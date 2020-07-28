Происшествия

ВедомостиВедомостиСК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому осуждены Гайзер и его соучастники, добавили в СК.
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Бывшему главе Коми Вячеславу Гайзеру предъявлено новое обвинение в окончательной редакции

Эхо Москвы12:03

СКР оценил ущерб по новому делу Гайзера почти в 9 млн рублей

BFM.ru10:39

Экс-главе Коми вменили превышение полномочий с ущербом 8 млн 700 тысяч рублей

Говорит Москва10:23

СК обвинил экс-главу Коми Гайзера в организации превышения полномочий на 8,7 млн рублей

ТАСС10:33

Экс-главу Коми Гайзера обвинили в превышении полномочий

Известия10:16

СК предъявил Гайзеру обвинение по новому делу

Московский Комсомолец10:12

Вячеслава Гайзера этапируют в Коми по подозрению в еще одном преступлении

ИА БНКвчера в 17:01
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Экономика

Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег

Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
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Авто

Фирма Audi запустила проект по двунаправленной зарядке

Новейший пример работ в этой сфере — исследовательский проект, запущенный в кооперации Audi и Hager Group.
Драйв 10:08
Армия и оружие

Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными

Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
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Политика

Глава Кинешмы Пахолков отправлен в отставку

Завтра на заседании думы будет представлен исполняющий обязанности главы Кинешмы. Им станет бывший глава Вичуги Вячеслав Ступин.
Кинешемец.RU 11:56
Общество

Юрист сообщил о проверке после проезда танков по полю под Волгоградом

РБК 13:12
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Общество

Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август

Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
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Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
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Общество

Митингующие в Хабаровске пришли с ножами и топором

DixiNews 02:27
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
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Политика

Песков заявил, что в Кремле не знали о коронавирусе у Лукашенко

РЕН ТВ 11:54
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Общество

Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили

Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 10:31
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Армия и оружие

Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27

Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
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Футбол

Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных

Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Авто

Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа

Московский Комсомолец 08:15
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Политика

Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса

Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
РБК 13:23
95
Общество

Роспотребнадзор занялся проверкой морской воды в Крыму на коронавирус

Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что вода на пляжах и в бассейнах Крыма проходит проверку на наличие возбудителя COVID-19.
VSE42.RU 10:18
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Спорт

Французы «отромастерят» и оригинальную Asterix & Obelix XXL

Игромания.ру 12:45
Экономика

Каждый десятый магазин в России закроется до конца года

Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года.
News.ru 11:59
2
Общество

В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
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Происшествия

Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве

В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
235
Общество

Навальный обнародовал свою налоговую декларацию за 2019 год

РБК 11:09
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Общество

Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября

У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
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Происшествия

Фургала проверят на причастность к убийству и покушению

Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
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Общество

Число заболевших коронавирусом в администрации Ялты превысило 20

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников ялтинской администрации зафиксировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 12:04
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Общество

«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул

На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
РБК 13:02
Шоу-бизнес

Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось

Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
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Общество

Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
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Наука

Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад

Вести.Ru 10:49
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр финансов Республики Коми с 2003 по 2010 годы, глава Республики Коми с 15 января 2010 по 30 сентября 2015 года.
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