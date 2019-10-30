Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта "дела 27 июля", покинувшего Россию, Айдара Губайдулина, который на несогласованной акции бросил бутылку в полицейского, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда, куда ранее в этот день поступило ходатайство о его аресте.

с чего всё началось

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова. Участник протестной акции сбежал из России, находясь под подпиской о невыезде.

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