"В рамках уголовного дела назначены судебные экспертизы. Следователи истребовали сведения, характеризующие личности обвиняемых, в том числе организована проверка на причастность фигурантов дела к совершению иных преступлений", - сообщили в СК.
Президент США Джо Байден отказался от задачи своего предшественника добиться изменений в "системе Китая", а вместо этого займется созданием такой модели международных отношений, при которой все страны мира, в том числе Китай, будут действовать по определенным правилам.