Происшествия
РБКСК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках
Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
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Кино
Барецкий продает роли в фильме «Брат-3»
Мойка78 02:16
Политика
МИД Болгарии призвал не считать «освобождением» борьбу СССР с нацизмом
МИД Болгарии призвал Россию не называть борьбу СССР с нацистскими войсками "освобождением ВОсточной Европы от нацизма".
РЕН ТВ 15:14
Общество
Трансгендер женился на женщине в московском СИЗО
В СИЗО №6 заключенный трансгендер Назар Гулевич, которого до смены пола звали Анастасия, женился на девушке Елене.
Газета.Ru 14:41
Происшествия
В Ставропольском крае обнаружили место крушения Су-25
Поисковая группа с помощью вертолета нашла место падения штурмовика Су-25 Минобороны в Ставропольском крае, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 09:48
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Наука
Из-за людей изменилась анатомия мозга собак
UfacityNews.ru 14:45
Экономика
Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий
Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Общество
Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Как сообщалось ранее, власти Ирана потребовали, чтобы исламский суд округа Бахмай провинции Бойер-Ахмад отменил брак между малолетней и ее супругом.
Lenta.ru 11:09
Происшествия
В Ленобласти водитель ВАЗ погиб, вылетев в кювет
Телеканал Санкт-Петербург 14:09
Происшествия
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
RT на русском 12:56
Общество
В Париже похитили уже второе граффити Бэнкси
В Париже украли граффити английского уличного художника Бэнкси. Об этом сообщает французский канал La Chaîne Info.
Lenta.ru 09:08
Армия и оружие
Новая подлодка «Князь Олег» пополнит Тихоокеанский флот
В ближайшее время Тихоокеанскому флоту будет передан ракетный подводный крейсер проекта 955А «Борей» — «Князь Олег».
Известия вчера в 17:45
Футбол
«Зенит» заявил на Лигу чемпионов 23 футболистов
Санкт-петербургский "Зенит" отправил в Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) список футболистов, которые будут заявлены для участия в групповом этапе Лиги чемпионов.
Вести.Ru 15:29
Армия и оружие
ПВО отразила атаку беспилотников на базу Хмеймим
РИА Новости 15:42
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Скончалась сестра Юлии Тимошенко
Российская газета 14:16
Спорт
Скончался трехкратный олимпийский чемпион
Lenta.ru 14:39
Футбол
Представлен официальный логотип ЧМ-2022
Советский спорт 13:46
Армия и оружие
Эрдоган осудил авиаудар США по Идлибу
Президент Турции Тайип Эрдоган осудил авиаудар, нанесенный США по сирийскому Идлибу.
РИА Новости 14:18
Политика
Зеленский выступил в Раде за отмену депутатской неприкосновенности
Как сообщало ИА REGNUM, законопроект №7203 об отмене неприкосновенности народных депутатов Верховная рада Украины приняла 30 августа в первом чтении.
REGNUM 04:35
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Баскетбол
Баскетбольная сборная США обыграла Турцию только в овертайме
Баскетболисты сборной США с огромным трудом сумели обыграть команду Турции в поединке группового этапа Чемпионата мира.
Metaratings 11:09
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Происшествия
Капитану сгоревшего в Калифорнии судна удалось спастись
В числе спасшихся со сгоревшего судна в Калифорнии был его капитан, выживших членов экипажа допросят в ближайшее время, сообщил во вторник шериф округа Санта-Барбара Билл Браун.
РИА Новости 14:30
Хоккей
ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»
Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
Спорт-Экспресс 14:44