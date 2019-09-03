Происшествия

РБКРБКСК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках

Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.
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СК прекратил уголовное преследование Жукова по «делу 27 июля»

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Фигуранту дела о «массовых беспорядках» Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

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