Следственный комитет прекратил уголовное преследование Егора Жукова по статье о массовых беспорядках (ст. 212 УК) после того, как ему предъявили обвинение в публичных призывах к экстремизму в интернете. Сообщение об этом размещено на сайте ведомства.

СК прекратил преследование студента ВШЭ Жукова по статье о беспорядках

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