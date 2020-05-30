с чего всё началось

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Происшествия На Украине произошло ДТП с участием машины полиции За рулём автомобиля Lanos находился сотрудник полиции. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в полицейскую машину.

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