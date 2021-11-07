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СК предъявил обвинение четырем напавшим на мужчину с ребенком в Новой Москве

Следственный комитет предъявил обвинение четырем участникам нападения на мужчину с ребенком в Новой Москве, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве
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Обвинение предъявлено по статье «покушение на убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору в отношении двух или более лиц, в том числе малолетнего».
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По версии следствия, компания напала на двух мужчин, у одного из которых на руках был маленький ребенок, вблизи жилых домов по Нововатутинскому проспекту.
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"В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы. Следователи истребовали сведения, характеризующие личности обвиняемых, в том числе организована проверка на причастность фигурантов дела к совершению иных преступлений", - сообщили в СК.
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