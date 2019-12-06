Происшествия

ТАССТАСССК прекратил уголовное дело в отношении Сергея Фомина

Следственный комитет прекратил уголовное преследование в отношении еще одного фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля в Москве - Сергея Фомина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
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Следственный комитет прекратил уголовное дело по одному из участников акций в Москве

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