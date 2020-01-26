Происшествия
ИзвестияСК прекратил уголовное дело о растрате в отношении экс-главы «Роснано»
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении бывшего генерального директора «Роснано» Леонида Меламеда и его коллеги Святослава Понурова, обвинявшихся в растрате. Об этом сообщает ТАСС 26 января со ссылкой на информированные источники.
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с чего всё началось
Следственный комитет России прекратил за истечением сроков давности уголовное дело в отношении бывшего главы компании "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова. Они являлись ранее фигурантами дела о растрате 220 млн рублей.ТАСС03:32
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ФСБ подключится к поискам пропавшего студента медвуза
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