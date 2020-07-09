Происшествия

МР7.руМР7.руСК предъявил обвинение главе Хабаровского края Сергую Фургалу

Активисты считают, что его задержали из-за его активной антикоррупционной деятельности. Следственный комитет России предъявил обвинение в организации убийств и покушений на убийства губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу. Об этом стало известно вечером 9 июля.
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Светлана Петренко
По данным следствия, Фургал причастен к организации убийств и покушения на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области.
— Светлана ПетренкоФонтанка.Ру 13:20

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