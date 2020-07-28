СК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
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Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому осуждены Гайзер и его соучастники, добавили в СК.В источнике
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Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено новое обвинение в окончательной редакции
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Экс-главе Коми вменили превышение полномочий с ущербом 8 млн 700 тысяч рублей
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