Происшествия

ТК ЗвездаТК ЗвездаСК предъявил обвинение начальнику цеха после ЧП на ТЭЦ в Норильске

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину СК РФ предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
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«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили
 в Следственном комитете.
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