Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиСК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

Следствие просит заочно арестовать беглого сахалинского предпринимателя Олега Кана, обвиняемого в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, и объявить его в международный розыск, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Читать в источнике
Комментировать11
Светлана Петренко
В ходе расследования уголовного дела установлено, что организатором убийства являлся сахалинский предприниматель Олег Кан. Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении обвиняемого заочно меры пресечения в виде заключения под стражу, после чего он будет объявлен в международный розыск.
— Светлана ПетренкоВести.Ru вчера в 23:18

Подробнее о событии

СК просит заочно арестовать сахалинского бизнесмена по делу об убийстве

RT на русскомвчера в 21:47

«Крабовые разборки»: СК выяснили, кто 10 лет назад «заказал» бизнесмена из Владивостока

КП - Владивостоквчера в 23:04

Новые факты: расследование убийства Валерия Пхиденко возобновили

АиФ Владивостоквчера в 22:49

СК просит заочно арестовать бизнесмена Кана по делу об убийстве

РИА Новостивчера в 22:48

СК РФ запросил ордер на арест Олега Кана

Вести.Ruвчера в 23:18

СК намерен арестовать подозреваемого в убийстве 10-летней давности

РЕН ТВвчера в 20:48

СК ходатайствует о заочном аресте «крабового короля» Кана за убийство дальневосточного предпринимателя

Интерфакс - Россиявчера в 20:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7053 источника, обновлено в 00:23, Ашберн
Общество

В Сбербанке рассказали о снятии клиентами 250 млрд рублей из-за фейка

Фейковая новость об отключении карт Visa в 2014 году привела к панике и тому, что клиенты Сбербанка за несколько часов сняли в банкоматах более 250 млрд рублей, рассказал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
RT на русском вчера в 13:24
Политика

Генсек ООН заявил об угрожающих миру «четырех всадниках Апокалипсиса»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что миру угрожают «четыре всадника Апокалипсиса».
Известия вчера в 16:40
Общество

Врачи опровергли возможность отцовства 10-летнего красноярца

Sibnet Новости вчера в 22:15
Общество

В Кузбассе планируют газифицировать почти 1 800 частных домов

Правительство Кузбасса планирует газифицировать почти 1 800 домов частного сектора региона.
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 23:17
Шоу-бизнес

Эвелина Бледанс устроилась посмотреть фильм полностью обнаженной

В своем инстаграм Эвелина Бледанс часто публикует пикантные фото из своей жизни, но в этот раз она по-настоящему удивила.
Paparazzi.ru вчера в 08:42
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева рассказала, о чем жалеет

Телевизионная ведущая Лариса Гузеева рассказала в личном микроблоге своим подписчикам о чем жалеет в жизни.
Bimru.ru 21 января в 22:05
Общество

Онищенко рассказал о причинах возникновения коронавируса

Депутат Государственной думы Геннадий Онищенко рассказал, откуда появился коронавирус, который стремительно распространяется в Китае.
ФАН вчера в 18:19
Кино

Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в «Матрице»

Британский актер Хьюго Уивинг не сыграет роль агента Смита в четвертой серии блокбастера «Матрица».
iReactor вчера в 00:41
Хоккей

Сборная России обыграла США в финале юношеской Олимпиады

Российская газета вчера в 11:23
Политика

Топилин возглавил правление Пенсионного фонда

Бывший министр труда и соцзащиты России Максим Топилин занял должность председателя правления Пенсионного фонда России.
Российская газета вчера в 17:47
Политика

Краснов принес присягу при вступлении в должность генпрокурора

Игорь Краснов принес присягу во время вступления в должность генпрокурора России.
Известия вчера в 03:24
Наука

Глобальное потепление на треть связано с выбросами фреонов

RuNews24.ru 20 января в 20:18
Происшествия

В Бурятии воспитанник интерната арестован за изнасилование школьниц

В Бурятии в отношении воспитанника Галтайской коррекционной школы-интерната возбуждено два уголовных дела.
Российская газета вчера в 20:15
Общество

В России могут убрать понятие МРОТ из Гражданского кодекса

Министерство юстиции России занимается разработкой законопроекта, в котором предлагается убрать из Гражданского кодекса понятие «минимальный размер оплаты труда» (МРОТ), заменив его новым определением, например, конкретными цифрами выплат.
RT на русском вчера в 18:47
Общество

Мишустин поручил подготовить поправки в закон о бюджете

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о федеральном бюджете на 2020—2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда России для реализации послания президента Федеральному собранию.
RT на русском вчера в 01:19
Кино

На фото со съемок «Сокола и Зимнего солдата» обнаружили «неправильного» Капитана Америку

Киноафиша России вчера в 09:18
Происшествия

Александр Емельяненко арестован за хулиганство

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко арестован в Анапе на семь суток за утреннее хулиганство, сообщили РИА Новости в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
РИА Новости вчера в 02:42
Происшествия

У госпитализированных в Санкт-Петербурге не выявили коронавирус

Пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что у двоих госпитализированных пациентов в Санкт-Петербурге не выявили новый тип коронавируса.
Aobe.ru вчера в 14:37
Авто

В России кроссовер Renault Duster оказался в дефиците

Российские дилеры Renault столкнулись с дефицитом самой популярной модели французской марки на нашем рынке – кроссовера Duster.
Автоновости дня вчера в 00:36
Происшествия

В Саратове доставили в больницу пьяного 10-летнего мальчика

В Саратове положили в больницу десятилетнего мальчика, который был в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Газета.Ru вчера в 22:01
Политика

Зеленский объявил о возможности прекратить войну в Донбассе завтра

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме в Давосе, заявил, что война в Донбассе может прекратиться завтра, если все стороны захотят завершить конфликт.
РБК вчера в 13:33
Кино

Netflix анонсировал аниме-фильм по мотивам сериала «Ведьмак»

На официальной странице в Twitter компания Netflix сообщила, что недавние слухи о новой версии "Ведьмака" – правдивы.
VSE42.RU вчера в 22:16
Баскетбол

Зайон Уильямсон: «Вы видели, как я медитирую»

«Вы все могли видеть то, как я медитирую около площадки», – заявил новичок «Пеликанс».
Sports.ru 21 января в 15:06
Общество

Путин объяснил механизм выплат семьям на детей от трех до семи лет

Начисления пойдут с 1 января текущего года, к июлю нужно выработать связанную с этим нормативную базу.
РИА Новости вчера в 05:57
Политика

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit

Парламент Великобритании одобрил законопроект о Brexit, подготовленный правительством под руководством премьера Бориса Джонсона, передает Sky News.
Ведомости вчера в 14:05
Шоу-бизнес

Дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина спела на французском

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина Лиза и Гарри растут очень талантливыми и всесторонне развитыми.
Srnsk вчера в 21:05
Политика

Чубаров назвал дату марша на Крым

Экс-депутат Верховной Рады Рефат Чубаров в эфире украинского "Пятого канала" заявил, что представители возглавляемого им "Меджлиса крымскотатарского народа"* пересекут границу с Крымом на пункте пропуска "Чонгар" 2 мая.
РИА Новости вчера в 18:44
Футбол

Руководство «Зенита» подтвердило уход Кокорина в «Сочи»

Генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев не стал отрицать информацию о достигнутых договоренностях с футбольным клубом "Сочи" по поводу аренды Александра Кокорина до конца нынешнего сезона.
Вести.Ru вчера в 07:12
Здоровье

Никитин проверил работу центра амбулаторной онкопомощи в Павлове

Время Н вчера в 04:39
Политика

Путин прокомментировал судьбу Жириновского

Президент Владимир Путин, говоря с жителями Липецкой области о преимуществе президентской формы правления над парламентской в России, проиллюстрировал недостатки российских партий судьбой лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Вестник Кавказа вчера в 08:36
Как работают Яндекс.Новости?
Главное