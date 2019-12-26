Происшествия
Газета.RuСК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»
Сотрудники СК пришли в дом журналистки при поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Как отмечает издание, обыски прошли из-за материалов о вооруженных формированиях на территории Донбасса и расследования фактов контрабанды.
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с чего всё началось
Сегодня рано утром в московскую квартиру к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края.Новая газета03:03
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Происшествия
В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела
Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
Армия и оружие
«Вертолеты России» передали военным более 20 ударных вертолетов
Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в полном объеме выполнил гособоронзаказ на 2019 год, передав Министерству обороны РФ более 20 ударных вертолетов.
Происшествия
Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы
Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Политика
Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу
В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
Политика
Гужва: «Власть уже подготовила драконовский законопроект для СМИ»
В законопроект по медиа, который оказался в распоряжении «Страны», попали почти все драконовские нормы, ранее презентованные министром Бородянским.
Происшествия
В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство
В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Политика
Названо число сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО
Осенью 2019 года правительство Украины представило Верховной раде программу действий на ближайшие пять лет, включающую положения о курсе на вступление страны в ЕС и НАТО.
Происшествия
В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома
Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
Транспорт
В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу
В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Политика
Путин рассказал об объёмах урожая зерна в этом году
Политика
Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»
Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных
Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Политика
Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем
В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством.
Экономика
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым
Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
Происшествия
В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине
Фигурное катание
Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Общество
Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»
Экономика
Глава Минсельхоза рассказал об экспорте продукции АПК в 2019 году
Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2019 году может составить около 25 миллиардов долларов, превысив запланированные показатели, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
Происшествия
Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане
Как выяснилось, причастным к смерти 47-летней жительницы Мурманска оказался ее 55-летний супруг-бизнесмен.
Происшествия
Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета
Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Политика
Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии
В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Происшествия
Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»
Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Политика
Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту
На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".
Происшествия
Россиянину с переломом руки диагностировали беременность
В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Политика
Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»
Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
Общество
В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку
Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили в покинутом городе Припять, сообщается на сайте украинского телеканала ZIK.
Политика
Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях
Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
Политика
Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих
Ранее 26 декабря газета «Ведомости» сообщила, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Политика
На митинг в поддержку «Маруси Звиробой» собрались чуть меньше 30 человек
Под стенами ГБР сегодня собрались все сторонники Маруси, а именно порядка 20-40 человек (включая журналистов).