Сегодня рано утром в московскую квартиру к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края.

с чего всё началось

Сотрудники СК пришли в дом журналистки при поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Как отмечает издание, обыски прошли из-за материалов о вооруженных формированиях на территории Донбасса и расследования фактов контрабанды.

Происшествия Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Политика Названо число сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО Осенью 2019 года правительство Украины представило Верховной раде программу действий на ближайшие пять лет, включающую положения о курсе на вступление страны в ЕС и НАТО.

Происшествия В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.

Транспорт В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.

Политика Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством.

Экономика Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Экономика Глава Минсельхоза рассказал об экспорте продукции АПК в 2019 году Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2019 году может составить около 25 миллиардов долларов, превысив запланированные показатели, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

Политика Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".

Происшествия Россиянину с переломом руки диагностировали беременность В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.