Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.

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Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда и его коллеги Святослава Понурова, обвинявшихся в растрате. Об этом сообщает ТАСС 26 января со ссылкой на информированные источники.

СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

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