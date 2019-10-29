Как сообщалось ранее, в Басманный суд Москвы поступило ходатайство следствия о заочном аресте Губайдулина. На прошлой неделе стало известно, что Губайдулин покинул Россию. Он написал об этом в соцсети и отметил, что в ближайшие годы не собирается возвращаться.

с чего всё началось

Следственный комитет РФ просит заочно арестовать участника акции 27 июля в Москве Айдара Губайдулина, передаёт 29 октября ТАСС со ссылкой на на информацию адвоката Максима Пашкова. Участник протестной акции сбежал из России, находясь под подпиской о невыезде.

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