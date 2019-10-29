Происшествия

REGNUMREGNUMСК просит заочно арестовать сбежавшего из России участника протестов

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова. Участник протестной акции сбежал из России, находясь под подпиской о невыезде.
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с чего всё началось

Фигурант «дела 27 июля» Губайдулин объявлен в международный розыск

Как сообщалось ранее, в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте Губайдулина. На прошлой неделе стало известно, что Губайдулин покинул Россию. Он написал об этом в соцсети и отметил, что в ближайшие годы не собирается возвращаться.
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Суд заочно арестовал покинувшего Россию фигуранта «дела 27 июля» Губайдулина

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Суд заочно арестовал сбежавшего из РФ участника несогласованной акции в Москве Губайдулина

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Автоматически обработано 7070 источников, обновлено в 04:54, Ашберн
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