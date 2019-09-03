Происшествия

Ореанда-НовостиОреанда-НовостиЕгору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Следователи предъявили студенту Высшей школы экономики Егору Жукову обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете, пишет «МК». Отмечается, что обвинение предъявлено Жукову по четырём материалам в его видеоблоге.
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СК прекратил уголовное преследование Жукова по «делу 27 июля»

RT на русском12:42

СК прекратил дело о «массовых беспорядках» против студента ВШЭ Егора Жукова

Новая газета12:41

СК закрыл дело о «массовых беспорядках» против Егора Жукова

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Интерфакс12:32

СК прекратил уголовное преследование студента Высшей школы экономики Егора Жукова по статье о массовых беспорядках

Эхо Москвы13:02

Фигуранту дела о «массовых беспорядках» Егору Жукову предъявили обвинение в призывах к экстремизму

Дождь08:57
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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 17:18, Вашингтон
Происшествия

СК возбудил уголовное дело после гибели 12-летней россиянки в Турции

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Армия и оружие

В Польше испытывают ПТРК Pirat, созданный совместно с Украиной

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Небензя анонсировал консультации СБ ООН по химоружию в Сирии

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РБК 11:28
Экономика

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РБК вчера в 20:00
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Микки Рурк изменился до неузнаваемости

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РИА Новости 15:42
Политика

Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе

Служба государственной безопасности Абхазии заявила, что грузинская сторона не реагирует на предложения по установлению государственной границы.
Газета.Ru 12:03
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«Зенит» заявился на Лигу чемпионов

На групповом этапе Лиги чемпионов «Зенит» встретится с «Лионом», «Бенфикой» и «РБ Лейпциг».
Евро-футбол.ру 15:27
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США ввели санкции против иранского космического агентства

Соединенные Штаты ввели во вторник санкции против Аэрокосмического исследовательского института, Космического агентства и Центра космических исследований Ирана.
ТАСС 14:24
Культура

Фестиваль «Русские сезоны» начнется в декабре во Франции

Во Франции в декабре начнется фестиваль «Русские сезоны».
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Скончалась сестра Юлии Тимошенко

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Экс-игрока «Реала» подозревают в распространении детской порнографии

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Российская газета вчера в 18:48
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Роскосмос опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре

ЦНИИмаш, пояснили в Роскосмосе, ранее получил предварительные расчеты NASA о необходимости провести маневр уклонения из-за потенциальной угрозы.
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Сообщается, что финальные платежи составили в целом $156 млн. В 2014 году Киев по программе stand by получил от МВФ $4,6 млрд.
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Армия и оружие

ООН обвинила стороны конфликта в Йемене в военных преступлениях

Правозащитники ООН обвинили Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, правительство Йемена, а также повстанцев-хуситов в военных преступлениях, об этом 3 сентября сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM 08:42
Политика

Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Культура

Московская международная книжная ярмарка откроется 4 сентября

Вечерняя Москва 09:25
Финансы

Курс доллара превысил 67 рублей

Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Происшествия

В Подмосковье ребенок погиб под колесами поезда

Неподалеку от подмосковной станции "Лобня" пригородный поезд сбил насмерть 15-летнюю девочку, переезжавшую железнодорожные пути на велосипеде.
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Режиссер «Джокера» черпал вдохновение в произведении Виктора Гюго

Тодд Филлипс, режиссер фильма "Джокер", представляющего собой вольную интерпретацию биографии одного из самых популярных злодеев DC, рассказал об источниках своего вдохновения.
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Гособвинение попросило пять лет за урну с мусором

Как Мещанский суд не успел вынести приговор Евгению Коваленко В Мещанском суде сегодня рассматривали дело охранника и отставного офицера Евгения Коваленко, который толкнул сотрудника полиции, а затем бросил в спину росгвардейцу мусорный бак во время несанкционированной акции 27 июля в Москве.
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Театр «Геликон-Опера» представит пять премьер в новом сезоне

Главной премьерой нового сезона театра "Геликон-опера" станет опера Верди "Травиата", также в театре состоятся еще четыре премьеры, сообщил на собрании труппы худрук театра Дмитрий Бертман.
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ЦСКА одержал волевую победу над «Ак Барсом»

Москвичи одержали волевую победу на счетом 3:2. Первыми счет открыли казанцы: в первом периоде отличился Владимир Ткачев.
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В комментариях к публикациям единственной дочери легендарного Андрея Миронова сразу же начались ожесточенные споры на две главные темы: кто отец ребенка и настоящая ли это беременность.
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В Татарстане новорожденного бросили в пакете у магазина

Управление Следственного комитета (СК) по Татарстану проинформировало о новорожденном мальчике, которого обнаружили в полиэтиленовом пакете около одного из магазинов.
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Чего ждать от Недели моды в Нью-Йорке

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