Происшествия
РИА НовостиСК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве
Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
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В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск.
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СК ходатайствует о заочном аресте «крабового короля» Кана за убийство дальневосточного предпринимателя
Интерфакс - Россиявчера в 20:42
«Крабовые разборки»: СК выяснили, кто 10 лет назад «заказал» бизнесмена из Владивостока
КП - Владивостоквчера в 23:04
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