Происшествия

РБКРБКСК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
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с чего всё началось
Следствие предъявило обвинение гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому в окончательной редакции, сообщается на сайте
 Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ01:50

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Совладельцу «Зимней вишни» предъявили окончательное обвинение

ТАСС01:46

СК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

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Следком обвинил совладельца ТЦ «Зимняя вишня» во взяточничестве

Комсомольская правда - Кемерово02:56

СК РФ предъявил обвинение владельцу сгоревшей «Зимней вишни» Вячеславу Вишневскому

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СК предъявил обвинение в окончательной редакции совладельцу «Зимней вишни»

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В СК РФ предъявили окончательное обвинение по делу владельца «Зимней вишни»

Avoka.do03:51

Совладельцу «Зимней вишни» предъявили обвинение в окончательной редакции

РИА Новости01:30
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Общество

В Норвегии заявили о бесполезности карантина

Норвегия могла обойтись без введения строгих ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции, заявила изданию The Spectator директор Норвежского института общественного здравоохранения Камилла Столтенберг.
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Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от вакцинации

В проекте нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) для граждан из группы риска установлен штраф до 7 тыс. рублей за отказ от медосмотров и прививок.
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Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса

За последние сутки в России выявлено 8 952 новых случая коронавируса в 83 регионах. Из них 41,9% не имели клинических проявлений болезни.
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Космос

Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях

Третий в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
Известия вчера в 15:59
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Шоу-бизнес

От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»

Piter.tv вчера в 03:42
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Общество

В России создали вакцину от коронавируса с возможностью закапать в нос

Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.
Lenta.ru 05:28
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Происшествия

На Украине произошло ДТП с участием машины полиции

За рулём автомобиля Lanos находился сотрудник полиции. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в полицейскую машину.
REGNUM 05:03
Политика

США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию

«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,-- отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ 03:54
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Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

Вести.Ru 00:25
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Общество

Названы профессии с ожидаемым ростом зарплат после пандемии

Эксперты Института прогрессивного образования выяснили, представителям каких профессий стоит ожидать повышения зарплаты по окончании пандемии коронавируса.
RT на русском 01:23
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Здоровье

Доктор Мясников: вакцина от коронавируса скоро не появится

Клинические испытания вакцин могут идти от 3 до 5 лет, написал главный врач московской городской больницы имени Жадкевича Александр Мясников 30 мая в своем телеграм-канале.
ИА Красная Весна 03:44
Политика

Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
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WSJ: США планируют продать Саудовской Аравии боеприпасы на $500 млн

Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать Саудовской Аравии высокоточные боеприпасы на $500 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Конгрессе.
Коммерсантъ 01:32
Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
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Политика

В Крыму ответили на высказывание Меркель о статусе полуострова

Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
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Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
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Армия и оружие

Россия планирует расширить свои базы в Сирии

У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
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Происшествия

Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко

Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета вчера в 10:11
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Политика

Путин объявил 24 июня нерабочим днем

Интерфакс вчера в 13:31
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Происшествия

В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца

Во многих крупных городах Соединенных Штатов начались беспорядки из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота) после жесткого задержания полицейскими.
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Происшествия

В Кировской области выявлен самый крупный очаг кронавируса

За последние сутки в Кировской области выявлено 49 новых случаев коронавируса.
Киров.RU 03:28
Общество

Профессор РАН предостерег от самолечения коронавируса

В начале апреля Минздрав сообщил о распространении в социальных сетях информации о якобы положительном эффекте некоторых лекарств против коронавируса и призвал не заниматься самолечением.
РБК 03:29
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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат режим ограничений из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
Известия 28 мая в 21:29
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Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
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Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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Общество

Минздрав РФ учредит награды за борьбу с коронавирусом

Уфа, 30 мая 2020, 12:42 — REGNUM Для медицинских работников, которые отличились в борьбе с коронавирусом, учредят ведомственные награды в России.
REGNUM 05:42
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Шоу-бизнес

Российские артисты подали заявки на получение МРОТ

Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Игры

Darkest Dungeon стала временно бесплатной

Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru вчера в 01:46
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Общество

Где и как заболели коронавирусом в Самарской области

За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА вчера в 05:25
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