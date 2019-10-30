Происшествия

REGNUMREGNUMСК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова. Участник протестной акции сбежал из России, находясь под подпиской о невыезде.
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с чего всё началось

Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объявлен в международный розыск

Как сообщалось ранее, в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте Губайдулина. На прошлой неделе стало известно, что Губайдулин покинул Россию. Он написал об этом в соцсети и отметил, что в ближайшие годы не собирается возвращаться.
Интерфаксвчера в 09:13

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Суд заочно арестовал уехавшего из страны фигуранта «дела 27 июля»

Коммерсантъ05:09

Суд заочно арестовал покинувшего Россию фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина

Интерфакс03:58

Суд заочно арестовал уехавшего из России фигуранта «московского дела» Айдара Губайдулина

Дождь03:50

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Суд заочно арестовал участника акции 27 июля Губайдулина

RT на русском03:55

Еще один фигурант так называемого «московского дела», по некоторым данным, задержан в Москве

Эхо Москвы06:00

Суд заочно арестовал сбежавшего из РФ участника несогласованной акции в Москве Губайдулина

ТАСС03:49
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Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
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В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
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Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
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"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.
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