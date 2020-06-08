с чего всё началось

Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину СК РФ предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

СК предъявил обвинение начальнику цеха после ЧП на ТЭЦ в Норильске

Общество На Сахалине выявили 12 новых случаев COVID-19 Двенадцать новых случаев COVID-19 за сутки выявлено на Сахалине, сообщил в понедельник губернатор Валерий Лимаренко.

Политика Высланные из Чехии российские дипломаты прилетели в Москву Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Чехию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на CNN. 20

Шоу-бизнес Настя Ивлеева выпила шампанского и села за руль Уже после вечеринки, сидя за рулем иномарки, девушка благодарила поклонников за праздник. Она запустила салют рядом с "Москва-Сити".

Кино Режиссер хоррора «Другой» поставит следующих «Зловещих мертвецов» Как известно, Брюс Кэмпбелл завязал с прославившей его культовой хоррор-франшизой после закрытия ее сериального продолжения «Эш против зловещих мертвецов» (шоу продержалось три сезона), но он в курсе того, что произойдет со «Зловещими мертвецами» в ближайшем будущем. 6

Общество Собянин отменил режим изоляции с 9 июня Мэр Москвы Сергей Собянин отменил самоизоляцию и режим пропусков с 9 июня. Он объяснил это снижением распространения коронавируса в столице. 4,6K

Экономика Отдых в России может подорожать на 30% Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. 17

Здоровье В Свердловской области выявлено еще 249 больных коронавирусом За минувшие сутки на территории Среднего Урала еще у 249 человек подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19. 982

Общество В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости». 3,4K

Общество В Волгоградской области отменили обязательное ношение перчаток Обязательное ношение перчаток отменили в Волгоградской области, при этом в регионе продолжает действовать масочный режим, говорится в постановлении губернатора Андрея Бочарова, опубликованного на сайте администрации области. 140

Происшествия В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая. 121

Общество В Москве умерли еще 59 пациентов с коронавирусом "В Москве скончались 59 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - говорится в сообщении. 613

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 1,9K

Происшествия Скончался ранивший людей на юго-западе Москвы стрелок Умер в результате ранения при задержании мужчина, который накануне открыл стрельбу по мирным жителям и полицейскому на юго-западе Москвы. 6

Происшествия Южносахалинец отправится в колонию строгого режима за сбыт наркотиков Суд приговорил жителя города к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.