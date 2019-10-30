Происшествия
REGNUMСК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова. Участник протестной акции сбежал из России, находясь под подпиской о невыезде.
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с чего всё началось
Как сообщалось ранее, в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте Губайдулина. На прошлой неделе стало известно, что Губайдулин покинул Россию. Он написал об этом в соцсети и отметил, что в ближайшие годы не собирается возвращаться.Интерфаксвчера в 09:13
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Общество
Дания разрешила строительство «Северного потока-2»
Датское энергетическое агентство разрешило компании Nord Stream 2 AG вести строительство газопровода "Северный поток-2" на датском континентальном шельфе.
Политика
Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе
"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Хоккей
Малкин объяснил, зачем ему американское гражданство
Звезда мирового хоккея Евгений Малкин признал, что у него действительно есть американский паспорт.
Общество
Верховный суд объяснил гарантии закона об амнистии капиталов
Декларации, поданные по закону об амнистии капитала, не могут являться основанием для возбуждения уголовных дел или доказательствами по делу.
Авто
Названы рублевые цены полноприводных Peugeot и Citroen
Группа PSA объявила российские цены на четыре модели: Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroеn SpaceTourer и Citroеn Jumpy.
Политика
В «Нафтогазе» заявили, что Украина справится без российского газа
Первый заместитель главы компании "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома заявил, что Украина устойчиво пройдет ближайший отопительный сезон, даже в случае полного прекращения транзита российского газа.
Происшествия
В Свердловской области поезд насмерть сбил двух девушек
Культура
Rolling Stone назвал самые страшные сериалы в истории телевидения
Происшествия
Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете
Пассажирка авиалайнера, который должен был вылететь из московского Шереметьево в Тель-Авив устроила дебош на его борту.
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Общество
МГУ объяснил претензии к двум студенткам журфака
Две студентки четвертого курса журфака МГУ Марина Ким и Фариза Дударова, пожаловавшиеся ранее на угрозы отчисления со стороны руководства факультета, приглашены на заседание комиссии по студенческим делам в связи с выявленным фактом подделки документов.
Политика
Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
Общество
Forbes узнал о проспоренном миллиардером Гордеевым $1 млн
Искусствовед рассказывает, что предложил поспорить, бизнесмен согласился и поставил 1 млн долларов.
Экономика
Белозеров назвал возможные сроки строительства моста на Сахалин
Железнодорожная линия Селихин — Ныш с переходом пролива Невельского (мост на Сахалин) может быть построена до конца 2035 года, заявил журналистам генеральный директор РЖД Олег Белозеров, передает корреспондент РБК.
Происшествия
СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля
Общество
Россияне мечтают о пенсии в 40 тысяч рублей
Общество
Университет «Синергия» собирал детские отпечатки пальцев
Сотрудники негосударственного университета «Синергия» собирали отпечатки пальцев у детей в гимназии № 2 в Красногорске без согласия родителей в конце октября, сообщил «Коммерсантъ».
Политика
Путин прибыл в Будапешт для встречи с Орбаном
Президент России Владимир Путин прибыл в Венгрию для встречи с премьер-министром страны Виктором Орбаном.
Политика
Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам
Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Кино
HBO отказалась от приквела «Игры престолов»
Пилотная серия была снята прошедшим летом, но новый сериал не получит продолжения.
Футбол
Футболист «Рубина» Фомин выписан из больницы
Вячеслава Фомина сегодня выписали из Домодедовской центральной городской больницы и перевели в реабилитационный центр в Подмосковье.
Политика
Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
Футбол
Зе Луиш: люблю Москву, провожу там выходные
Общество
Нижегородскую журналистку оштрафовали за искажение названия города в Facebook
Нижегородский райсуд постановил оштрафовать главреда сетевого издания KozaPress Ирину Славину по статье о «неуважении к обществу, государству».
Армия и оружие
Колесные Т-72: «Хаммеры» загримировали под российские танки в США
Национальная гвардия США заключила соглашение с голливудской компанией, специализирующейся на спецэффектах.
Экономика
Эксперты предупредили о дефиците продуктов из-за роста экспорта
"Дисбаланс между низкими темпами роста производства и высокими темпами роста экспорта и импортозамещения может привести к невыполнению заданий госпрограммы", – говорится в докладе.