Происшествия
REGNUMСК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов
Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова. Участник протестной акции сбежал из России, находясь под подпиской о невыезде.
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с чего всё началось
Следственный комитет объявил в международный розыск фигуранта "дела 27 июля", покинувшего Россию, Айдара Губайдулина, который на несогласованной акции бросил бутылку в полицейского, сообщили во вторник "Интерфаксу" в пресс-службе Басманного суда, куда ранее в этот день поступило ходатайство о его аресте.Интерфаксвчера в 09:13
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