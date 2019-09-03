Происшествия
News.ruСК прекратил преследование студента ВШЭ Егора Жукова
Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и изменил меру пресечения на домашний арест студенту Высшей школы экономики Егору Жукову — фигуранту дела о массовых беспорядках, произошедших в ходе незаконной акции в Москве 27 июля.
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Расторгнут брак иранца с малолетней девочкой
Lenta.ru 11:09
Политика
У Тимошенко при загадочных обстоятельствах умерла сестра
РИА Новости 13:37
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Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open
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Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Политика
Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»
Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика
Итальянцы проголосовали на онлайн-референдуме «за» новый кабмин
Избиратели итальянского Движения "5 звезд" поддержали идею о создании нового коалиционного правительства "Конте-2", в состав которого войдут популисты из "пятизвездочного движения" и представители левоцентристкой Демпартии.
Российская газета 14:14
Происшествия
В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином
Российская газета 06:44
Экономика
Минтранс назвал невозможной реконструкцию трассы М-7
Реконструкция трассы М-7 Москва — Уфа, даже частичная, обойдется дороже строительства новой трассы и поэтому становится невозможной.
РБК 11:28
Общество
Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»
Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами.
Взгляд.ру 01 сентября в 14:30
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Белоруссия была вынуждена закрыть границу с Украиной из-за хлынувшего потока оружия, заявил Александр Лукашенко.
РИА Новости 04:44
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Происшествия
Оппозиционера Гальперина арестовали на 30 суток из-за акции 31 августа
Замоскворецкий суд Москвы назначил 30 суток административного ареста оппозиционеру Марку Гальперину за повторное нарушение правил участия в публичном мероприятии.
Интерфакс 14:00
Политика
Украину попросили не cдавать России «ценного свидетеля» по делу MH17
Нидерландская прокуратура попросила украинские власти не передавать российской стороне "ценного свидетеля" Владимира Цемаха по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 10:23
Армия и оружие
Москва предоставит в ООН свои данные о ситуации в Идлибе
Россия предоставит комиссии ООН по расследованию атак в сирийской провинции Идлиб все данные, чтобы представить свою версию произошедшего.
ТАСС 14:14
Футбол
ЦСКА и «Млада Болеслав» высказались о срыве трансфера Комличенко
На официальном сайте "Млады Болеслав" опубликовали заявление относительно трансфера российского нападающего Николая Комличенко.
Life.ru 09:50
Кино
Прощание с Зинаидой Славиной пройдет 6 сентября
С актрисой театра и кино Зинаидой Славиной попрощаются 6 сентября, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:40
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Происшествия
Умерла впавшая в кому в Турции российская студентка
В московском НИИ скорой помощи имени Склифосовского скончалась 19-летняя студентка, которая впала в кому в отеле в турецкой Анталье.
Известия 07:36
Политика
Мутко раскритиковал работу бизнес-омбудсмена Иркутской области
В ходе встречи предприниматели сообщили Мутко о невозможности получить средства, выделенные государством на восстановление разрушенных паводком строений и производств.
Интерфакс 09:14
Футбол
Адвокат Пака высказалась об УДО Кокорина и Мамаева
Адвокат главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака Наталья Шатихина прокомментировала ходатайство об условно-досрочном освобождении полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева и экс-нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина.
Газета.Ru 11:28
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Политика
Украинская Рада лишила депутатов неприкосновенности
Ранее сообщалось, что Украинская Рада в первом чтении одобрила законопроект, предполагающий изменение Конституции страны и отмену депутатской неприкосновенности.
Газета.Ru 06:57
Футбол
Круговой назвал свою зарплату в «Зените» и «Уфе»
Новичок «Зенита» Данил Круговой опроверг информацию о том, что ЦСКА предлагал ему зарплату в два миллиона рублей в месяц, а петербургский клуб давал три миллиона.
Sport24.ru 12:44
Происшествия
В Ставропольском крае разбился Су-25
REGNUM 08:03
Хоккей
«Авангард» одолел на выезде «Йокерит»
Спорт-Экспресс 13:48
Наука
В Китае создали восстанавливающий эмаль зубов гель
«Совершенно секретно»: Ученые из университета Чжэцзян в Ханчжоу (восточный Китай) создали новый материал, которые идентичен зубной эмали, не регенерирующей себя.
Совершенно секретно вчера в 02:06
Интернет
В метро Москвы запустили новую сеть Wi-Fi с шифрованием
В московском метро запустили закрытую сеть Wi-Fi с шифрованием.
Известия 06:27