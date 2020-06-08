Происшествия
ТК ЗвездаСК предъявил обвинение начальнику цеха после ЧП на ТЭЦ в Норильске
Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину СК РФ предъявлено обвинение по ст. 246 УК РФ – нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.
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«Начальнику котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО «НТЭК» Вячеславу Старостину предъявлено обвинение по ст. 246 УК России (нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ)», — заявили в Следственном комитете.RT на русском12:13
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