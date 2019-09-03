Происшествия
URA.RuСо студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках
Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении студента ВШЭ Егора Жукова, который участвовал в массовых беспорядках в Москве. Вместе с тем Жукову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 22:01, Вашингтон
Политика
Заболеваемость гриппом в РФ за 23 года снизилась в 196 раз
По данным экспертов, 20-30 дополнительных лет жизни подарила вакцинация популяции населения на Земле и эта тенденция сохраняется, добавила она.
BFM.ru 21:27
Политика
Путин прилетел на ВЭФ во Владивосток
Накануне.Ru 18:32
Шоу-бизнес
Шуфутинский рассказал о планах на 3 сентября
Эстрадный певец Михаил Шуфутинский 3 сентября намерен соблюсти традицию и провести концерт.
Rambler News Service 05:35
Космос
«Роскосмос» опроверг данные NASA об угрожающем МКС космическом мусоре
Специалисты «Роскосмоса» и научного института ракетно-космической отрасли ЦНИИмаш опровергли данные NASA о космическом мусоре, угрожающем Международной космической станции (МКС).
РБК 18:43
Финансы
Курс доллара превысил 67 рублей
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 0,33% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
ТАСС 06:49
Общество
Минприроды назвало российские города с самым грязным воздухом
Минприроды определило российские города с самым загрязненным воздухом, наибольшее их число приходится на Сибирь, говорится в проекте государственного доклада "О состоянии и об охране окружающей среды Российской Федерации в 2018 году", размещенном на сайте ведомства.
РИА Новости 18:43
Политика
Джонсон лишился большинства в британском парламенте
Глава британского правительства и лидер британских консерваторов Борис Джонсон во вторник лишился большинства в палате общин после того, как депутат Филлип Ли объявил о выходе из Консервативной партии, сообщает Вlоомвеrд.
Интерфакс 11:29
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Гаджеты
Google выпустила релизную версию Android 10
Android 10 приносит встроенную поддержку складных смартфонов и сотовых сетей 5G.
MobiDevices 14:24
Финансы
Аналитики ожидают снижения ключевой ставки в пятницу
На ближайшем заседании в пятницу у Центробанка есть все основания для еще одного снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов (б. п.), уверены экономисты.
Ведомости вчера в 14:52
Общество
Указ губернатора отменит строительство элитной высотки
Фонд общественного контроля «В поле зрения» выяснил, что разрешение на строительство высотки стало возможным благодаря «специальному» постановлению № 359-пп Правительства Иркутской области, которое сейчас оспаривается в областном суде.
Сибирские Новости 21:00
Экономика
Украина расплатилась с МВФ по кредитам в рамках stand-by
Киев рассчитался с Международным валютным фондом (МВФ) по всем кредитам в рамках программы stand-by, которая была начата в 2014 году.
Коммерсантъ 15:23
Экономика
«Новатэк» и «Совкомфлот» создадут совместное предприятие
"Новатэк" и "Совкомфлот" подписали соглашение о создании совместного предприятия "Современный морской арктический транспорт", передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания, прошедшей в рамках Восточного экономического форума.
РИА Новости 21:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко снова станут родителями
Супруга футболиста объявила о второй беременности. В семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко ожидается прибавление.
Суть событий 04:50
Футбол
Метцельдер подозревается в распространении детской порнографии
Полиция подозревает бывшего футболиста в распространении детской порнографии.
Евро-футбол.ру 16:43
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Ольга Гажиенко перестала скрывать лицо младшего сына
Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Ольга Гажиенко (Агибалова) перестала скрывать от поклонников лицо своего самого младшего наследника.
Дни24 09:24
Теннис
Медведев победил Вавринку и пробился в полуфинал US Open
РИА Новости 17:09
Гаджеты
Samsung готовит еще один складной смартфон
Samsung выпустит Galaxy Fold с гибким экраном осенью 2019 года По данным издания, второе складное мобильное устройство компании будет уменьшаться до квадрата, который можно положить в карман.
TelecomDaily 09:40
Здоровье
Мать приняла смертельную болезнь у ребенка за аллергию
Поскольку девочку несколько раз стошнило, мать решила, что у нее пищевая аллергия. Она отвела ребенка в местную больницу.
Lenta.ru 14:40
Футбол
«Спортинг» уволил главного тренера
В нынешнем сезоне Спортинг набрал семь очков в первых четырех турах чемпионата Португалии и крупно уступил Бенфике (0:5) в Суперкубке страны.
Советский спорт 14:33
Политика
Болгария попросила не считать борьбу СССР с нацизмом освобождением Европы
Министерство иностранных дел Болгарии призвало российское посольство не высказываться в поддержку тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.
РБК 14:35
Шоу-бизнес
Вдова Децла рассказала, что ей пришлось переехать после смерти рэпера
Под снимком вдова известного рэпера поделилась историей появления этого растения в доме.
Woman.ru 11:30
Происшествия
В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета
В Шереметьево на взлетно-посадочной полосе произошло столкновение двух пассажирских самолетов. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на видео.
Газета.Ru 09:41
Общество
В США из-за урагана «Дориан» эвакуируют несколько штатов
Власти нескольких американских штатов объявили эвакуацию из-за приближения урагана "Дориан".
Суть событий вчера в 02:29