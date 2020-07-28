Происшествия
ВедомостиСК предъявил новое обвинение экс-губернатору Коми Гайзеру
Следственный комитет предъявил обвинение в превышении должностных полномочий бывшему губернатору Республики Коми Вячеславу Гайзеру, сообщается на сайте ведомства. Уголовное дело выделено в отдельное производство из основного, по которому осуждены Гайзер и его соучастники, добавили в СК.
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Происшествия
Умер один из участников драки с участием женщин в центре Барнаула
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Майор ВСУ потребовал от Зеленского прекратить унижать военных
Украинский майор Роман Ковалев заявил, что президент страны Владимир Зеленский унижает военных тем, что они должны докладывать трехсторонней контактной группе о своих действиях.
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Лукашенко заявил, что бессимптомно переболел коронавирусом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко при посещении войсковой части 3214 Внутренних войск МВД заявил, что бессимптомно перенёс коронавирусную инфекцию COVID-19.
RT на русском 10:50
Происшествия
В Москве мужчина в ходе конфликта ранил пассажира автобуса
На юго-западе Москвы между пассажирами автобуса произошёл конфликт, в результате которого мужчина нанёс оппоненту ножевое ранение.
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Общество
Обвиняемый в госизмене Сафронов отказался от сделки со следствием
Следователь ФСБ предложил советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене, сделку со следствием с признанием вины и раскрытием источников, но получил отказ, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
РИА Новости 08:55
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Половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за 40 минут
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Происшествия
Защита Ефремова попросила суд перенести сроки слушания по делу
Защита актера Михаила Ефремова, попавшего в ДТП со смертельным исходом в центре Москвы, направила в суд ходатайство о переносе предварительного слушания его дела на срок после 5 августа.
РБК вчера в 07:37
Происшествия
Двое пострадали при столкновении грузовых поездов в Петербурге
На юге Петербурга при столкновении грузовых электровозов пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе Городской станции скорой медицинской помощи.
Газета.Ru 09:42
Экономика
Правительство России одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота»
Правительство России одобрило дополнительный выпуск акций «Аэрофлота» с условием сохранения доли государства в авиакомпании не ниже 51,17%.
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Глава UFC назвал дату боя Хабиба Нурмагомедова с Джастином Гэтжи
Бой действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Джастина Гэтжи состоится 24 октября, сообщил глава промоушена Дэйна Уайт.
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Кучма вышел из трехсторонней контактной группы по Донбассу
Бывший президент Украины Леонид Кучма прекратил работу в трехсторонней контактной группе (ТКГ), сообщил офис действующего президента Владимира Зеленского.
Коммерсантъ 06:35
Политика
В МИД заявили о проработке списка стран для возобновления полётов
Исполняющий обязанности заместителя директора департамента информации и печати МИД России Денис Микерин заявил, что российская сторона в ближайшие недели расширит список стран, с которыми возобновится авиасообщение.
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Кино
Квентин Тарантино перечислил 11 лучших фильмов в истории кино
Знаменитый американский режиссер Квентин Тарантино назвал 11 лучших фильмов в истории кино. Рейтинг обнародовало издание Far Out Magazine.
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В Саратовской области ужесточат масочный режим
Контроль за соблюдением масочного режима в Саратовской области, где сохраняется число ежедневно регистрируемых случаев коронавируса на уровне выше 90, необходимо ужесточить, заявил губернатор Валерий Радаев.
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У вакцины от гриппа обнаружили защиту от деменции
Ученые наблюдали за пациентами в возрасте от 60 лет и установили, что благодаря одной вакцине от гриппа можно уменьшить риск развития деменции на семнадцать процентов.
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Путин и Зеленский обменялись мнениями по ситуации в Донбассе
Президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщили в Кремле. Разговор состоялся по инициативе Киева.
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Андреас Перейра: «Ван Дейк высокомерный и скучный. Милнер мне не нравится»
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андреас Перейра ответил на вопрос о том, кого он считает самым высокомерным футболистом из тех, против кого он играл.
Sports.ru 11:26
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Фигуристка Юлия Липницкая стала мамой
Олимпийская чемпионка сочинских Игр 2014 года 22-летняя Юлия Липницкая стала мамой.
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РПЛ представила календарь на новый сезон
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Роспотребнадзор проверяет морскую воду в Крыму на коронавирус
Руководитель крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что в Крыму проверяют морскую воду, а также аквапарки и бассейны на наличие коронавируса.
RT на русском 09:27
Общество
Аксенов объявил о переносе экономического форума в Ялте на 2021 год
Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) из-за угрозы коронавирусной инфекции COVID-19 переносится на 2021 год, объявил глава Крыма Сергей Аксенов.
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HBO собирается снять сериал про поиск вакцины от коронавируса
Телекомпания HBO собирается снять сериал о поиске вакцины от коронавируса. Об этом сообщает издание Deadline.
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В Госдуме одобрили продление выплаты 10 тысяч рублей на август
Во вторник, 28 июля, стало известно, что власти одобрили продление единовременной выплаты 10 тысяч рублей в августе.
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Путин получил иск за ущемление прав детей старше 16 лет
Штаб депутата Юлии Галяминой обратился в суд с коллективным иском родителей, воспитывающих детей старше 16 лет.
Rusbankrot.ru 09:22
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В Лос-Анджелесе объявят номинантов американской премии «Эмми»
Пока неизвестно, пройдет ли мероприятие онлайн или с гостями. «Эмми» представляет разные секторы американской киноиндустрии.
Эхо Москвы вчера в 17:05
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Луческу возложил цветы к памятнику Лобановскому
Спорт-Экспресс 11:30