Происшествия

ВедомостиВедомостиСК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру

Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому осуждены Гайзер и его соучастники, добавили в СК.
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СКР оценил ущерб по новому делу Гайзера почти в 9 млн рублей

BFM.ru10:39

Вячеслава Гайзера этапируют в Коми по подозрению в еще одном преступлении

ИА БНКвчера в 17:01

Осуждённому экс-главе Коми Гайзеру предъявили ещё одно обвинение

News.ru10:32

Экс-главе Коми вменили превышение полномочий с ущербом 8 млн 700 тысяч рублей

Говорит Москва10:23

Экс-главу Коми Гайзера обвинили в превышении полномочий

Известия10:16

СК предъявил Гайзеру обвинение по новому делу

Московский Комсомолец10:12

СК обвинил экс-главу Коми Гайзера в организации превышения полномочий на 8,7 млн рублей

ТАСС10:33
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Происшествия

Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула

Известия вчера в 08:46
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Армия и оружие

Майор ВСУ потребовал от Зеленского прекратить унижать военных

Украинский майор Роман Ковалев заявил, что президент страны Владимир Зеленский унижает военных тем, что они должны докладывать трехсторонней контактной группе о своих действиях.
Взгляд.ру 11:22
Политика

Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
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Происшествия

В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса

На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
RT на русском 10:38
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Общество

Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием

Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
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Общество

Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут

Русская Планета 11:40
Происшествия

Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу

Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
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Общество

В Хабаровске арестовали водителя «Фургаломобиля»

РБК 09:24
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Происшествия

Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге

На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
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Экономика

Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»

Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
Известия 06:25
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Единоборства

Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи

Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
РИА Новости 08:28
Политика

Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу

Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
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Политика

В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов

Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
RT на русском 07:01
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Кино

Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино

Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
Piter.tv 01:11
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Общество

В Саратовской области ужесточат масочный режим

Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
РИА Новости 11:47
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Армия и оружие

Спутник Sentinel-2 заснял запуск российского «Кинжала»

Lenta.ru 04:26
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Наука

У вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции

Ученые наблюдали за пациентами в возрасте от 60 лет и установили, что благодаря одной вакцине от гриппа можно уменьшить риск развития деменции на семнадцать процентов.
Evo-rus.com 04:54
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Политика

Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе

Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
РИА Новости 26 июля в 13:46
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Футбол

Андреас Перейра: «Ван Дейк высокомерный и скучный. Милнер мне не нравится»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра ответил на вопрос о том, кого он считает самым высокомерным футболистом из тех, против кого он играл.
Sports.ru 11:26
Происшествия

Спасатели нашли в Иркутской области пропавший самолет Ан-2

Известия 02:23
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Фигурное катание

Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой

Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
BFM.ru 05:53
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Футбол

РПЛ представила календарь на новый сезон

Российская премьер-лига (РПЛ) опубликовала календарь на сезон-2020/21. Календарь опубликован на сайте лиги.
RT на русском 10:05
Общество

Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус

Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
RT на русском 09:27
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Общество

Аксенов объявил о переносе экономического форума в Ялте на 2021 год

Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 переносится на 2021 год, объявил глава Крыма Сергей Аксенов.
РБК 11:12
Кино

HBO собирается снять сериал про поиск вакцины от коронавируса

Телекомпания HBO собирается снять сериал о поиске вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
Playboyrussia.com 08:45
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Общество

В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август

Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
Карелинформ 06:42
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Общество

Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет

Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
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Культура

В Лос-Анджелесе объявят номинантов американской премии «Эмми»

Пока неизвестно, пройдет ли мероприятие онлайн или с гостями. «Эмми» представляет разные секторы американской киноиндустрии.
Эхо Москвы вчера в 17:05
Футбол

Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому

Спорт-Экспресс 11:30
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Суд арестовал подозреваемого в расчленении жены петербуржца

РБК 10:43
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Вячеслав Михайлович Гайзер
Российский политик
Российский государственный деятель. Министр финансов Республики Коми с 2003 по 2010 годы, глава Республики Коми с 15 января 2010 по 30 сентября 2015 года.
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