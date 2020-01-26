Происшествия

ИзвестияИзвестияСК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда и его коллеги Святослава Понурова, обвинявшихся в растрате. Об этом сообщает ТАСС 26 января со ссылкой на информированные источники.
Читать в источнике
Комментировать268
с чего всё началось

Источник: СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.
ТАСС03:32

Подробнее о событии

Следственный комитет по некоторым данным прекратил уголовное дело против бывшего главы «Роснано» Леонида Меламеда

Эхо Москвы06:00

Адвокат экс-главы «Роснано» ответил на публикации о прекращении дела

РБК06:27

СКР прекратил уголовное преследование экс-гендиректора «Роснано»

Газета.Ru06:53

Защита экс-главы «Роснано» Меламеда не в курсе сообщений о прекращении дела

Интерфакс05:20

СКР продолжает расследовать дело экс-главы «Роснано» Меламеда

Коммерсантъ09:49

Закрыто дело о растрате 220 миллионов рублей бывшим главой «Роснано»

Lenta.ru03:59

Источник: СК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано» Меламеда

ТАСС03:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 15:26, Ашберн
Происшествия

В Петербурге задержали автомобиль каршеринга с трупом в багажнике

BFM.ru 11:48
Происшествия

Мать постирала младенца в стиральной машине под Свердловском

Газета.Ru 12:19
Шоу-бизнес

Новый особняк Меган Маркл и принца Гарри в Канаде стоит на костях местных племен

Коренное канадское племя Цейкум обвинило принца Гарри и Меган Маркл в том, что они живут на костях их предков.
Народные новости 12:20
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Коммерсантъ 10:03
Происшествия

В Краснодаре экстренно госпитализировали прибывшего из КНР пассажира

Жителя Краснодарского края экстренно госпитализировали из аэропорта Краснодара после выявления у него признаков ОРВИ в пункте санитарно-карантинного контроля.
RT на русском 14:16
Происшествия

Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Lenta.ru 15:01
Общество

Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году

Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 24 января в 13:42
Футбол

«Рома» и «Лацио» не выявили победителя в римском дерби

«Рома» на своем поле принимала «Лацио» в матче 21-го тура серии А. Римское дерби завершилось ничьей.
Матч ТВ 13:55
Политика

Поклонская призвала проверить источники доходов главы Чувашии

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская («Единая Россия») считает необходимым проверить все источники доходов главы Чувашии Михаила Игнатьева.
REGNUM 11:33
Кино

Фильм «Холоп» теперь показывают в США и Канаде

Live24 05:55
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации, как избежать заражения коронавирусом

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Российская газета 00:57
Общество

Установлен источник китайского коронавируса

Китайские эпидемиологи установили, что источником коронавируса 2019-nCoV стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынке в городе Ухань.
Lenta.ru 09:20
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов завоевали золото на ЧЕ в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов завоевали золотую медаль на чемпионате Европы в танцах на льду.
РЕН ТВ вчера в 10:53
Общество

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения коронавируса

Председатель КНР Си Цзиньпин провел экстренное совещание постоянного комитета политбюро ЦК Коммунистической партии по поводу борьбы с новым типом коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 10:59
Происшествия

Установлена личность оставившего детей в Шереметьево мужчины

Сотрудники полиции установили личность мужчины, оставившего детей в московском аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 12:58
Общество

Пресс-служба губернатора Кубани объяснила его слова про Мамаев курган

РИА Новости 13:48
Технологии

Ученые РАН предупреждают о рисках разгерметизации на МКС

Общественное телевидение России 06:06
Финансы

Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Российская газета вчера в 23:00
Политика

Глава МИД Ирана назвал возможный формат для переговоров с США

По мнению главы иранского внешнеполитического ведомства, единственно возможным форматом является формат «5+1», предполагающий участие в переговоры с Ираном всех постоянных членов СБ ООН и Германии.
REGNUM 15:01
Общество

В США подтвержден четвертый случай заболевания китайским коронавирусом

Подтвержден четвертый случай заболевания в Соединенных Штатах новым коронавирусом 2019-nCoV, заявил департамент здравоохранения округа Лос-Анджелес штата Калифорния, 26 января сообщает CNN.
Красная весна 14:52
Политика

Госдума одобрила поправки в Конституцию в первом чтении

23 января 2020 года Госдума РФ приняла в первом чтении президентский законопроект с поправками в Конституцию.
Саминвестор 24 января в 07:46
Здоровье

Онколог назвал первые признаки рака кожи

Рак кожи — злокачественные новообразования, которые в большинстве случаев локализуются на открытых участках кожи, подверженных попаданию солнечного света.
Югополис 24 января в 13:05
Футбол

Иличич забил со штрафного с центра поля

Евро-футбол.ру вчера в 16:11
Общество

Арктический циклон почти не затронет Петербург

Массы арктического воздуха почти не затронут Петербург, отметил метеоролог.
Телеканал Санкт-Петербург 11:59
Биатлон

Сборная России по биатлону установила антирекорд по гонкам без медалей

На этапе в Поклюке сборная России установила антирекорд по количеству гонок без медалей.
РБК 11:08
Армия и оружие

Обошлись без пехоты: Парная работа сирийских танков Т-72 попала на видео

Судя по выложенным кадрам, парная работа, напоминающая своеобразную «карусель», получается у них весьма эффективная: в руинах вместе с «повстанцами» оказалась достаточно обширная площадь.
Военное обозрение вчера в 18:03
Общество

В Британии показали монету в честь Brexit

Министерство финансов Великобритании продемонстрировало в Сети монету, которую выпустят в честь выхода Соединенного королевства из Евросоюза.
Московский Комсомолец 13:29
Политика

Сенатор дал Трампу шанс на победу в президентских выборах

Политик усмотрел возможности переизбраться на второй срок для действующего лидера Член Совета Федерации Алексей Пушков усмотрел большой шанс для действующего лидера США Дональда Трампа на победу в президентских выборах.
SM News 01:29
Происшествия

ФСБ подключится к поискам пропавшего студента медвуза

Мать пропавшего 22-летнего Сергея Павлова обратилась к сотрудникам ФСБ за помощью, сообщает "Фонтанка".
Piter.tv 11:09
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае превысило две тысячи человек

Число заразившихся коронавирусом в Китае возросло до 2002 человек, 56 из них скончались.
Народные новости 02:10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Меламед Леонид
Российский бизнесмен
Российский управленец, бизнесмен, основатель и председатель Совета директоров компании «Team Drive», член Совета директоров компаний «РоснаноМедИнвест» и «НоваМедика». Попечитель благотворительного фонда «Созидание».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное