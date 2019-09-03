Происшествия
Газета.RuС пяти фигурантов дела о массовых беспорядках в Москве сняли обвинения
Следственный комитет России по результатам расследования уголовного дела, связанного с массовыми беспорядками в Москве 27 июля снял обвинения с пяти фигурантов. Об этом говорится в сообщении СК.
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Политика
Россия отказалась от выпуска укороченной версии Sukhoi SuperJet
Ведомости вчера в 17:17
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Культура
Александра Розенбаума прооперировали
Телеканал 360° вчера в 07:55
Политика
Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне
Российское посольство в Великобритании назвало неприемлемым заявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что в сентябре 1939 года Польша оказалась «между фашистским молотом и коммунистической наковальней».
RT на русском вчера в 18:29
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия
Взрыв разрушил три дома в бельгийском Антверпене
В коммуне Вилрейк бельгийского города Антверпен произошел взрыв, вследствие которого было разрушено три частных дома.
Газета.Ru 07:46
Финансы
Снижение ставки ЦБ ослабит позицию рубля
В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
Finam.Ru вчера в 06:30
Происшествия
Студента Егора Жукова отпустили под домашний арест
Российская газета 13:08
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика
Путин отреагировал на ситуацию с оскорблением жителей Тулуна
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию с оскорблениями пострадавших от паводка жителей города Тулун Иркутской области, которые якобы прозвучали со стороны главы пресс-службы правительства региона Ирины Алашкевич.
RT на русском вчера в 14:40
Политика
Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности
Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности.
Газета.Ru 06:57
Происшествия
Женщину экстренно госпитализировали после секса в московской гостинице
Газета.Ru вчера в 20:39
Шоу-бизнес
Актеры МХТ не узнали похудевшего на 100 кг Семчева
Актеры МХТ имени А. П. Чехова не узнали коллегу Александра Семчева, который еще сильнее похудел после летнего отпуска.
ФАН 03:44
Наука
Полиция Франции обезвредила крупный криптовалютный ботнет хакеров
Французское сотрудники полиции захватили сервер злостных хакеров для уничтожения ботнета, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:51
Футбол
Российские клубы выразили недоверие главе департамента судейства РФС
Российские клубы заявили о недоверии главе департамента судейства РФС Александру Егорову.
Vprognoze.ru 13:11
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Наука
В Китае создали восстанавливающий эмаль зубов гель
«Совершенно секретно»: Ученые из университета Чжэцзян в Ханчжоу (восточный Китай) создали новый материал, которые идентичен зубной эмали, не регенерирующей себя.
Совершенно секретно вчера в 02:06
Футбол
Селюк назвал игрока РПЛ, который может заиграть в «Барселоне»
Известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался по поводу гипотетического трансфера братьем Миранчуков в «Зенит» или «Барселону», а также назвал игрока, который способен заиграть за испанский клуб.
Нева Спорт 13:02
Теннис
Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
GoTennis.ru 13:54
Политика
Эрдоган приедет на Генассамблею ООН в США
Визит главы турецкого государства запланирован на 21-26 сентября. Напомним, 17 сентября состоится открытие 74-й сессии Генссамблеи ООН.
Вестник Кавказа 10:12
Происшествия
В ЮАР сняли на видео схватку носорога и слона
Столкновение слона и носорога в Национальном парке Крюгера в ЮАР было снято на видео.
REGNUM 13:14
Кино
Создатели «Брата-3» распродают роли в фильме
Газета Кемерова 01:46
Культура
Микки Рурк стал неузнаваем после новой пластической операции
Культуромания 10:56
Происшествия
В Турции девочка из России утонула в бассейне
Девочка из России 2013 года рождения утонула в бассейне в турецкой Аланье, сообщила РИА Новости пресс-атташе российского посольства в Анкаре Ирина Касимова.
РИА Новости 12:20
Политика
США ввели санкции против космического агентства Ирана
Ранее американские власти ввели ряд санкций против Ирана из-за программы создания баллистических ракет.
РЕН ТВ 14:16
Футбол
Представлен официальный логотип ЧМ-2022
Московский Комсомолец 14:04