Происшествия
РБКСК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»
Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
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с чего всё началось
Следствие предъявило обвинение гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому в окончательной редакции, сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).Коммерсантъ01:50
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Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали власти США.
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В России выявлено 8 952 новых случая коронавируса
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Очередной прототип корабля Starship взорвался при испытаниях
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От коронавируса умер муж звезды фильма «Москва слезам не верит»
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Lenta.ru 05:28
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За рулём автомобиля Lanos находился сотрудник полиции. Машина выехала на встречную полосу и врезалась в полицейскую машину.
REGNUM 05:03
Политика
США обвинили Россию в отправке фальшивой валюты в Ливию
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Коммерсантъ 03:54
Общество
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Здоровье
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ИА Красная Весна 03:44
Политика
Пушков ответил на слова Кравчука о полной изоляции России
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил в интервью порталу "Гордон", что "остановить агрессивные дела" Москвы могут только объединенные действия международной коалиции.
РИА Новости вчера в 20:13
Политика
WSJ: США планируют продать Саудовской Аравии боеприпасы на $500 млн
Администрация президента США Дональда Трампа планирует продать Саудовской Аравии высокоточные боеприпасы на $500 млн, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Конгрессе.
Коммерсантъ 01:32
Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК вчера в 01:33
Политика
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Отказываясь признавать российский статус Крыма, канцлер Германии Ангела Меркель не видит очевидных вещей, заявил глава комитета республиканского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
Известия 05:20
Общество
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Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 15 лет начнётся 1 июня.
REGNUM вчера в 09:58
Армия и оружие
Россия планирует расширить свои базы в Сирии
У России в Сирии есть две базы — авиационная Хмеймим в районе Латакии и морская в Тартусе.
Коммерсантъ вчера в 09:20
Происшествия
Нижегородский суд арестовал бывшую главу города Елизавету Солонченко
Бывшая глава Нижнего Новгорода Елизавета Солонченко заочно арестована решением Московского районного суда Нижнего Новгорода.
Российская газета вчера в 10:11
Политика
Путин объявил 24 июня нерабочим днем
Интерфакс вчера в 13:31
Происшествия
В городах США вспыхнули беспорядки после смерти афроамериканца
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Происшествия
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Общество
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В Санкт-Петербурге с 1 июня начнется поэтапное смягчение ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.
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Общество
Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве
Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости вчера в 08:27
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM вчера в 12:34
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Минздрав РФ учредит награды за борьбу с коронавирусом
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REGNUM 05:42
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Российские артисты подали заявки на получение МРОТ
Российские артисты подали заявление на получение прямых выплат от государства в размере одного МРОТ на работника.
Lenta.ru вчера в 21:45
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Darkest Dungeon стала временно бесплатной
Пользователи Steam смогут бесплатно сыграть в Darkest Dungeon до 20:00 мск 2 июня.
CyberSport.ru вчера в 01:46
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Где и как заболели коронавирусом в Самарской области
За прошедшие сутки в регионе выявлено 48 заболевших коронавирусом. 90,9 % новых случаев пришлось на Самару, Тольятти и Сызрань.
СОВА вчера в 05:25