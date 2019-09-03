Следователи предъявили студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет «МК». Отмечается, что обвинение предъявлено Жукову по четырём материалам в его видеоблоге.

Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

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