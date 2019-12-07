Следователи предъявили предположительному главарю совершившей нападение группировки и его родственнику обвинение в посягательстве на убийство сотрудника правоохранительных органов - начальника ЦПЭ МВД РФ по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата.

с чего всё началось

Следственный комитет России предъявил обвинение Хасану Полонкоеву и его родственнику по делу об убийстве главы центра «Э» по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из фигурантов дела Шамиля Яндарбаева.

СК предъявил обвинения по делу об убийстве главы центра «Э» Ингушетии

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