Происшествия

РБКРБКСК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Читать в источнике
Комментировать54
с чего всё началось
Следствие предъявило обвинение гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому в окончательной редакции, сообщается на сайте
 Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ01:50

Подробнее о событии

СК предъявил обвинение в окончательной редакции совладельцу «Зимней вишни»

Известия01:48

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

РБК03:03

Следком обвинил совладельца ТЦ «Зимняя вишня» во взяточничестве

Комсомольская правда - Кемерово02:56

СК РФ предъявил обвинение владельцу сгоревшей «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому

VSE42.RU02:08

В СК РФ предъявили окончательное обвинение по делу владельца «Зимней вишни»

Avoka.do03:51

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение

ТАСС01:46

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в окончательной редакции

РИА Новости01:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 07:17, Ашберн
Футбол

Украинский тренер ответил телеведущему Соловьеву

Экс-наставник московского «Динамо» Юрий Калитвинцев отреагировал на старое высказывание популярного российского телеведущего Владимира Соловьева.
ProstoProSport вчера в 14:45
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс вчера в 18:54
5,6K
Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
525
Футбол

Тренер по физподготовке Гранеро покинул ЦСКА

Московский ЦСКА покинул тренер по физической подготовке Раулино Гранеро. Теперь его обязанности в клубе будет выполнять Руслан Зубик.
Российская газета 07:02
Общество

В Москве автоматически продлили все рабочие пропуска

«Все рабочие цифровые пропуска, ранее оформленные до 31 мая, автоматически продлены до 14 июня», — сообщила пресс-служба.
РБК 06:50
27
Политика

Госдеп обвинил Россию в незаконной поставке денег в Ливию

Вашингтон, 30 мая 2020, 13:22 — REGNUM Государственный департамент США обвинил в Россию в поставке в Ливию контрафактной ливийской валюты на сумму $1,1 млрд.
REGNUM 06:22
385
Общество

Куйвашев сообщил, что примет решение по отмене ограничений 1 июня

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пока не дал ответа, будет ли в июне продлен режим изоляции и ограничительные меры, введенные в регионе из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 14:39
91
Энергетика

В Белоруссии заявили об отсутствии долга перед «Газпромом»

В минэнерго Белоруссии заявили, что не имеют долгов перед российской стороной за импорт природного газа.
РИА Новости вчера в 13:00
1,5K
Экономика

Минздрав: на борьбу с коронавирусом в России уйдет 500 млрд рублей

В России на утро 30 мая было зарегистрировано 396 575 заразившихся коронавирусом. За последние сутки прирост составил 8952 человека.
Коммерсантъ 06:44
20
Общество

Режим самоизоляции в Оренбургской области продлён до 14 июня

Денис Паслер, губернатор Оренбургской области Вчера наблюдал такую картину — дети с родителями стоят в очереди, чтобы прокатиться на пони.
Orsk.ru 06:39
4
Политика

Путин предложил Совбезу обсудить открытие ряда стран для туризма

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совбеза обсудить в связи с открытием ряда стран для туризма, что будет происходить в этих странах и в России.
РИА Новости 06:55
1
Общество

Москвичей предупредили о дожде с грозой и сильном ветре

РИА Новости 06:05
3
Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
24
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
2K
Происшествия

После нападения на инкассаторов в Красноярске возбуждено дело

RT на русском 04:19
723
Политика

Меркель отказалась приехать в Вашингтон на саммит G7 в очном формате

Канцлер ФРГ Ангела Меркель отказалась лично приехать в США на саммит G7 в июне. Об этом сообщила газета Politico.
Piter.tv 05:01
22
Экономика

ФЦП по Крыму и Севастополю предложено продлить до 2024 года

Ruinformer.com вчера в 05:16
Происшествия

Пять случаев COVID-19 зарегистрировали сегодня на Сахалине и Курилах

Еще два случая covid-19 выявлено в Северо-Курильске.
АСТВ 01:38
3
Происшествия

Прокуратура проверяет сообщение об осквернении Вечного огня на Урале

ТАСС 04:55
18
Шоу-бизнес

«Меняю гардероб, опять»: Ольга Картункова начала стремительно полнеть

7Дней.ру 04:00
Общество

В Петербурге и Ленобласти смягчат ограничительные меры с 1 июня

Власти ослабят ограничительные меры с 1 июня в Петербурге и Ленинградской области. Об этом говорится на сайте администрации города.
ФАН 28 мая в 11:46
1,1K
Происшествия

На границе ДНР и ЛНР взорвалась бомба

В городе Красный Луч в Луганской области Украины, который расположен на границе между самопровозглашенными Луганской и Донецкой народными республиками (ЛНР и ДНР) и контролируется ЛНР, взорвалась бомба.
Lenta.ru 04:20
69
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
660
Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Президент РФ Владимир Путин объявил 24 июня 2020 года нерабочим днем с сохранением зарплаты, сообщает пресс-служба Кремля.
Интерфакс вчера в 13:31
3,1K
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» встал на якорь у германского порта Мукран

Интерфакс 28 мая в 02:57
1,5K
Политика

Путин: серьезных переговоров по СНВ с США начать не удалось

Президент РФ Владимир Путин предложил членам Совета безопасности РФ определить позицию России в связи с выходом США из договора по открытому небу, а также обсудить судьбу вскоре завершающего свое действие договора СНВ-3, по которому так и не удалось начать серьёзных переговоров с Вашингтоном.
РИА Новости 06:50
3
Интернет

Zoom начинает отключать пользователей

Популярная в последнее платформа для онлайн-конференций Zoom начнет отключать пользователей для того, чтобы вынудить их перейти на более безопасную версию приложения.
NewInform 03:03
7
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru вчера в 15:22
322
Кино

Тарантино назвал лучший фильм десятилетия

Кинорежиссёр Квентин Тарантино считает лучшим фильмом последних десяти лет картину Дэвида Финчера «Социальная сеть».
Аргументы и Факты вчера в 09:56
42
Футбол

«Зальцбург» стал обладателем Кубка Австрии

ГЛАС.RU вчера в 20:25
Главное