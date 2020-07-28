Происшествия
ВедомостиСК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому осуждены Гайзер и его соучастники, добавили в СК.
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Экономика
Минфин прокомментировал поправки о передаче в ПФР конфискованных денег
Поправки в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд нужны для синхронизации с нормами Гражданского кодекса, сообщили РИА Новости в Минфине.
РИА Новости 12:32
Авто
Фирма Audi запустила проект по двунаправленной зарядке
Новейший пример работ в этой сфере — исследовательский проект, запущенный в кооперации Audi и Hager Group.
Драйв 10:08
Армия и оружие
Пентагон назвал учения Ирана с макетом авианосца США безрассудными
Учения Ирана с использованием макета авианосца США являются безответственными и безрассудными, хотя они и не повлияли на судоходство в Ормузском проливе, заявила РИА Новости официальный представитель 5-го флота США Ребекка Ребарич.
РИА Новости 11:44
Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
Известия вчера в 08:46
Политика
Глава Кинешмы Пахолков отправлен в отставку
Завтра на заседании думы будет представлен исполняющий обязанности главы Кинешмы. Им станет бывший глава Вичуги Вячеслав Ступин.
Кинешемец.RU 11:56
Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Общество
Госдума одобрила продление детской выплаты 10000 руб. от ПФР на август
Государственная Дума одобрила продление денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей от ПФР на август.
Evo-rus.com 03:14
Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
Общество
Журналистов, задержанных в Минске у здания КГБ, отпустили
Журналисты, задержанные у здания КГБ Белоруссии в Минске, отпущены, сообщила официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич 28 июля агентству РИА Новости.
ИА Красная Весна 10:31
Армия и оружие
Минобороны ответило на претензии Финляндии к пролету российских Су-27
Ранее в Минобороны Финляндии заподозрили, что два российских Су-27 нарушили воздушное пространство страны.
РИА Новости 11:50
Футбол
Московский «Локомотив» предложил Кокорину 4 миллиона евро подъемных
Москва, 28 июля 2020, 17:14 — REGNUM Руководство московского «Локомотива» предложило 29-летнему российскому форварду Александру Кокорину контракт, в котором прописаны 4 миллиона евро подъемных.
REGNUM 10:14
Авто
Названы любимые цвета автомобилей жителей Северного Кавказа
Московский Комсомолец 08:15
Политика
Абхазия продлила ограничения на въезд из России из-за коронавируса
Власти Абхазии до 4 августа продлили ограничения на пересечение абхазско-российской границы, введенные из-за пандемии, следует из распоряжения президента республики Аслана Бжании.
РБК 13:23
Общество
Роспотребнадзор занялся проверкой морской воды в Крыму на коронавирус
Руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская сообщила о том, что вода на пляжах и в бассейнах Крыма проходит проверку на наличие возбудителя COVID-19.
VSE42.RU 10:18
Спорт
Французы «отромастерят» и оригинальную Asterix & Obelix XXL
Игромания.ру 12:45
Экономика
Каждый десятый магазин в России закроется до конца года
Не менее 10% российских магазинов будут вынуждены закрыться до конца 2020 года.
News.ru 11:59
Общество
В Минобрнауки назвали минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Обнародован проект приказа об установлении минимальных баллов, которые необходимы для поступления в подведомственные образовательные учреждения в 2021-22 учебном году.
Вести.Ru 11:08
Происшествия
Суды арестовали 15 участников стычек армян с азербайджанцами в Москве
В Москве арестовали уже 15 участников столкновений армянской и азербайджанской диаспор, вызванных обострением ситуации на границе двух стран.
РБК 07:11
Общество
Глава Минпросвещения назвал формат обучения в школах с 1 сентября
У Минпросвещения нет опасений относительно эпидемиологической ситуации по коронавирусу на начало учебного года, ожидается, что учеба начнется в традиционной форме, заявил глава ведомства Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 13:59
Происшествия
Фургала проверят на причастность к убийству и покушению
Арестованный экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет проверен на причастность к убийству и покушению на убийство.
Вести.Ru вчера в 04:52
Общество
Число заболевших коронавирусом в администрации Ялты превысило 20
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что к настоящему времени среди сотрудников ялтинской администрации зафиксировано более 20 случаев заболевания коронавирусом.
RT на русском 12:04
Общество
«Аэрофлот» продал 6,5 тыс. билетов на рейсы в Лондон и Стамбул
На рейсы в Лондон куплено около 3 тыс. билетов, а в Стамбул — более 3.5 тыс. В компании отмечают, что на первый рейс в Стамбул, который запланирован на 1 августа, продано 99% билетов.
РБК 13:02
Шоу-бизнес
Состояние госпитализированной с инсультом Елены Кондулайнен ухудшилось
Состояние госпитализированной с инсультом актрисы Елены Кондулайнен ухудшилось. Об этом сообщает Telegram-канал Mash во вторник, 28 июля.
Lenta.ru 05:29
Общество
Джонсон заявил о признаках второй волны коронавируса в Европе
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил во время рабочей поездки в Ноттингем во вторник, 28 июля, о появляющихся признаках второй волны коронавируса в странах Европы.
Известия 07:55
Наука
Предок коронавируса появился на Земле 70 лет назад
Вести.Ru 10:49