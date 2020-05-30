Происшествия

РБКРБКСК предъявил окончательное обвинение совладельцу «Зимней вишни»

Следователи предъявили обвинение в окончательной редакции Вячеславу Вишневскому — генеральному директору Кемеровского кондитерского комбината, который владеет сгоревшим торговым центом «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
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с чего всё началось
Следствие предъявило обвинение гендиректору ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» и совладельцу ТЦ «Зимняя вишня» Вячеславу Вишневскому в окончательной редакции, сообщается на сайте
 Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ01:50

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СК предъявил обвинение в окончательной редакции совладельцу «Зимней вишни»

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В СК РФ предъявили окончательное обвинение по делу владельца «Зимней вишни»

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