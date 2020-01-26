Происшествия

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Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда и его коллеги Святослава Понурова, обвинявшихся в растрате. Об этом сообщает ТАСС 26 января со ссылкой на информированные источники.
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Источник: СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.
ТАСС03:32

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Защита экс-главы «Роснано» Меламеда не в курсе сообщений о прекращении дела

Интерфакс05:20

Адвокат экс-главы «Роснано» ответил на публикации о прекращении дела

РБК06:27

СКР прекратил уголовное преследование экс-гендиректора «Роснано»

Газета.Ru06:53

СКР продолжает расследовать дело экс-главы «Роснано» Меламеда

Коммерсантъ09:49

Следственный комитет по некоторым данным прекратил уголовное дело против бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда

Эхо Москвы06:00

Закрыто дело о растрате 220 миллионов рублей бывшим главой «Роснано»

Lenta.ru03:59

Источник: СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

ТАСС03:32
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Меламед Леонид
Российский бизнесмен
Российский управленец, бизнесмен, основатель и председатель Совета директоров компании «Team Drive», член Совета директоров компаний «РоснаноМедИнвест» и «НоваМедика». Попечитель благотворительного фонда «Созидание».
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