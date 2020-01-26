Происшествия
ИзвестияСК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда и его коллеги Святослава Понурова, обвинявшихся в растрате. Об этом сообщает ТАСС 26 января со ссылкой на информированные источники.
Читать в источнике
Оценить269
с чего всё началось
Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.ТАСС03:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 13:51, Ашберн
Происшествия
Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины
Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Биатлон
Глава СБР не считает антирекордную серию российских биатлонистов провалом
Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев высказался об антирекордной серии россиян в Кубке мира.
Общество
Голикова заявила об ошибках при оптимизации здравоохранения
При проведении оптимизации в сфере здравоохранения в регионах России были допущены ошибки, заявила вице-премьер по вопросам социальной политики Татьяна Голикова.
Происшествия
В Махачкале взорвался газ в жилом доме
В подвале многоэтажного жилого дома в Махачкале произошел взрыв газа.
Религия
Ушел из жизни протоиерей Всеволод Чаплин
Скончался известный священник и общественный деятель, автор и ведущий программ на ТВ и радио протоиерей Всеволод Чаплин.
Происшествия
В Иране экстренно приземлился загоревшийся в полете самолет
Самолет в Иране загорелся во время полета и экстренно сел, обошлось без пострадавших, передает агентство Mehr.
Политика
Соловьев оценил слова Качиньского о компенсации Польше
Известный телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал слова польского политика Ярослава Качиньского о компенсации за ущерб во Второй мировой войне, которую Москва должна выплатить Варшаве.
Здоровье
Стали известны первые симптомы китайского коронавируса
Первые симптомы, которые появляются у заразившихся новым смертельно опасным китайским коронавирусом, очень похожи на симптомы самых обычных простуды и гриппа.
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ
Политика
Россия может ответить на высылку дипломатов из Болгарии
МИД Болгарии объявил российского дипломата и сотрудника Торгового представительства РФ персонами нон грата.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Единоборства
Блейдс нокаутом победил Дос Сантоса на UFC Fight Night 166
В Роли (Северная Каролина, США) прошел турнир UFC Fight Night 166.
Общество
Назван вероятный источник коронавируса в Китае
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили, что вероятным источником нового типа коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные.
Политика
Израильтянка Иссахар подала президенту России прошение о помиловании
«В результате нашего обсуждения Наама приняла решение обратиться к президенту России с ходатайством о помиловании и освобождении, и такое ходатайство ею уже подано в письменном виде в установленном порядке через администрацию следственного изолятора, в котором она находится», — говорится в заявлении защиты.
Происшествия
В Краснодаре госпитализировали прилетевшего из Китая пассажира
По данным ведомства, аэропорты Краснодара и Сочи (город-курорт связывает прямое авиасообщение с Китаем с конца минувшего года) усилили меры эпидемиологической безопасности и контроль за прибывающими пассажирами.
Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Волкова рассказала о своей неизлечимой болезни
Переработки на четвертом месяце беременности привели к тому, что актриса Екатерина Волкова потеряла ребенка.
Энергетика
Прокачка газа по газопроводу «Ямал-Европа» может остановиться в мае
Российская Федерация может прекратить прокачку газа в Евросоюз по газопроводу «Ямал-Европа» уже весной 2020 года.
Авто
В Сети вспомнили про уникальную «Ниву-моську»
Общество
Водонаева вновь оскорбила получателей маткапитала
Телеведущая и модель Алена Водонаева заявила в эфире НТВ, что не собирается менять точку зрения по вопросу материнского капитала, назвав часть потенциальных получателей выплат "пьющими" и "маргиналами".
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двух своих детей умерла в больнице под Пермью
Женщина, подозреваемая в убийстве двоих из четверых своих детей в городе Кудымкаре Пермского края, скончалась в больнице.
Политика
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу
Украинский лидер Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу для участия в мероприятиях по случаю годовщины освобождения Освенцима.
Общество
Рядом с посольством США в Багдаде упали несколько ракет
Сообщений о пострадавших не поступало. Это не первое попадание снарядов в «зеленую зону». На днях у посольства США упали две ракеты.
Биатлон
Эберг выиграла масс-старт в Поклюке, россиянки — вне десятки
Технологии
Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети
Армия и оружие
Американские истребители перехватили в Сирии два российских военных вертолёта Ми-17
Несколько часов назад два американских истребителя вошли в воздушное пространство Сирии с восточного направления и провели перехват двух российских военных вертолётов Ми-17, которые попытались войти в воздушное пространство над территорией, где располагаются американские военные базы.
Армия и оружие
«Самый продвинутый» самолет-разведчик России заметили над Турцией
«Самый продвинутый "самолет-разведчик" России из состава специальной авиации ВКС летит из Чкаловского [аэродрома], вероятно, на российскую авиабазу Хмеймим через воздушное пространство Турции», — написал в Twitter наблюдатель и фотограф Йорук Исик, приложив к публикации карту полета воздушного судна с номером RF-64514.