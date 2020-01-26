Происшествия

ИзвестияИзвестияСК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда и его коллеги Святослава Понурова, обвинявшихся в растрате. Об этом сообщает ТАСС 26 января со ссылкой на информированные источники.
Читать в источнике
Комментировать212
с чего всё началось

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.
ТАСС03:32

Подробнее о событии

Адвокат экс-главы «Роснано» ответил на публикации о прекращении дела

РБК06:27

СКР прекратил уголовное преследование экс-гендиректора «Роснано»

Газета.Ru06:53

ТАСС: СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Коммерсантъ04:05

Защита экс-главы «Роснано» Меламеда не в курсе сообщений о прекращении дела

Интерфакс05:20

Следственный комитет по некоторым данным прекратил уголовное дело против бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда

Эхо Москвы06:00

Закрыто дело о растрате 220 миллионов рублей бывшим главой «Роснано»

Lenta.ru03:59

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

ТАСС03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 09:18, Ашберн
Политика

Осужденная в РФ израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании

Газета.Ru 08:18
Политика

Чёрные ящики украинского Boeing расшифруют в Иране

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», летевший из Тегерана в Киев, разбился 8 января.
Говорит Москва 08:25
Футбол

Умер двукратный серебряный призер ЧМ в составе Голландии Ренсенбринк

Sports.ru 03:33
Здоровье

Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода

Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Интерфакс 05:04
Наука

Виагра поможет избежать незапланированного кесарева сечения

Сокращения матки при родах снижают интенсивность тока крови через плаценту, поэтому если схватки идут очень часто и длятся долго, зачастую приходится делать незапланированное кесарево сечение.
N+1 вчера в 04:25
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости 24 января в 14:55
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу во дворе дома в Нижневартовске

На записи видно, что мужчина вышел из дома с автоматом и открыл стрельбу в направлении автомобиля, рядом с которым находились люди.
Газета.Ru 08:56
Общество

Иранский провидец 11 лет провел в медитациях

Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
НТВ 04:27
Спорт

Лыжница Непряева выиграла спринт на этапе Кубка мира

Газета.Ru 08:03
Общество

Бывший узник Освенцима делится воспоминаниями

Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона – евреи, погибли в Освенциме в 1941-1945 годах.
Sputnik Абхазия 08:02
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России, и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
Происшествия

В Махачкале при взрыве газа в доме пострадал ребенок

В Махачкале в одном из многоэтажных домов на улице Гамидова произошел взрыв газовоздушной смеси. В результате ЧП пострадал ребенок.
Российская газета 07:31
Политика

У администрации президента прошла акция за референдум по Конституции

В субботу, 25 января, у здания администрации президента в Москве прошла акция с требованием вынести на референдум вопрос о поправках в Конституцию.
Московский Комсомолец вчера в 08:39
Общество

Мамаевым курганом назвал свалку глава Кубани Вениамин Кондратьев

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сравнил гору мусора с Мамаевым курганом.
Регион online 24 января в 18:01
Футбол

Гол Наингголана помог «Кальяри» сыграть вничью с «Интером»

«Интер» не смог обыграть «Кальяри» в домашнем матче 21-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 1:1.
ProstoProSport 08:27
Технологии

Видео с запуском Sony PlayStation 5 появилось в Сети

Народные новости вчера в 18:44
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
Происшествия

За коллаж на Кадырова задержали 25 человек

В Чечне полицейские задержали по меньшей мере 25 человек, причастных к распространению фотоколлажа, на котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священнослужителя.
Lenta.ru 07:44
Футбол

Стало известно, сколько «Динамо» заплатило за трансфер Комличенко

По данным «СЭ», окончательная сумма трансфера при переходе Николая Комличенко из «Млады Болеслав» в «Динамо» — 3,4 миллиона евро, а не 3,5, как сообщалось ранее.
Спорт-Экспресс 08:30
Шоу-бизнес

Сергей Семак скоро станет дедушкой

В многодетной семье главного тренера ФК «Зенит» Сергея Семака скоро появится еще один малыш.
Пятый канал вчера в 05:18
Происшествия

Подозреваемая в убийстве двоих детей пермячка скончалась в больнице

Жительница Пермского края, убившая двоих детей и попытавшаяся покончить с собой, умерла в больнице города Кудымкар.
Известия 08:01
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru 24 января в 12:24
Общество

В Петербурге задержали участников пикета против изменения Конституции

У активистки Марии Малышевой был плакат «Новое кино: Шариковы и Маньки-облигации переписывают Конституцию, чтобы Путин был у власти до гроба».
Эхо Москвы 08:37
Происшествия

Пьяный полицейский насмерть сбил пешехода в Кабардино-Балкарии

УМВД по Кабардино-Балкарии проводит служебную проверку, после того, как пьяный полицейский сбил пешехода, сообщает в воскресенье пресс-служба ведомства.
Интерфакс 08:43
Авто

Названы неисправности, с которыми нельзя ездить на автомобиле

При каких поломках нельзя не ездить на автомобиле, рассказала «Российская газета».
Автоновости дня 06:02
Происшествия

В Москве произошел дорожный конфликт со стрельбой

Дорожный конфликт со стрельбой произошёл между двумя водителями на юго-востоке Москвы, один из них ранен, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
РИА Новости 06:44
Экономика

Forbes опубликовал рейтинг «Королей российской недвижимости»

Журнал Forbes составил рейтинг «Королей российской недвижимости».
Коммерсантъ 23 января в 01:29
Происшествия

После ДТП с автобусом в Пермском крае госпитализированы 15 человек

По данным Минздрава, восемь человек находятся в тяжелом состоянии. Авария произошла на 414 км автодороги М-7 «Волга».
Вести ФМ 01:50
Единоборства

Блейдс нокаутировал Дос Сантоса на UFC Fight Night

В главном поединке турнира UFC Fight Night 166 в Роли (Северная Каролина, США) американский боец ММА Кертис Блейдс победил бразильца Жуниора Дос Сантоса.
Спорт-Экспресс вчера в 22:32
Политика

Жириновский считает вспышку коронавируса в Китае провокацией США

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что китайский коронавирус является провокацией США.
News.ru вчера в 07:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Меламед Леонид
Российский бизнесмен
Российский управленец, бизнесмен, основатель и председатель Совета директоров компании «Team Drive», член Совета директоров компаний «РоснаноМедИнвест» и «НоваМедика». Попечитель благотворительного фонда «Созидание».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное