном преступлении

ИА БНКвчера в 17:01
Говорит Москва

Экс-главе Коми вменили превышение полномочий с ущербом 8 млн 700 тысяч рублей

Говорит Москвавчера в 10:23
Известия

Экс-главу Коми Гайзера обвинили в превышении полномочий

Известиявчера в 10:16
Московский Комсомолец

СК предъявил Гайзеру обвинение по новому делу

Московский Комсомолецвчера в 10:12
ТАСС

СК обвинил экс-главу Коми Гайзера в организации превышения полномочий на 8,7 млн рублей

ТАССвчера в 10:33
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На Кубани двух чиновниц подозревают в махинациях с жильем для сирот

Следователи по материалам УФСБ возбудили уголовное дело в отношении двух чиновниц Балахтинского района Красноярского края и двух бизнесменов, подозреваемых в махинациях на 8 миллионов рублей с покупкой жилья для детей-сирот, сообщает ГСУСК РФ по региону.
На Кубани двух чиновниц подозревают в махинациях с жильем для сирот
РИА Новостивчера в 10:25
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Трубоукладчик для «Северного потока-2» исчез из отчетности «Газпрома»

Из квартальной отчетности «Газпрома» следует, что единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования трубоукладчик, перестал принадлежать группе «Газпрома».
Ведомости20:36
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Россия расширит возможности применения санкций против Украины

Компании, которые более чем на 25% подконтрольны лицам, против которых Россия ввела санкции, тоже должны подпасть под санкционный режим, следует из законопроекта, который российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы.
РБКвчера в 09:55
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НАСА объявило состав экипажа Crew Dragon на 2021 год

НАСА определило состав следующей пилотируемой миссии Crew Dragon на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится на орбиту весной 2021 года, сообщило американское космическое ведомство во вторник.
РИА Новостивчера в 11:00
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Во Вьетнаме объявили о вспышке более агрессивной формы коронавируса

Реакция Роспотребнадзора Роспотребнадзор в понедельник заявил, что проанализирует информацию о новом, более заразном, типе коронавируса из Вьетнама, она будет изучена после опубликования вьетнамскими исследователями полногеномной последовательности вирусных штаммов, вызвавших вспышку в Дананге.
РИА Новостивчера в 18:46
1,6K
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Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости27 июля в 13:59
1,4K

Дегтярев заявил Шнурову об идентичности мнений Путина и хабаровчан

Мнения Владимира Путина, лидера ЛДПР Владимира Жириновского и жителей Хабаровска не отличаются ни по одному вопросу, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Михаил Дегтярев в интервью певцу, а ныне генеральному продюсеру телеканала RTVI Сергею Шнурову.
Forbesвчера в 02:37
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Эксперт: Россия сможет в короткие сроки восстановить ядерные полигоны

Россия сможет в короткие сроки восстановить полигон для ядерных испытаний, если США начнут такие же испытания в штате Невада, или возникнет острая техническая потребность проверить работоспособность новых ядерных боезарядов, заявил в среду РИА Новости эксперт в области стратегических вооружений, ветеран РВСН Владимир Евсеев.
РИА Новости17:50
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Россия планирует создать вакцину от коронавируса в Бразилии

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что Россия ведёт переговоры с бразильскими лабораториями по вопросу производства отечественной вакцины от коронавируса.
Общественная служба новостей19:41

В «Зените» высмеяли новое шоу ЦСКА

ЦСКА презентовал выпуск нового шоу, в котором общаются куклы, изображающие вратаря армейцев Игоря Акинфеева, главного тренера команды Виктора Гончаренко и генерального директора клуба Романа Бабаева.
RT на русскомвчера в 14:18
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СК завершил расследование дела бывшего зампреда правительства Сахалинской области

Главное следственное управление Следственного комитета РФ завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя председателя правительства Сахалинской области Игоря Быстрова.
ТАСС19:33
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