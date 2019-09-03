Следственный комитет России прекратил уголовное преследование в отношении студента ВШЭ Егора Жукова, который участвовал в массовых беспорядках в Москве. Вместе с тем Жукову предъявлено обвинение за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности.

Со студента ВШЭ Егора Жукова сняли обвинение в массовых беспорядках

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