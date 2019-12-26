Происшествия

Газета.RuГазета.RuСК провел обыск в доме корреспондента «Новой газеты»

Сотрудники СК пришли в дом журналистки при поддержке специального отряда быстрого реагирования (СОБР). Как отмечает издание, обыски прошли из-за материалов о вооруженных формированиях на территории Донбасса и расследования фактов контрабанды.
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с чего всё началось

К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками. Заявление редакции

Сегодня рано утром в московскую квартиру к специальному корреспонденту «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) пришли с обыском сотрудники СК Краснодарского края.
Новая газета03:03

Подробнее о событии

К спецкору «Новой газеты» Юлии Полухиной пришли с обысками. Заявление редакции

Новая газета03:03

«Новая газета» сообщила об обысках у спецкора из-за публикаций о Донбассе

Коммерсантъ03:47

Адвокат спецкора «Новой газеты» сообщил о ее задержании

РИА Новости06:22

«Новая газета» сообщила об обыске у своего корреспондента Юлии Полухиной

Интерфакс04:13

«Новая газета» сообщила об обысках и задержании своего спецкорреспондента

РБК04:51

К журналистке пришли с обыском и увезли ее в неизвестном направлении

Lenta.ru03:19

Адвокат пропавшей журналистки «Новой газеты» рассказал об уголовном деле

Газета.Ru06:50
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Происшествия

В отношении Рауля Арашукова возбуждено еще три уголовных дела

Еще три уголовных дела о растрате возбуждено в отношении бывшего советника гендиректора ООО "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова.
ТАСС 07:00
Армия и оружие

«Вертолеты России» передали военным более 20 ударных вертолетов

Холдинг "Вертолеты России" (входит в госкорпорацию "Ростех") в полном объеме выполнил гособоронзаказ на 2019 год, передав Министерству обороны РФ более 20 ударных вертолетов.
ТАСС 05:22
Происшествия

Экс-полицейские из Уфы получили сроки за изнасилование дознавательницы

Уточняется, что экс-начальнику ОМВД России по Уфимскому району Эдуарду Матвееву по совокупности преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 2 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера), а также по п. "а" ч. 2 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование") назначено лишение свободы сроком в 7 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
Газета.Ru 06:17
Политика

Россия и Украина начали в Вене переговоры по газу

В Вене начались переговоры России и Украины по газу, сообщает ТАСС со ссылкой на «Газпром».
RT на русском 06:28
Политика

Гужва: «Власть уже подготовила драконовский законопроект для СМИ»

В законопроект по медиа, который оказался в распоряжении «Страны», попали почти все драконовские нормы, ранее презентованные министром Бородянским.
Украина.ру 04:34
Происшествия

В машине главы района под Воронежем сработало взрывное устройство

В Воронежской области совершено покушение на главу Рамонского района Николая Фролова.
Вести.Ru 03:25
Политика

Названо число сторонников вступления Украины в ЕС и НАТО

Осенью 2019 года правительство Украины представило Верховной раде программу действий на ближайшие пять лет, включающую положения о курсе на вступление страны в ЕС и НАТО.
Национальная служба новостей 06:40
Происшествия

В Петербурге локализовали пожар в квартире шестиэтажного дома

Пожар в Петроградском районе Петербурга, где огонь из квартиры на верхнем этаже перекинулся на чердак и кровлю, локализован, его площадь, по уточненным данным, составила 53 квадратных метра, сообщает городское управление МЧС РФ.
РИА Новости 07:07
Происшествия

Пресс-секретарь Навального сообщила о его задержании

Известия 05:13
Транспорт

В Крыму предложили пустить поезда в Краснодар и Анапу

В Крыму предложили властям Краснодарского края к следующему лету пустить поезда через мост в Анапу и Краснодар, сообщил министр транспорта Крыма Сергей Карпов.
Взгляд.ру 06:20
Политика

Путин рассказал об объёмах урожая зерна в этом году

Свободная Пресса 06:50
Политика

Песков рассказал о мощностях для строительства «Северного потока-2»

Есть определенные мощности, которые позволяют надеяться, что завершить строительство газопровода «Северный поток-2» удастся в обозримой перспективе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru 04:31
Экономика

Правительство запретило покупать иностранные системы хранения данных

Правительство России запретило для государственных нужд приобретать иностранные системы хранения данных.
Газета.Ru 05:10
Политика

Голикова объяснила, почему 31 декабря не стал выходным днем

В этом году 31 декабря в России не стал выходным днем, потому что для принятия подобных решений необходимы более длительные сроки, установленные трудовым законодательством.
URA.Ru 05:56
Экономика

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым

Сбербанк начал выдавать ипотеку самозанятым, которые подключили сервис «Свое дело». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.
РБК 07:10
Происшествия

В Кемерове ищут трехмесячную девочку, брошенную матерью на обочине

Российская газета 04:34
Фигурное катание

Синицина и Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли ритм-танец на чемпионате России по фигурному катанию.
Pravda.Ru 06:58
Общество

Мцитуридзе покинет пост главы «Роскино»

РИА Новости 00:37
Экономика

Глава Минсельхоза рассказал об экспорте продукции АПК в 2019 году

Объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из России в 2019 году может составить около 25 миллиардов долларов, превысив запланированные показатели, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
РИА Новости 07:01
Происшествия

Житель Мурманска убил свою жену в отеле в Доминикане

Как выяснилось, причастным к смерти 47-летней жительницы Мурманска оказался ее 55-летний супруг-бизнесмен.
Регион online вчера в 18:04
Происшествия

Украина экстрадировала в Испанию российского криминального авторитета

Украинские правоохранительные органы экстрадировали в Испанию гражданина РФ, "вора в законе" по кличке "Батыр Бухарский", сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Интерфакс 06:21
Политика

Кремль прокомментировал слова Эрдогана о бойцах ЧВК «Вагнер» в Ливии

В среду, 25 декабря, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в боях в Ливии участвуют около 2000 наемников российской частной военной компании (ЧВК) «Вагнер».
Ведомости 06:02
Происшествия

Обвинение запросило от 6 до 18 лет фигурантам дела «Сети»

Гособвинитель попросил Приволжский окружной военный суд приговорить к длительным срокам заключения семерых фигурантов пензенского дела «Сети», сообщило местное издание «7х7».
Коммерсантъ 07:07
Политика

Эстония обещает изоляцию Крыма из-за запуска поездов по мосту

На Украине МИД выразил протест в связи с открытием движения через Керченский пролив и заявил, что строительство моста без согласия Киева "грубо нарушает нормы международного права, в том числе Конвенции ООН по морскому праву".
Pravda.Ru вчера в 09:46
Происшествия

Россиянину с переломом руки диагностировали беременность

В Новгородской области мужчине с переломом руки диагностировали беременность. Об этом сообщило издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 05:00
Политика

Миллер сообщил о сроках начала поставок по «Турецкому потоку»

Поставки российского газа по экспортному газопроводу «Турецкий поток» начнутся «через несколько дней».
РБК 06:44
Общество

В Припяти впервые после аварии на ЧАЭС установили новогоднюю елку

Новогоднюю елку впервые после аварии на Чернобыльской атомной электростанции установили в покинутом городе Припять, сообщается на сайте украинского телеканала ZIK.
РИА Новости 02:16
Политика

Путин призвал работодателей больше думать о сельских жителях

Работодатели должны больше думать о сельских жителях, которые обеспечивают успехи сельхозпредприятий и двигают отрасль вперед, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.
РИА Новости 06:10
Политика

Песков заявил об отсутствии решений по отмене НДФЛ для малоимущих

Ранее 26 декабря газета «Ведомости» сообщила, что власти обсуждают отмену НДФЛ для малоимущих, у которых доходы около 10 тыс. рублей.
Известия 05:25
Политика

На митинг в поддержку «Маруси Звиробой» собрались чуть меньше 30 человек

Под стенами ГБР сегодня собрались все сторонники Маруси, а именно порядка 20-40 человек (включая журналистов).
Новостной фронт 06:56
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